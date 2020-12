Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. WhatsApp est en cours de rénovation sous nos yeux. Regardez ce qui se passe, car même si vous n’utilisez pas l’application de messagerie, les modifications pourraient remodeler l’orientation d’Internet. Jamais auparavant une propriété en ligne n’avait été aussi populaire et n’avait rapporté si peu d’argent. Plus que deux milliards de personnes dans le monde utilisez WhatsApp régulièrement pour envoyer des SMS ou passer des appels téléphoniques, mais cela ne génère pratiquement pas d’argent pour Facebook, qui possède WhatsApp depuis 2014. En effet, WhatsApp est principalement une application de communication personnelle et Facebook ne gagne pas d’argent grâce à ce chat en groupe avec vos cousins. Cela semble sur le point de changer. Haltingly, y compris en acceptant d’acheter une start-up de service client lundi, Facebook tente d’utiliser son playbook de marque pour refaire WhatsApp en un moyen incontournable pour les entreprises d’interagir avec nous. Si Facebook le comprend, WhatsApp pourrait changer la façon dont nous achetons et utilisons Internet pour toujours – comme l’ont fait le principal réseau social de l’entreprise et Instagram. Sinon, Facebook sera propriétaire d’un échec spectaculairement populaire. Le résultat définira les tendances de notre vie numérique et déterminera quelles entreprises prospèrent ou non.

Pour comprendre WhatsApp, vous devez connaître le playbook en trois étapes de Facebook et pourquoi il est en panne. Tout d’abord, Facebook crée un bel espace pour que les gens passent du temps ensemble. C’était le réseau social Facebook original, puis il a acheté des spots comme Instagram et WhatsApp. Une fois que beaucoup de gens sont là et à l’aise, Facebook permet aux entreprises de se mêler aux gens et peut-être d’essayer de vendre des chaussures de course ou des draps. Troisième étape, l’entreprise trouve des moyens de faire payer ces entreprises pour toucher les gens. C’est le ticket pour la richesse. Avec son principal réseau social et Instagram, les entreprises paient Facebook en achetant des publicités. L’autre application de messagerie de Facebook, Messenger, a également commencé dans cette voie. Mais Facebook a décidé que les publicités ne sont probablement pas la voie à suivre pour WhatsApp. Et il ne sait pas exactement quoi faire d’autre lorsqu’il doit s’écarter de son plan en trois étapes. Les deux premières étapes se sont déroulées à merveille avec WhatsApp. L’application n’est pas largement utilisée aux États-Unis, mais dans de nombreux pays, c’est le moyen idéal pour rester en contact avec vos amis et votre famille. Et les entreprises utilisent WhatsApp pour prendre des commandes de produits ou répondre aux questions des clients.

C’est juste que Facebook n’a pas tout à fait compris comment affiner ces habitudes, les affiner, les diffuser à plus d’entreprises et en tirer de l’argent. Cette troisième étape est délicate. C’est réconfortant, vraiment, de voir le grand et puissant Facebook tâtonner un peu dans le noir. Avec l’achat prévu de Kustomer, une start-up (ridiculement nommée) qui aide les entreprises à fournir un service client via des applications de chat, vous pouvez voir que Facebook veut que WhatsApp soit une version des centres d’appels clients. Il essaie également de faire de WhatsApp un Catalogue Sears du 21e siècle, ou peut-être un monnaie numérique. Tout cela semble plausible. Bien sûr, WhatsApp pourrait être le meilleur forum pour les compagnies aériennes pour réserver vos vols et pour vous permettre de découvrir les jeans Levi’s et d’en acheter une paire dans l’application de chat. WhatsApp pourrait être la seule présence en ligne pour de nombreuses entreprises. Ou peut-être que rien de tout cela ne sera largement diffusé. Je ne sais pas, et peut-être pour la première fois de son histoire, Facebook ne le sait pas non plus. La direction de WhatsApp est importante car elle nous concerne. Pensez à la façon dont Facebook et Instagram ont changé le nombre d’entre nous interagissant les uns avec les autres et trouvant des informations, ont influencé la manière dont les entreprises nous intéressent à leurs produits et ont peut-être recâblé notre cerveau. WhatsApp, c’est encore une fois, mais potentiellement plus profond car l’application est la plus populaire dans les pays où les habitudes Internet sont relativement nouvelles. WhatsApp en Inde pourrait changer tout le secteur de la vente au détail d’une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Cela pourrait influencer la manière dont les gouvernements planifient leurs devises. Ou, encore une fois, WhatsApp pourrait rester très populaire mais ne jamais répondre aux espoirs de Facebook. Je ne sais pas quel résultat nous voulons, mais je vais être très attentif dans les deux cas.

Nous n’avons pas eu de voitures volantes mais… L’une des critiques importantes de l’industrie technologique est qu’elle se concentre sur des choses insignifiantes. Peter Thiel, éminent investisseur dans les jeunes entreprises technologiques, a résumé cette critique en en disant, «Nous voulions des voitures volantes; au lieu de cela, nous avons 140 caractères. » (C’était une référence à l’ancienne longueur des tweets. Désormais, ils peuvent contenir jusqu’à 280 caractères.) Mais que se passe-t-il s’il y a des résultats profonds de la technologie et que nous ne les voyons ou ne les comprenons tout simplement pas? Mon collègue Cade Metz a écrit sur un système informatique qui peut identifier la forme précise de minuscules protéines dans le corps humain en quelques minutes ou quelques heures, au lieu d’années ou de décennies. La percée, a écrit Cade, «pourrait accélérer la capacité à comprendre les maladies, développer de nouveaux médicaments et percer les mystères du corps humain. C’est une technologie que la plupart d’entre nous ne verront ni ne penseront jamais, mais qui pourrait sauver des vies. Et il y a d’autres exemples de technologies qui ne sont guère triviales mais sous-estimées par beaucoup d’entre nous. Les smartphones ne pourraient pas exister sans des conceptions de puces informatiques de plus en plus sophistiquées et des usines pour les fabriquer. J’adore vous parler de technologies ennuyeuses comme des bâtiments remplis d’ordinateurs gonflés et de poteaux métalliques dans le sol qui ont considérablement élargi l’accès à Internet dans le monde entier. J’ai été frappé cette année à la fois par les limites de la technologie et par notre incapacité parfois à apprécier l’impact de la technologie si elle ne nous regarde pas en face (ou survole nos têtes). Oui, je veux une technologie capable de résoudre les problèmes les plus épineux du monde en matière de transport, de logement, de soins de santé et de changement climatique. Mais nous devons également reconnaître que la technologie n’a pas besoin d’être aussi évidente ou glamour que les voitures volantes pour changer le monde.