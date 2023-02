Pourquoi voyez-vous tant de mauvaises publicités numériques maintenant ?

Les dépenses publicitaires numériques, tout en continuant de croître dans l’ensemble, “ont fortement ralenti”, selon une analyse réalisée le mois dernier par la société de recherche Insider Intelligence.

Twitter semble être le pire. La société a du mal à retenir les annonceurs de premier plan depuis que M. Musk a pris ses fonctions de propriétaire en octobre, au milieu des craintes d’une prolifération de discours de haine et de désinformation sur la plateforme. L’année dernière, ses 10 plus grands annonceurs ont dépensé 55% de moins pendant le mandat de M. Musk qu’un an plus tôt, six d’entre eux n’ayant rien dépensé jusqu’à présent en 2023, selon les estimations de la société de recherche Sensor Tower. Twitter a proposé des offres, des remises et des primes gratuites pour attirer les annonceurs, ont déclaré les acheteurs de médias.

Mais les problèmes de publicité ont également touché les plus grands réseaux sociaux cotés en bourse. La société mère de Snapchat a affiché le mois dernier son taux de croissance trimestriel le plus lent jamais enregistré et a prévu une baisse des ventes pour le trimestre en cours. La société mère de Google, Alphabet, a déclaré que les ventes d’annonces sur YouTube avaient chuté de près de 8% au cours du dernier trimestre.

L’année dernière, Meta, qui possède Facebook et Instagram, a enregistré sa première baisse de revenus trimestriels (il a encore chuté au dernier trimestre). Les prix des publicités sur Facebook et Instagram ont chuté 24% au dernier trimestre 2022 par rapport à un an plus tôt, selon la banque d’investissement Piper Sandler.

La pression des actionnaires, alimentée par des années de gros profits, continue de pousser ces entreprises à générer des revenus dans la mesure du possible – y compris, selon les experts, en vendant des publicités de mauvaise qualité.

Corey Richardson, vice-président de l’agence de publicité multiculturelle Fluent360 à Chicago, a déclaré qu’il voyait plus de publicités pour des articles pour lesquels il n’avait aucun intérêt – des chemises hawaïennes avec des personnages de “Star Wars”, une fontaine en forme de mains jointes en position de prière, toutes mélangé à la désinformation sur les vaccins et à la vidéo occasionnelle illustrant la violence.

“Ils ne font que prendre tout l’argent qui vient – les mendiants ne peuvent pas choisir”, a déclaré M. Richardson.

Twitter n’a pas répondu à une demande de commentaire. Meta a refusé de commenter. YouTube a déclaré avoir investi “de manière significative” dans la qualité des publicités et l’expérience des consommateurs.