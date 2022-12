Pourquoi Wall Street est optimiste sur ces 3 avoirs technologiques du Club

Wall Street a livré lundi de nouvelles recherches sur trois avoirs du Tech Club, avec des résultats haussiers pour Amazon (AMZN), Apple (APPL) et Nvidia (NVDA). Analyse d’Amazon : Wells Fargo a souligné Amazon dans une note sur la dynamique du commerce électronique, appelant à une normalisation des trajectoires de croissance de la brique et du mortier et du commerce électronique. “Nous avons maintenant arrondi le pire sur le [ecommerce] redonner” aux magasins physiques, ont écrit les analystes dans une note. Dans le même temps, Amazon est en mesure de croître dans la capacité excédentaire dans laquelle il a investi au plus fort de la pandémie de Covid-19. Les analystes notent qu’ils ont “vu des indications selon lesquelles AMZN tirait parti de sa capacité à passer à l’attaque et à étendre sa [third-party] empreinte de pas.” Prise de club : Alors que la pandémie s’est calmée au cours de l’année écoulée, les acheteurs sont revenus du commerce électronique aux magasins physiques, ce qui a pesé sur la demande dans les points de vente en ligne comme Amazon. La normalisation des taux de croissance suggère que cette tendance a atteint un sommet. Si la croissance de la demande pour le commerce électronique est de retour sur la bonne voie, alors Amazon a la possibilité de tirer parti des investissements dans les entrepôts qu’il a réalisés au plus fort de la pandémie. Il y a également de bonnes raisons de croire que le pire de la pression fondamentale sur l’entreprise est derrière nous. Cela dit, cela reste un stock à multiples élevés et, par conséquent, la hausse pourrait bien être limitée à moins que nous ne voyions plus d’action sur les réductions de coûts, y compris les effectifs. », ont écrit les analystes de Bernstein dans une note. Le service de paiement mobile lancé il y a 8 ans a eu du mal à gagner du terrain, mais Bernstein pense maintenant qu’il a atteint un « point de basculement… en termes d’adoption par les consommateurs et d’acceptation par les commerçants ». Les analystes bancaires citent la croissance des paiements sans contact en personne comme favorisant l’adoption d’Apply Pay. Point de vue du club : bien que l’adoption accrue d’Apple Pay soit une bonne nouvelle, étant donné que les analystes évaluent les revenus du service de paiement à moins de 0,2 % des ventes totales de l’entreprise et à moins de 1 % des revenus des services, cette mise à jour n’est guère un mouvement d’aiguille pour le stock. Mais l’adoption montre clairement l’omniprésence de l’écosystème Apple dans bon nombre de nos vies quotidiennes et la capacité d’Apple à exploiter cela pour des sources de revenus supplémentaires, que ce soit financièrement, médicalement ou pour le divertissement. En conséquence, nous maintenons notre mantra “possèdez-le, ne l’échangez pas” sur la conviction que les investisseurs à long terme continueront d’être récompensés, même si le ralentissement des ventes d’iPhone met l’entreprise sous pression à court terme. Opinion des analystes de Nvidia : “NVIDIA est le leader de l’accélération [computing] et le catalyseur clé de l’IA dans les industries verticales – point final “, ont écrit les analystes de Cowen dans une note de recherche. Ils ont fait valoir que les vents contraires auxquels le fabricant de puces a été confronté, notamment une” grande réinitialisation des jeux, des interdictions de l’IA en Chine et des dépréciations d’inventaire [are] tous derrière nous.” Selon eux, 2023 sera caractérisée par plusieurs cycles de produits solides et, par conséquent, Nvidia est leur “meilleure idée” pour la nouvelle année. Les actions devraient bénéficier d’une force significative dans le centre de données de l’entreprise à l’arrière de nouvelles puces, ainsi que “les premiers signes de la normalisation des chaînes dans le jeu, ouvrant la possibilité d’un retour à la croissance dans cette entreprise.” Point de vue du club : bien que nous hésitions à être aussi certains que les vents contraires notés sont derrière nous à À ce stade, nous sommes d’accord sur la position de leader de Nvidia dans l’informatique accélérée et l’IA. Nous prévoyons également que la plupart des vents contraires s’apaiseront au cours du premier semestre de l’année prochaine. En conséquence, nous ne voyons pas une ruée vers l’achat d’actions, en particulier étant donné le bond d’environ 52 % de l’action depuis son creux d’octobre 2022. Nous nous attendons à ce que la patience soit récompensée et que 2023 s’annonce comme une bien meilleure année pour l’entreprise. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AMZN, APPL, NVDA. Voir ici pour une liste complète des actions. ) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. Un employé d’Amazon déplace un chariot rempli de colis dans une station de livraison Amazon le 28 novembre 2022 à Alpharetta, en Géorgie. Justin Sullivan | Getty Images