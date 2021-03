Les incendies de forêt ont brûlé près de 10,4 millions d’acres à travers les États-Unis l’année dernière. L’orage le plus coûteux de l’histoire des États-Unis a causé 7,5 milliards de dollars de dommages dans l’Illinois, l’Iowa, le Nebraska et le Dakota du Sud. Alors que la crise climatique a balayé le globe à une échelle biblique, elle a laissé dans son sillage un nombre record de catastrophes d’un milliard de dollars.

Et pourtant, de ces cendres est sorti un sauveur improbable: Wall Street. Après des décennies à soutenir les pollueurs et à s’opposer à une législation visant à les contenir, la finance dit qu’elle passe au vert.

Une tendance à la croissance constante de l’investissement s’est pleinement généralisée en 2020, alors qu’un nombre record de sociétés se sont engagées à passer au «net zéro» et à annuler les émissions de carbone qu’elles produisent pour arrêter une hausse catastrophique des températures mondiales.

Le virage tectonique des entreprises est mené par un détour stratégique par certains des plus grands investisseurs du monde. Ce sont les manifestants devant Davos et les réunions annuelles des actionnaires qui parlaient des gaz à effet de serre et de l’élévation du niveau de la mer. Maintenant, ce sont les banquiers. Et quand l’argent parle, les entreprises écoutent. Mais Wall Street peut-il vraiment sauver la planète? Il y a au moins des signes positifs qu’ils essaient.

Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel et professeur d’économie à l’Université Columbia, ne pense pas que Wall Street ait le choix. «Les gens utilisaient l’analogie selon laquelle le changement climatique était comme faire bouillir une grenouille et nous ne le remarquerions pas avant qu’il ne soit trop tard», a déclaré Stiglitz. «Eh bien, nous avons été bouillis. Nous essayons de sortir de là. »

Des pays comme le Royaume-Uni, la France, le Danemark et la Nouvelle-Zélande se sont engagés à passer à zéro d’ici 2050 et l’UE et le Canada travaillent sur leurs propres plans.

Le calcul financier est évident. Alors que la crise climatique se poursuit, le risque de ne rien faire augmente et l’argent circule.

En 2013, Exxon était la plus grande entreprise du monde, l’année dernière, elle a abandonné le Dow Jones Index, l’indice de premier ordre qui est synonyme de «marchés boursiers» pour de nombreux investisseurs. L’année dernière, elle a perdu 22 milliards de dollars et l’entreprise, qui pendant des décennies a nié que la crise climatique était réelle et a activement fait pression contre le changement, a été contrainte d’élire des investisseurs militants pour le climat à son conseil d’administration.

Nous ne sommes pas là où nous devons être. Mais assis là où je suis assis, je vois une énorme quantité de changement Edward Mason

En septembre de l’année dernière, plus de 800 villes, 100 régions et 1 500 entreprises s’étaient engagées à décarboner leurs sociétés et leurs économies, selon le groupe de recherche Data-Driven EnviroLab et le NewClimate Institute. À elles deux, ces entreprises ont un chiffre d’affaires combiné de plus de 11,4 milliards de dollars et sont responsables de 3,5 gigatonnes d’émissions de gaz à effet de serre, un montant supérieur aux émissions annuelles de l’Inde.

Plus de 1000 entreprises ont signé la Science based Targets Initiative, une initiative visant à aider les entreprises à établir des normes d’émissions mesurables gérées par l’organisation à but non lucratif CDP (anciennement Carbon Disclosure Project), les Nations Unies et d’autres. Une analyse de 338 de ces entreprises – y compris Mastercard, la société énergétique italienne Enel et la chaîne de supermarchés britannique Tesco – a révélé qu’elles avaient réduit leurs émissions de 25% depuis 2015, soit une différence de 302 millions de tonnes d’équivalent CO2, soit le même que les émissions annuelles de 78 centrales électriques au charbon.

La planète se réchauffant toujours à un rythme alarmant, une crise économique se profile, a déclaré Stiglitz. Et plus nous retardons, plus le «choc de transition» est grand. «En retardant l’action, nous exacerbons l’ampleur de l’ajustement que l’économie va devoir subir», a-t-il déclaré.

Certains investisseurs éthiques ont poussé à l’action climatique pendant des décennies, mais maintenant les principaux gestionnaires de fonds sont également à bord. Larry Fink, le fondateur et directeur général de BlackRock, a annoncé que la durabilité environnementale était désormais un objectif central de son entreprise, qui gère 7 milliards de dollars d’investissements. D’autres gestionnaires de gros fonds, dont Fidelity et Vanguard, sont également à bord.

Mais ce n’est pas une conversion damascène. Wall Street n’échange pas ses bouts d’ailes faits sur banc contre des Birkenstocks. BlackRock a encore d’énormes investissements dans le charbon et d’autres combustibles fossiles, mais le changement d’attitude ne doit pas être sous-estimé et où il va, d’autres suivront, motivés par d’énormes opportunités financières.

Ne rien faire sera mauvais pour les affaires, 58% des États-Unis souffrant d’un déclin économique d’ici 2060-2080 si rien n’est fait. Il y a aussi le transfert de la richesse générationnelle des baby-boomers aux investisseurs de la génération X et du millénaire qui – comme le suggérait un récent rapport BlackRock – ont «une plus grande conscience de la durabilité».

Graphique sur le transfert de richesse au fil des générations.

Mais ne vous y trompez pas, c’est une question d’argent. Le développement durable est «une nouvelle source de rendement pour toutes les classes d’actifs» selon Jean Boivin, directeur du BlackRock Investment Institute. Le nouvel accord vert de BlackRock ne consiste pas tant à exclure les mauvais acteurs ou à gérer le risque de changement climatique qu’à «surfer sur une vague qui devrait être une source de retour en soi».

Avec Joe Biden au pouvoir après avoir évincé Donald Trump, le négationniste en chef du climat, des milliards de dollars d’investissement pourraient bientôt être affectés à des solutions durables.

L’une des initiatives de Fink est un engagement à publier une «mesure d’alignement de température» pour les fonds BlackRock – un moyen de plus en plus populaire pour les entreprises et les fonds d’investissement de mesurer si leur empreinte carbone respecte le traité de l’accord de Paris de 2015 pour lutter contre le changement climatique en limitant au mieux le réchauffement planétaire en dessous de 2 degrés Celsius.

C’est une mesure également défendue par Generation Investment, la société d’investissement cofondée par l’ancien vice-président américain Al Gore et le responsable de la gestion d’actifs de Goldman Sachs, David Blood.

Pour Edward Mason, directeur de Generation Investment, cette décision s’inscrit dans le cadre d’un changement sociétal encourageant dans la façon dont les entreprises réagissent à la crise climatique et dans la manière dont les investisseurs contribuent à conduire ce changement. «Le rythme est tout simplement énorme et c’est dans la bonne direction», a déclaré Mason. «Le défi est également énorme. Je ne suis pas panglossien à ce sujet, nous ne sommes pas là où nous devons être. Mais assis là où je suis assis, je constate un énorme changement. »

Pendant ce temps, des tendances inquiétantes se poursuivent. À moins que des mesures ne soient prises rapidement, les émissions de carbone de l’industrie de l’énergie dépasseront bientôt les niveaux d’avant la pandémie alors que les économies commenceront à rebondir des restrictions de Covid-19, selon l’Agence internationale de l’énergie.

Graphique montrant les niveaux d’émissions de la période pré-pandémique à aujourd’hui.

Mais même les écologistes et les militants de longue date sont – prudemment – optimistes quant à la direction que prend la communauté des investisseurs. Après des années de campagne contre les dommages causés aux entreprises, ils voient des signes significatifs de progrès, mais avec des mises en garde.

«Je pense qu’il y a des raisons d’être optimiste mais aussi d’être extrêmement prudent. C’est à la fois d’aller dans la bonne direction et de blanchir vert », a déclaré Josh Axelrod, principal avocat au Conseil de défense des ressources naturelles.

Axelrod se concentre sur les problèmes d’énergie, de pétrole et de gaz et note que BP et Shell se sont engagés à atteindre un zéro net d’ici 2050. «Qu’est-ce que cela signifie vraiment? Vont-ils vraiment réduire les émissions ou compter sur des compensations ou s’appuyer sur une technologie qui n’a pas vraiment démontré qu’elle peut faire ce qu’elle dit qu’elle va faire? La réponse, en particulier pour Shell, est malheureusement la dernière. »

Une grande partie de l’initiative de Shell consiste à s’engager à compenser 120 millions de tonnes par an de ses émissions d’ici 2030 en utilisant des «solutions fondées sur la nature» – des projets qui «protégeront, transformeront ou restaureront les terres». Axelrod doute que ce soit suffisant. « À la fin de la journée [for oil and gas production] la seule façon pour eux de gérer leurs émissions est d’arrêter », a-t-il déclaré.

Ils sont poussés par le client, par la science, par le grand public Père Seamus Finn

Le père Seamus Finn du Centre interconfessionnel sur la responsabilité d’entreprise est un militant de longue date sur la responsabilité d’entreprise et a souvent vu d’importants investisseurs institutionnels contrecarrer les résolutions progressives des actionnaires qu’il a défendues.

« Nous avons eu tendance à être quelque peu ambivalents et peut-être trop critiques à l’égard des BlackRocks, des Fidelity et des Vanguards de ce monde simplement parce que pendant trop longtemps ils votaient contre nos résolutions lors des réunions annuelles », a-t-il déclaré. «Mais lentement, je pense qu’ils sont venus et, soyons clairs, ils le font parce qu’ils lisent l’écriture sur le mur. Les gens qui mettent de l’argent dans leurs fonds veulent savoir comment ils ont voté sur les résolutions. Ils sont poussés par le client, par la science, par le grand public. »

Stiglitz a récemment rejoint un nouveau comité de grands penseurs de la politique économique, le Regenerative Crisis Response Committee, qui vise à recommander des moyens d’utiliser la politique budgétaire et monétaire et la réglementation financière pour faire face aux risques financiers et autres risques liés au climat. Les données sur le changement climatique semblent sombres, concède-t-il, mais il ressent un «optimisme nuancé».

«Il existe un consensus général – et non l’unanimité – sur le fait que nous devons faire plus», a-t-il déclaré.

Des barrages routiers demeurent, notamment le «cauchemar» d’un système politique américain qui a aspiré la crise climatique dans les guerres culturelles qui divisent la politique américaine.

«La principale chose qui peut mal tourner, c’est notre politique», a déclaré Stiglitz. «Tout va dans la bonne direction, la technologie, le consensus mondial. La seule chose qui n’est pas, c’est le changement climatique qui précède à un rythme et avec des manifestations vraiment déprimantes », a-t-il déclaré.

Mais même cela «accélère en fait notre volonté d’y faire face».