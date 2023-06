Pourquoi Wheaton College veut que Wheaton, Glen Ellyn ajuste la ligne de démarcation des villes – Shaw Local

Dans une bizarrerie géographique, la frontière entre Wheaton et Glen Ellyn traverse un bâtiment en brique appartenant au Wheaton College à environ un mile à l’est de son campus principal.

Le collège a acheté la propriété de Scripture Press Publications en 1997. Le bâtiment, un labyrinthe d’un étage de bureaux et d’ailes, est également connu sous le nom de East Campus. Au fil des ans, le collège l’a utilisé pour des studios d’art, un atelier d’entretien et un entrepôt de stockage. Le bâtiment a également servi de centre de quarantaine pour les étudiants atteints de COVID-19.

Plus récemment, les responsables de Wheaton ont eu des discussions préliminaires avec deux entités intéressées par le réaménagement de la propriété College Avenue en logements.

Mais environ 70% du site tombe dans une plaine inondable. Pour compliquer encore les choses, quatre des neuf parcelles qui composent l’ancienne propriété de Scripture Press se trouvent à Glen Ellyn, et les cinq autres à Wheaton.

À la demande du collège, les deux villes travaillent sur un éventuel accord de délimitation qui déconnecterait les quatre parcelles du village de Glen Ellyn, puis les annexerait à la ville de Wheaton.

La propriété est actuellement exonérée d’impôt. Selon les termes proposés d’un éventuel accord de 20 ans, Glen Ellyn recevrait un tiers de tout futur revenu d’impôt foncier municipal du site basé sur le taux d’imposition annuel de Wheaton.

« Maintenant, cela peut ou non arriver, selon ce que le collège décide de faire avec la propriété », a déclaré le directeur de la ville de Wheaton, Mike Dzugan. Il y a eu « quelques discussions avec quelques personnes qui cherchent à réaménager » et à acheter la propriété du collège. « Cela n’a pas encore été décidé », a ajouté Dzugan.

Collège Wheaton le porte-parole Joseph Moore a refusé de répondre aux questions sur les plans de l’école pour le terrain. Les parcelles totalisent 15,82 acres, selon les registres de propriété du comté de DuPage.

Les responsables de Wheaton et de Glen Ellyn affirment que les représentants des collèges ont exprimé le souhait que les neuf parcelles relèvent d’une seule juridiction municipale. L’école veut de la clarté pour les services publics, les règlements sur les plaines inondables et les eaux pluviales, le zonage et les permis, ont déclaré les responsables municipaux.

« Je pense que c’est bon pour Glen Ellyn et Wheaton », a déclaré mercredi le président de Glen Ellyn Village, Mark Senak. « C’est vraiment le reflet de la collaboration entre Glen Ellyn et Wheaton pour promouvoir le développement économique. La consolidation de leur propriété en une seule municipalité, je pense, nous la rendrons plus attrayante pour le développement de la propriété parce que les acheteurs potentiels n’auront pas à traiter avec deux municipalités sur des questions comme le zonage, les permis ou la gestion des eaux pluviales.

Le projet d’accord stipule également que le réaménagement doit être « de nature résidentielle ou une utilisation autorisée par le district de zonage institutionnel actuel de Wheaton ». Les administrateurs de Glen Ellyn et l’ingénieur du village devraient également approuver les améliorations des eaux pluviales pour tout réaménagement.

« Quoi qu’il en soit, il va être réaménagé, ils vont avoir un défi important à relever pour gérer la plaine inondable », a récemment déclaré Dzugan aux membres du conseil municipal. « C’est une bonne partie de la propriété. »

Les membres du conseil d’administration du village de Glen Ellyn ont discuté des conditions commerciales proposées d’un accord sur la ligne de démarcation mardi soir et travaillent pour fournir les commentaires à Wheaton, a déclaré le directeur du village, Mark Franz.

Pour éviter les conflits frontaliers et façonner la croissance, Wheaton et Glen Ellyn ont d’abord adopté un accord de délimitation de planification en 1963. Le dernier accord formel a expiré en 2016.

Un autre changement proposé aurait deux propriétés à Wheaton déconnectées de la ville et feraient partie de Glen Ellyn. Ces deux propriétés servent de parking à l’ancien centre commercial Fresh Market le long de Roosevelt Road.

Le processus d’annexion et de désannexion nécessiterait des audiences publiques.

