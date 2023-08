Pourquoi voyez-vous plus d’éclairs dans le ciel de la Nouvelle-Écosse cet été

La Nouvelle-Écosse a connu le plus grand nombre d’éclairs jamais enregistrés dans la province au mois de juillet, et presque tous provenaient d’un seul événement météorologique.

Le dernier rapport climatique d’Environnement Canada montre que 26 194 coups de foudre ont été enregistrés en Nouvelle-Écosse en juillet.

Une tempête massive et persistante a déclenché 23 008 de ces frappes entre les 21 et 22 juillet lorsque des précipitations record ont entraîné la mort de quatre personnes et provoqué des inondations historiques dans la province.

Le nombre moyen de coups de foudre en juillet dans la province est de 7 172.

« Tout le monde sait à quel point c’est exceptionnel [storm] était en termes de précipitations, mais définitivement exceptionnel en termes d’éclairs également », a déclaré Ian Hubbard, météorologue à Environnement Canada.

« Il a établi un nouveau record pour le mois de juillet et il l’a en fait établi juste au cours de cette période de deux jours. »

Hubbard note que les données ne couvrent que les coups de foudre nuage-sol. La foudre qui n’atteint pas la surface, ou les coups de nuage à nuage, ne sont pas inclus.

Des statistiques partielles d’Environnement Canada pour ce mois-ci montrent qu’il y a eu 10 837 coups de foudre du 1er au 14 août.

Nova Scotia Power suit également une augmentation significative des coups de foudre, selon un porte-parole du service public.

Entre 2018 et 2022, il y a eu en moyenne 314 pannes par an liées à la foudre. Jusqu’à présent en 2023, il y en a eu 959, soit plus de trois fois la moyenne quinquennale.

Les chiffres ne correspondent pas à la tendance

Bien que cette saison ait été très active pour les orages dans la province, Hubbard a déclaré que cela ne signifie pas nécessairement une tendance à la hausse au cours des dernières années.

« Quand nous avons un événement, ou un mois comme celui que nous venons d’avoir en juillet, cela se démarque vraiment des gens parce que c’est tellement exceptionnel », a-t-il déclaré.

Le météorologue Ian Hubbard a déclaré que l’augmentation de l’activité de la foudre ne signifie pas nécessairement qu’une nouvelle tendance a été créée. (Matthieu Moore/CBC)

Par exemple, en 2018, seulement 441 collisions ont été détectées en Nouvelle-Écosse pour le mois de juillet. L’année suivante, il est passé à plus de 9 500.

« Nous voyons beaucoup de fluctuations … juste d’une année à l’autre. Il y a eu un énorme bond là-bas, mais nous ne sommes pas en mesure d’examiner ces chiffres et de prédire une tendance », a déclaré Hubbard.

Tendance ou pas, le nombre record de coups de foudre est une autre facette de la tempête historique du 21 juillet que certains climatologues qualifient de « casse-tête ».

« C’est tellement aberrant que si vous le mettiez en graphique, vous ne le croiriez pas », a déclaré Dave Phillips, climatologue principal à l’agence météorologique fédérale.

« Nous avons tous ces petits points montrant la tendance ou la répartition des coups de foudre et vous avez celui-ci dans le coin, là-bas, comme s’il n’appartenait pas, et pourtant c’est réel. C’est arrivé. Et c’était cette année. «

« Ce n’est pas le dernier »

Le changement climatique signifie inévitablement plus de coups de foudre dans notre avenir, a déclaré Phillips, car il existe une corrélation directe entre la chaleur de l’atmosphère et la fréquence des coups de foudre.

Reste à savoir si nous verrons jamais autant de grèves d’une journée que la tempête du 21 juillet. Mais Phillips a déclaré que la gravité de cette tempête devrait être un signal d’alarme car cela pourrait se reproduire.

Dave Phillips est climatologue principal à Environnement Canada. Il a dit que le fait qu’une tempête aussi violente se soit produite au cours de notre vie signifie qu’elle pourrait se reproduire. (Toronto Star/Getty Images)

« Vous n’auriez pas pu créer toutes les conditions qui se sont réunies pour produire le genre d’événement que nous avons vu, et pourtant nous l’avons vu », a-t-il déclaré.

Selon Phillips, une multitude de facteurs ont rendu la tempête si persistante et destructrice. Une masse d’air tropical, des températures océaniques plus chaudes et des niveaux de cours d’eau élevés en raison d’un été déjà plus pluvieux que la moyenne.

« Le fait que ces choses se soient produites dans le passé, mais peut-être pas avec la même intensité, la même durée et le même impact, nous dit que ce n’est pas le dernier. Personne ne peut dire s’il s’agit d’un événement millénaire, centennal. événement, ou cela se produirait-il l’année prochaine … c’est possible et que tous les canards peuvent s’aligner et vous donner une répétition.