Pourquoi West Ham vs Manchester United se joue-t-il à 19h ? Le choc de la Premier League déplacé vers un emplacement inhabituel

Le match à domicile de West Ham contre Manchester United aujourd’hui devrait débuter à l’heure inhabituelle de 19 heures.

Normalement, le match tardif un dimanche lors d’une saison de Premier League est à 16h30, mais les Irons et United s’affronteront dans la soirée.

Getty Man United cherchera à consolider sa place dans le top quatre dans les semaines à venir

Pourquoi West Ham v Man United a-t-il lieu à 19 heures?

West Ham et Man United devaient initialement s’affronter plus tôt le dimanche 7 mai.

Cependant, en raison du couronnement du roi Charles III ce week-end, le match a dû être déplacé.

Plusieurs autres matchs de Premier League ont également été réorganisés en raison d’un manque de ressources policières et de problèmes de sécurité.

Du coup, le match de West Ham, initialement prévu dimanche après-midi, se terminera sous les projecteurs du London Stadium.

Dans un communiqué sur les changements de matches, la Premier League a déclaré: « La Premier League présente ses excuses aux supporters pour le retard dans l’annonce de ces matches et comprend leurs frustrations.

« La finalisation de ces sélections particulières a pris plus de temps que prévu en raison de complications liées à la programmation du week-end du couronnement de Sa Majesté le Roi et de Sa Majesté la Reine Consort. »

Getty West Ham n’est pas encore à l’abri de la relégation

West Ham vs Man United: Date et comment suivre

Cet affrontement en Premier League devrait avoir lieu le dimanche 7 mai et le coup d’envoi au stade de Londres est prévu à 19 heures.

Le match sera diffusé sur BT Sport 1 et BT Sport Ultimate, leur couverture devant commencer à 18h30.

Les clients de BT Sport peuvent également diffuser le match via leurs appareils mobiles ou ordinateurs portables via l’application BT Sport.

talkSPORT aura des mises à jour régulières de l’est de Londres tout au long de la soirée et talkSPORT.com aura toutes les réactions d’après-match.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez sur ICI pour la diffusion en direct.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.