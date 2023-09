Pourquoi Washington et Wall Street sont divisés sur la Chine

Le nouveau comité du Congrès axé sur la Chine ne s’est pas encore rendu en Chine. Mais ils sont venus à New York cette semaine pour rencontrer des dirigeants de Wall Street, des dirigeants de la politique étrangère et des journalistes dans ce qui peut parfois ressembler à un pays étranger.

C’est parce que New York et Washington voient la Chine de manière assez différente.

Le président Mike Gallagher, un républicain du Wisconsin, a reconnu la dissonance lundi lors d’un discours au Council on Foreign Relations. « Le point de vue médian de Wall Street sur la Chine est très différent du point de vue médian bipartite sur la Chine au Capitole. Et c’est vraiment pour cela que nous sommes ici », a-t-il déclaré. « Même ceux de la communauté financière qui sont moins bellicistes que moi à l’égard de la Chine, ce qu’ils veulent avant tout, c’est la certitude, la prévisibilité et la clarté. »

Un consensus bipartisan sur la Chine est apparu à Washington comme l’un des rares domaines politiques où il existe une continuité entre Joe Biden et Donald Trump. De ce point de vue, la Chine pose un problème Il s’agit d’un risque imminent pour les États-Unis et la stabilité internationale, et la politique intérieure et étrangère doit se concentrer sur la lutte contre la portée mondiale de Pékin.

Comparez cela à New York : en tant qu’Amérique et centre financier mondial, les dirigeants de Wall Street pensent d’abord à la profondeur des liens économiques entre les États-Unis et la Chine, au défi du découplage complet de l’économie américaine et de la Chine (ou à la version plus douce de ce qui (c’est ce qu’on appelle la réduction des risques) et les craintes que le déclin de la puissance américaine puisse conduire à une dédollarisation (c’est-à-dire que le dollar américain ne serve plus de point d’ancrage au système financier mondial).

Personne ne doute qu’un scénario dans lequel la Chine envahirait Taiwan, son voisin, serait catastrophique pour la région et pour le monde. Mais les discussions à Washington en sont venues à supposer que Xi Jinping est sur la voie apparemment inévitable de la guerre. De nombreux analystes ne sont cependant pas d’accord et craignent que la logique du jeu à somme nulle obscurcisse la menace réelle. Gallagher et Raja Krishnamoorthi, membre éminent du comité, un démocrate de l’Illinois, ont participé à un jeu de guerre avec des dirigeants financiers sur la manière de dissuader une éventuelle guerre à Taiwan et sur la manière dont tout conflit affecterait l’économie mondiale.

Pour Stephen Roach, ancien économiste en chef de Morgan Stanley et symbole du point de vue de New York sur Pékin, toute la prémisse du jeu de guerre représentée une « campagne unilatérale visant à attiser la peur quant aux intentions militaires de la Chine ». Il a dit que le comité est engagé dans un « dénigrement insensé de la Chine ».

Même si une politique étrangère dictée par Wall Street présente des inconvénients, tenter de synthétiser ces préoccupations avec celles de Washington pourrait aider les États-Unis à tracer une voie plus sûre dans une période dangereuse.

Jake Werner, chercheur au Quincy Institute for Responsible Statecraft et auteur d’un nouveau rapport sur ces tensions, affirme que les relations entre les États-Unis et la Chine sont devenues si toxiques qu’il est devenu de plus en plus difficile d’avoir une conversation politique de fond. « Tout ce qu’ils entendent, ce sont des voix sur le terrible danger que représente la Chine », m’a-t-il dit. « Notre attention doit vraiment se concentrer très clairement sur cette structure de concurrence à somme nulle et sur son changement, plutôt que de se concentrer sur la Chine. »

Comment New York voit la Chine

Dans les panels et les discours de Washington, la menace chinoise – en particulier envers Taiwan – est devenue la priorité n°1, s’infiltrant dans les discussions sur pratiquement toutes les régions et tous les conflits du monde. Pour la capitale nationale, la Chine est devenue une raison globale pour augmenter le budget militaire américain déjà considérable, explorer des accords avec des partenaires peu recommandables comme l’Arabie saoudite et l’Inde et s’engager dans des politiques protectionnistes conçues pour exclure délibérément la Chine des semi-conducteurs et d’autres produits avancés. les technologies.

Pendant ce temps, à New York, une tout autre conversation se déroule. Lors d’un panel organisé en février par l’Institut international d’études stratégiques, des experts de la Réserve fédérale de New York ont ​​exploré comment les contraintes pesant sur l’économie chinoise pourraient affecter la position internationale de Pékin. Taiwan n’a pas été abordé. Des discussions ont eu lieu sur la légère augmentation des dépenses militaires chinoises dans le contexte du développement économique.

Larry Summers, l’ancien secrétaire au Trésor, dit qu’il est « dangereux » de voir les discussions sur la politique chinoise dominées uniquement par les faucons. Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, dont la banque a d’importants projets d’investissement en Chine, a appelé à un « véritable engagement » entre les États-Unis et la Chine. Et même si Trump promouvait un nativisme intensif et diabolisait la Chine, en particulier au début de la pandémie, Wall Street a vu une opportunité. « Je continue de croire fermement que la Chine constituera l’une des plus grandes opportunités à long terme pour BlackRock, tant pour les gestionnaires d’actifs que pour les investisseurs », a déclaré Larry Fink, président-directeur général du plus grand gestionnaire d’actifs au monde, aux actionnaires en 2020. les enquêtes sur les grandes puissances d’investissement, comme BlackRock et MSCI, ont effrayé Wall Street.)

Même si les dirigeants chinois ont ignoré les appels téléphoniques des responsables de Biden, le secteur commercial américain reste en contact étroit avec la Chine. Et cela pourrait être une bonne chose pour apaiser les tensions entre les deux pays. La Chine et les États-Unis entretiennent toujours d’importantes relations commerciales, et ce type d’interconnectivité et de communication entre le secteur privé était quelque chose que l’Amérique n’avait pas avec l’Union soviétique pendant la guerre froide, et cela pourrait servir de relaxant au milieu de la détérioration du gouvernement. -relation gouvernementale.

Tout le monde n’est pas d’accord. Un responsable de carrière de la sécurité nationale qui a servi dans l’administration Trump m’a dit que le débat politique plus large à New York sur la Chine ressemble à une distorsion temporelle. De leur point de vue, New York n’est toujours pas convaincu de la menace, ce qui ressemble à un retour en arrière il y a cinq ans, lorsqu’ils essayaient de convaincre d’autres agences fédérales que la Chine était effectivement une priorité absolue en matière de sécurité.

En fait, Wall Street semble vouloir remonter encore plus loin, pense cet ancien responsable – jusqu’aux premières années d’Obama ou même plus tôt, lorsqu’une relation constructive entre les États-Unis et la Chine semblait possible. « L’idée de cacher des choses et d’avoir des réunions heureuses est exactement ce qui nous a mis dans ce pétrin. L’idée de mettre nos différends de côté, de repousser les choses et de les ignorer nous a énormément blessé. Je pense que cela est tout à fait accepté ici à Washington, et c’est la position des administrations Trump et Biden. Mais à New York, ce n’est pas le cas », ont-ils déclaré.

Pour sa part, le représentant Gallagher affirme que Wall Street finance littéralement l’armée chinoise.

« Les gens dans cette salle ne sont probablement pas d’accord avec mon point de vue sur le niveau de restrictions que nous devrions imposer aux capitaux américains destinés à la Chine », a déclaré Gallagher au Council on Foreign Relations. « Certaines des plus grandes différences ne sont pas nécessairement entre démocrates et républicains. »

Comment Washington voit la Chine

Créé cette année, le Comité spécial de la Chambre sur la concurrence stratégique entre les États-Unis et le Parti communiste chinois n’a aucun pouvoir législatif. Mais il utilise sa plateforme et ses audiences aux heures de grande écoute pour orienter le débat à Washington sur les défis économiques, technologiques et sécuritaires que pose la Chine.

Les membres du comité se sont rendus à Détroit pour rencontrer des constructeurs automobiles, dans l’Iowa pour rencontrer des agriculteurs et dans le Wisconsin pour rencontrer des fabricants – qui ont tous des intérêts économiques en Chine. Certains sont partis à l’étranger, en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En février, Gallagher a effectué un voyage secret à Taiwan. Mais si le comité entend une diversité de voix politiques, cela ne ressort pas clairement de ses audiences publiques ; De nombreux experts qui ont témoigné partagent largement l’opinion selon laquelle la Chine constitue une menace existentielle pour les États-Unis.

Ce point de vue s’est traduit en politique. L’administration Biden a créé de nouveaux forums multilatéraux, notamment en Asie, pour exclure la Chine. Biden a maintenu les tarifs douaniers de Trump sur la Chine et a intensifié les contrôles à l’exportation et les sanctions imposés par Trump, et a promis de nouvelles interdictions qui s’appuient sur le blocus des semi-conducteurs.

Le bipartisme est une caractéristique déterminante du China Select Committee – comme c’est le cas plus largement dans la politique chinoise, ce qui est rare à Washington d’aujourd’hui – mais il existe certains désaccords entre les deux partis. Considérez le blitz diplomatique des responsables du cabinet américain, tels que les secrétaires d’État, du Trésor et du Commerce, qui se sont rendus en Chine ces derniers mois. « Il faut dialoguer. Et quand vous parlez, vous ne vous battez pas », a déclaré Krishnamoorthi, membre démocrate de premier plan, au CFR. « Parfois, mes homologues républicains… craignent que nous fassions des concessions avant de parler au PCC. [Chinese Communist Party]. Et je ne suis pas d’accord. Je pense que vous pouvez parler et marcher et mâcher du chewing-gum en même temps. Gallagher, en revanche, a critiqué les récents voyages et l’engagement de l’administration avec la Chine.

Y a-t-il un juste milieu entre les deux visions ?

À l’instar des administrations Biden et Trump, la commission du Congrès définit le défi autour de la concurrence stratégique.

Werner, chercheur au Quincy Institute, affirme dans un nouveau rapport politique que le terme « concurrence » déforme largement ce qui se passe réellement entre les États-Unis et la Chine, surtout depuis Trump. Il ne s’agit pas d’une compétition entre Coca-Cola et Pepsi, écrit Werner, mais plutôt d’une rivalité à somme nulle entre les cartels de la drogue de Sinaloa et de Jalisco – et cela explique en partie pourquoi la Chine a réagi avec autant de force à un barrage de politiques américaines qui chercher à exclure la Chine des systèmes mondiaux.

« La raison pour laquelle il y a ce danger d’escalade incontrôlable est qu’il existe cette structure sous-jacente de concurrence à somme nulle », m’a-t-il dit. « Et le désir d’exclure la Chine de la manière vaste et sans précédent suivie par les administrations Trump et Biden, vient du sentiment que la concurrence chinoise est une menace intolérable, nous devons donc la supprimer et donc l’exclure.

Ce faisant, Washington considère tout ce qui concerne la Chine sous l’angle de la sécurité. « Vous pouvez le voir très clairement dans l’hypersensibilité à une présence chinoise n’importe où, à propos de n’importe quoi, aux États-Unis, qui déclenche soudainement l’alarme », a expliqué Werner.

Dans un certain sens, l’administration Biden peut apprécier les inconvénients d’une approche purement exclusive. « Je ne veux pas contenir la Chine », a déclaré Biden lors d’un voyage au Vietnam la semaine dernière. «Je veux juste m’assurer que nous avons une relation avec la Chine qui est de plus en plus forte, claire, et que tout le monde sait de quoi il s’agit. Et l’une des façons d’y parvenir est de s’assurer que nous parlons des mêmes choses.

Cela ressemble presque à une reconnaissance du fait qu’exclure la Chine pourrait ne pas fonctionner et qu’une approche pragmatique et réussie doit transcender les bulles de New York et de Washington. La tâche est urgente. Personne ne gagne dans une guerre entre superpuissances.