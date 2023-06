Pourquoi Wagner s’est-il retourné contre Poutine et qu’est-ce que cela signifie pour l’Ukraine ?

Le chef du groupe de mercenaires Wagner, Yevgeny Prigozhin, affirme avoir pris le contrôle de la ville de Rostov-on-Don et a exigé que les dirigeants militaires russes viennent à lui après les avoir accusés d’avoir tué ses forces.

Le président russe, Vladimir Poutine, a accusé Prigozhin de trahison et s’est engagé à « neutraliser » le soulèvement.

Qui est Evgueni Prigojine ?

L’homme qui lève maintenant une force contre Moscou est un ancien condamné et vendeur de hot-dogs, connu pour son impitoyable, sa violence et sa cruauté.

Né à Saint-Pétersbourg en 1961, il fréquente une académie sportive mais rencontre des petits délinquants. Reconnu coupable de plusieurs vols avec violence en 1980, il a passé la majeure partie de sa vingtaine en prison.

Sorti en 1990 alors que l’Union soviétique était à l’agonie, il a fait sa première fortune modeste avec un stand de restauration rapide, mais a rapidement eu une participation dans une chaîne de supermarchés, l’un des meilleurs restaurants de sa ville natale, et l’oreille et la confiance de personnalités puissantes, dont un Vladimir Poutine.

Prigozhin a passé plus d’une décennie à faire la restauration pour des événements officiels de haut niveau – des photos le montrent en train de servir le prince Charles et George Bush entre autres – et à atteindre des niveaux de richesse oligarchiques grâce à des contrats de restauration gouvernementaux et d’autres accords.

Les graines de l’insurrection actuelle ont été semées il y a près de dix ans lorsque la Russie a illégalement annexé la péninsule de Crimée et envoyé des forces par procuration dans l’est de l’Ukraine. Prigozhin a ensuite fondé le groupe de mercenaires Wagner, qui a donné à Poutine un outil pour une intervention militaire plus active et un certain degré de déni plausible.

Prigozhin a également mis en place une armée de trolls au clavier et a été inculpé aux États-Unis pour ingérence – par le biais de ses guerriers numériques – lors des élections de 2016 qui ont porté Trump au pouvoir.

Jusqu’à l’année dernière, Prigozhin a poursuivi les journalistes qui l’ont lié à ces activités et a insisté sur le fait qu’il ne travaillait que dans la restauration et l’hôtellerie.

Comment a-t-il créé une armée privée ?

Prigozhin a fait de Wagner une force puissante au fil des années d’interventions en Afrique, au Moyen-Orient et plus récemment en Ukraine. La Syrie a été le premier endroit où les hommes de Prigozhin se sont imposés comme une formidable force de combat, jouant un rôle de premier plan, bien que souvent non reconnu, dans le soutien de Moscou à Bachar al-Assad.

Ils ont établi un modèle qui se reproduirait en Ukraine, opérant en toute impunité, accusé de nombreux crimes de guerre et subissant de lourdes pertes, sous des commandants n’ayant pas peur de sacrifier leurs hommes.

Les troupes de Wagner se sont ensuite battues à travers l’Afrique, dans des missions qui ont favorisé les intérêts russes, notamment au Mali, en République centrafricaine et au Soudan. Il a été autorisé à recruter dans les prisons l’année dernière, faisant grossir les rangs de ses soldats à environ 50 000 hommes, selon des analystes du renseignement occidental.

De quelles ressources et de quel soutien dispose-t-il maintenant ?

Le caractère et la façon de fonctionner de Prigozhin ont attisé les tensions avec l’armée conventionnelle russe pendant des années, mais la querelle s’est approfondie ces derniers mois.

Il a lancé des campagnes publiques accusant les principaux généraux d’affamer ses troupes de munitions et d’autres fournitures, et de les laisser mourir. Une vidéo a été enregistrée dans un décor macabre de dizaines de cadavres de combattants wagnériens.

Le rôle de combat crucial de ses combattants en Ukraine, en particulier dans la bataille acharnée pour Bakhmut, signifie qu’ils disposent d’armes et de véhicules blindés.

Certains se dirigent vers Moscou dans une colonne qui pourrait être vulnérable aux attaques aériennes, bien qu’une vidéo du sol les montre apparemment en train de déployer des défenses aériennes.

Il est peu probable que les combattants de Wagner, malgré toute leur expérience et leur discipline, puissent résister indéfiniment à la pleine puissance de l’armée russe.

Prigozhin, qui a de meilleurs liens avec certains généraux, espère probablement des défections, ou peut-être que ceux qui sont usés par la corruption et d’autres échecs restent à l’écart alors qu’il se bat avec ses ennemis.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’Ukraine ?

Il est impossible de savoir comment cette confrontation va se dérouler. Mais que Prigozhin l’emporte ou échoue – la plupart des experts pensent que l’échec est plus probable – les combats profiteront probablement à l’Ukraine.

La concentration, les armes et les troupes sont toutes déplacées des lignes de front, alors que Kiev intensifie sa contre-offensive. Prigozhin a déclaré qu’il ne voulait pas que l’effort de guerre souffre, mais les généraux russes seront obligés – du moins pour le moment – ​​de se concentrer sur les événements nationaux, même si les combats sont limités.

Et avec les troupes tchétchènes qui seraient déjà en route vers Rostov, où les hommes de Wagner se sont emparés du quartier général militaire, toute bataille dans la région consommera des vies, des armes et du temps.

Celui qui finira par prendre le contrôle à Moscou devra renforcer le pouvoir et l’autorité chez lui, tout en essayant de se battre en Ukraine.

Qu’est-ce que cela signifie au-delà de l’Ukraine ?

Wagner a été un outil utile de la politique étrangère russe et de la projection de puissance, ses troupes soutenant les alliés et fournissant un avertissement à ceux qui ne tiennent pas compte des messages de Moscou.

Il est peu probable que Poutine puisse remplacer immédiatement cette force mercenaire indépendante, même s’il choisit d’ignorer les messages de ce soulèvement. Les dirigeants qui comptaient sur le soutien de Wagner sont susceptibles de réévaluer leur sécurité.