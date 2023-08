Pourquoi William Hardison Sr, 63 ans, a-t-il déclenché une fusillade de plusieurs heures avec la police de Pittsburgh qui a conduit à sa mort ?

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

OIlliam Hardison Sr devait être expulsé de son domicile à Garfield, dans la banlieue de Pittsburgh, le mercredi 23 août.

Lorsque les adjoints du shérif se sont présentés vers 11 heures du matin pour exécuter l’ordre d’expulsion, l’homme de 63 ans a ouvert le feu, déclenchant un confinement du quartier pendant plusieurs heures.

Des agents armés du bureau du shérif du comté d’Allegheny, de la police de Pittsburgh, du FBI et des équipes du SWAT sont descendus dans la zone densément peuplée du nord-est de la ville.

Des centaines de coups de feu ont été tirés pendant plusieurs heures lors d’échanges entre Hardison et les forces de l’ordre, alors que les maisons des voisins étaient parsemées de balles.

La confrontation dramatique s’est terminée peu après 17 heures, lorsque la sécurité publique de Pittsburgh a annoncé que le tireur avait été déclaré mort. La police a confirmé plus tard qu’elle l’avait tué avec une « force meurtrière ».

Selon des membres de la famille, Hardison pensait qu’il était propriétaire de la maison faisant l’objet de l’ordre d’expulsion. Il appartenait auparavant à son frère, décédé récemment, et avait été vendu à une entreprise privée, a indiqué la famille.

Hardison aurait également été un soi-disant « citoyen souverain », qui pensait ne pas être lié par les lois fédérales ou étatiques.

Ce que l’on sait de la fusillade

Lors d’une conférence de presse mercredi après-midi, le shérif du comté d’Allegheny, Kevin Kraus, a déclaré que sept adjoints étaient allés signifier l’avis d’expulsion dans une propriété située dans le pâté de maisons 4800 de Broad Street et North Mathilda Street.

Les policiers ont tenté de parler à Hardison pour le faire sortir de la maison, mais il a refusé, selon le shérif.

« Nous avons essayé de prendre contact, nous étions à l’extérieur de la maison, nous l’avons appelé, avons essayé de le faire sortir pacifiquement pour exécuter l’ordre mais ce n’était clairement pas prévu aujourd’hui. »

M. Kraus a déclaré que le suspect avait tiré depuis les fenêtres du premier et du deuxième étage et à travers les murs sur les députés.

La police de Pittsburgh répond à une fusillade dans la banlieue de Garfield (Pittsburgh Post-Gazette)

« C’était une fusillade assez longue », a déclaré M. Kraus.

« Nous ne nous attendions certainement pas à cela, nous n’avions aucune information selon laquelle cet individu était aussi dangereux. »

Les autorités ont déclaré une situation de « tireur actif ».

Les voisins se sont barricadés chez eux alors que des coups de feu retentissaient dans la rue.

On a dit Actualités CBS que des coups de feu avaient traversé la fenêtre de son salon et sa salle de bain, laissant des vitres brisées « partout ».

La police a tiré à plusieurs reprises des gaz lacrymogènes sur la maison et placé des drones au-dessus de la propriété, mais deux ou trois ont été abattus par le suspect, a déclaré M. Kraus.

« Il avait beaucoup de munitions dans cette maison, nous étions tous à court de munitions mais nous avons tous dû en réclamer davantage. Nous avons essayé de lui donner toutes les chances de sortir, mais cela a été une réponse de l’équipe SWAT.

Peu avant 17 heures, CBS News a rapporté que le tireur avait été repéré blessé dans la maison par un drone.

Hardison a été déclaré mort à 17h08, selon Sécurité publique de Pittsburgh.

La fusillade a forcé le report de l’événement City in the Streets de Pittsburgh.

La Maison Blanche a déclaré que le président Biden avait été informé de la fusillade.

Ce que dit sa famille

Un membre de la famille a été appelé sur les lieux de la fusillade par la police vers 15 heures pour tenter de négocier avec Hardison, a rapporté CBS News.

Il est revenu environ une heure plus tard en larmes, l’air « dévasté », selon des témoins.

Le fils de William Hardison Sr, également appelé William Hardison, avait auparavant supplié son père de « se retirer ».

William Hardison Jr a dit WTAE lui et sa famille avaient essayé de joindre son père toute la journée.

S’adressant directement à son père alors que la confrontation se déroulait, il a déclaré : « Hé papa, s’il te plaît, rends-toi, s’il te plaît, abandonne. Vous avez des enfants et des petits-enfants qui vous aiment beaucoup. Veuillez vous retirer.

Un agent des forces de l’ordre répond aux coups de feu (Pittsburgh Post-Gazette)

Il a décrit son père comme « un individu très sévère ». «C’est un homme. Quand il croit en quelque chose, il va se battre bec et ongles pour quelque chose.»

M. Hardison Jr a déclaré que son père pensait qu’il était propriétaire de la maison.

« Mon oncle est décédé, il ne lui restait plus que quelques années pour payer la maison. Alors pourquoi auraient-ils conclu quelque chose à 25 000 $ alors que des centaines de milliers de dollars avaient été investis dans la maison ? »

Selon Nouvelles d’action, la propriété a été vendue à une société appelée 907 East Street. Un juge a délivré un avis d’expulsion la semaine dernière.

Ce que nous savons du suspect

Hardison Sr avait un long passé criminel. Les archives publiques montrent qu’il avait été reconnu coupable de port d’arme à feu sans permis, de contrefaçon, de harcèlement et d’un accident entraînant la mort ou des blessures.

Des sources ont dit WTAE il s’identifiait comme un « citoyen souverain », ce qui signifiait qu’il ne pensait pas devoir respecter les lois ni payer des impôts.

Les citoyens souverains sont des extrémistes qui ont été associés au meurtre de policiers, à la fraude et aux escroqueries antigouvernementales. selon le Centre de droit de la pauvreté du Sud.

Des passants regardent la police de Pittsburgh et d’autres membres des forces de l’ordre répondre aux coups de feu. (Pittsburgh Post-Gazette)

« Les souverains ont des croyances antigouvernementales vraiment bizarres et complexes qui sont enracinées dans le racisme et l’antisémitisme », déclare l’organisme de surveillance.

« Ils croient qu’ils peuvent décider quelles lois respecter et lesquelles ignorer, et ils ne pensent pas qu’ils devraient avoir à payer des impôts. Ils participent à des manifestations contre les gouvernements ou utilisent le « terrorisme sur papier » – en intentant de fausses poursuites et de faux privilèges sur des propriétés – pour mener à bien leur mission de désordre. Parfois, ils deviennent violents.

Le chef de la police de Pittsburgh, Larry Scirotto, a évoqué les liens du suspect avec le mouvement lors de la conférence de presse de mercredi.

Il a déclaré que la police ne disposait d’aucune information sur le fait qu’Hardison Sr était un citoyen souverain « mais je suis sûr que nous découvrirons beaucoup de choses sur le suspect et ses associations à mesure que nous avançons ».