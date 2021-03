Ce que nous aimons le plus chez Kora, c’est qu’il existe un produit magique pour chaque type de peau et chaque préoccupation. De plus, la marque est extrêmement transparente sur les ingrédients de chaque produit. Et fait amusant, tous les produits de Kora Organic sont dynamisés avec du quartz rose pour aider à apporter la vibration de l’amour dans votre vie!

Si vous n’êtes pas familier avec la marque de soins de la peau, Kora Organics propose un gamme primée de produits certifiés biologiques et naturels certifiés cela fera sérieusement des merveilles sur votre peau. La mannequin australienne a fondé et autofinancé Kora Organics en 2009, et depuis lors, sa ligne de soins de la peau est devenue une marque mondialement reconnue et la destination ultime pour la beauté propre.

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

