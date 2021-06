Pourquoi Windows 11 ressemble plus à une mise à jour des fonctionnalités de Windows 10

Donc Windows 11 est là. Fuite il y a une semaine, mais officiellement révélée par Microsoft aujourd’hui lors de son « What’s Next pour Windows » et a proposé d’essayer (une première version, bien sûr) dès la semaine prochaine.

Bien qu’il ait précédemment déclaré que Windows 10 serait « la dernière version de Windows », Microsoft a décidé de lancer une nouvelle version : Windows 11. (Personne ne saura jamais ce qui est arrivé à Windows 9.)

C’est, ou semble certainement être, le point culminant du projet de longue date « Sun Valley » de Microsoft, avec les nouvelles fonctionnalités précédemment attendues dans la mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 fin 2021 en tant que Windows 11 à la place.

La question est : y en a-t-il vraiment assez ici pour justifier le changement de numéro de version ? D’après ce que j’ai vu lors de l’événement de lancement, la réponse est un non sans équivoque.

Commençons par les ajustements de l’interface utilisateur, sans aucun doute la différence la plus frappante entre Windows 10 et Windows 11. Microsoft a repensé la barre des tâches, avec des icônes positionnées au centre et un tout nouveau menu Démarrer. Ce dernier a une intégration plus profonde avec Microsoft 365, ainsi que la capacité séculaire d’épingler les applications préférées.

Quiconque suit les actualités de Windows le sait bien : ils ressemblent à ceux de Windows 10X, le spin-off de Windows 10 désormais annulé et destiné aux appareils portables.

C’est, certes, un grand écart par rapport à l’interface utilisateur actuelle de Windows 10, qui est restée en grande partie inchangée au cours des six dernières années. Cela signifie qu’il y a un peu de courbe d’apprentissage pour Windows 11, ce qui va à l’encontre de l’objectif clé de Microsoft en matière de familiarité. Sera-t-il finalement plus intuitif une fois que tout le monde s’y sera habitué ? Seul le temps nous le dira.

Si le jury n’est toujours pas au courant de la conception, il semble que Microsoft soit gagnant avec les nouvelles fonctionnalités multitâches. Snap Layouts offre plus de flexibilité lorsqu’il s’agit d’ouvrir plusieurs fenêtres en même temps, et Snap Groups vous permet de les lancer instantanément ensemble. Il y aura également des options de personnalisation plus approfondies pour les bureaux virtuels, une fonctionnalité extrêmement sous-utilisée dans Windows 10.

Mais ils auraient sûrement pu être tous déployés dans une mise à jour de Windows 10 ?





Image : Microsoft



Il semble également que Microsoft prenne au sérieux le mode tablette dans Windows 11. Un clavier à l’écran repensé fonctionne désormais avec des gestes pour ressembler davantage à un téléphone, tandis que la saisie vocale améliorée prend également en charge les commandes. Outre la prise en charge complète du stylet, il existe une grande flexibilité en ce qui concerne les appareils à écran tactile.

Windows 10 ne pourrait-il pas être modifié avec les mêmes changements ?

Microsoft a également déclaré que « Si vous êtes un joueur, Windows 11 est conçu pour toi« . Et oui, le jeu est l’une des choses les plus populaires à faire avec un PC Windows. La technologie DirectX 12 Ultimate permet censément des fréquences d’images plus élevées, tandis que DirectStorage améliore les temps de chargement et Auto HDR améliore les visuels – automatiquement.

Ceux-ci sonnent comme des changements en coulisses plus sérieux, donc peut-être une justification pour ce numéro de version mis à jour, mais pas assez à eux seuls.

L’intégration directe de Microsoft Teams dans la barre des tâches de Windows 11 est quelque chose qui divisera probablement les opinions. Cela pourrait être génial si vous comptez sur Teams pour rester productif, mais si vous préférez Zoom ou Google Meet, vous le verrez probablement davantage comme une publicité pour les autres produits de Microsoft et voudrez savoir comment le supprimer.







Image : Microsoft



Une poignée de fonctionnalités plus mineures ont également été annoncées, mais aucune n’est susceptible d’avoir un effet important sur la façon dont vous utilisez votre PC. Une nouvelle fenêtre Widgets fournit des nouvelles et des informations personnalisées à partir de la barre des tâches. De nombreuses applications en stock ont ​​également été repensées, y compris le Microsoft Store.

De manière significative, les applications Android seront désormais prises en charge nativement sur Windows 11, bien que vous serez limité à les obtenir à partir de l’Amazon Appstore.

C’est agréable de voir Microsoft accorder une attention bien nécessaire à Windows, après quelques mises à jour qui contenaient très peu de nouvelles fonctionnalités notables. Mais comme je l’ai dit, ces changements auraient facilement pu prendre la forme d’une mise à jour majeure de Windows 10. En effet, beaucoup s’attendaient à ce qu’ils soient dans la mise à jour 21H2.

Quant à Windows 11, il est surprenant que Microsoft n’ait pas simplement opté pour « Windows ». Oui, il y a d’autres changements dont je n’ai pas parlé ici – une meilleure sécurité, des mises à jour plus petites et moins intrusives – mais le lancement d’une toute nouvelle version semble inutile.

Vous pouvez souligner à juste titre que Microsoft introduit rarement des changements en gros dans les nouvelles versions de Windows. La seule grande exception (que la société préférerait probablement oublier) était avec Windows 8. Il était si extrêmement impopulaire qu’il a été remplacé dans les trois ans suivant son lancement.

C’est donc probablement une bonne chose que Microsoft n’ait pas complètement transformé Windows. Cela pourrait également expliquer pourquoi les récentes mises à jour des fonctionnalités de Windows 10 n’ont pratiquement rien ajouté – tout le travail a été effectué dans Windows 11.

Le défi consiste maintenant à persuader le plus grand nombre possible d’utilisateurs de Windows 10 et plus de 1,3 milliard de personnes de passer à Windows 11. Un moyen simple consiste à l’offrir en tant que mise à niveau gratuite pour les appareils Windows 10 éligibles (compatibles en lecture).

Et c’est exactement ce que Microsoft va faire une fois que Windows 11 sera officiellement publié vers la fin de 2021. (Vous pouvez savoir si votre PC est compatible en téléchargeant le logiciel gratuit Application de vérification de l’état du PC.)

Ce qui n’est pas clair, c’est si l’une de ces fonctionnalités sera déployée pour les utilisateurs de Windows 10 qui ne peuvent pas mettre à niveau en raison d’appareils « inéligibles ».







Image : Microsoft



Si vous n’êtes pas d’accord et pensez que Windows 11 est tout à fait logique en tant que nouveau numéro de version, mais que vous ne pouvez pas mettre à niveau votre ordinateur portable ou PC existant, l’autre option est d’acheter un nouveau PC avec Windows 11 – la plupart des marques les plus populaires sont probablement pour lancer un nouveau matériel bientôt. Microsoft a également déclaré que vous bénéficierez d’une option de mise à niveau gratuite si vous achetez un appareil Windows 10 dès maintenant.

En fin de compte, Windows 11 en fait-il assez pour être décrit comme « la prochaine génération de Windows » ? À mon avis, c’est un « non » sans équivoque.

En savoir plus sur le nouveau système d’exploitation dans notre guide complet de Windows 11.