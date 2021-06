Pourquoi Windows 11 apporte des applications Android sur votre PC

Microsoft a dévoilé Windows 11 lors d’un événement en ligne jeudi. L’annonce intervient près de six ans après l’introduction de Windows 10, qui est le système d’exploitation pour PC le plus utilisé au monde, avec plus de 1,3 milliard d’appareils l’utilisant.

Windows, qui représente plus de 10 % des revenus de Microsoft alors même que l’entreprise s’est développée en vendant des services cloud, est devenu plus critique pendant la pandémie alors que les gens restaient à la maison et passé plus de temps avec Windows 10 pour l’école, le travail et les jeux. Microsoft a signalé une augmentation des revenus Windows provenant des PC grand public, mais les revenus Mac d’Apple ont également augmenté et les livraisons de PC exécutant le système d’exploitation Chrome de Google ont grimpé en flèche.