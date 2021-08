Pourquoi vous voudrez éventuellement reprendre vos fonctions : expert en comportement

Une récente augmentation des cas de Covid-19 due à la variante delta relance la discussion sur le retour au travail à travers le pays. Avec Apple et Alphabet reportant leurs plans de retour au travail jusqu’en octobre, les entreprises et les employés réévaluent s’ils souhaitent retourner au bureau.

Les problèmes de sécurité et de santé persistants avant même l’augmentation du nombre de nouveaux cas de Covid suggèrent qu’il faudra du temps aux travailleurs pour se sentir à l’aise de revenir dans un bureau. Mais finalement, dit Dan Ariely, professeur d’économie comportementale et de psychologie à l’Université Duke, lorsque cela sera sûr, les travailleurs voudront être de retour au bureau plus qu’ils ne le pensent.

« En général, lorsque les gens sont stressés, anxieux et inquiets, ce n’est pas le moment de s’attendre à ce que les gens réfléchissent et comprennent leurs propres motivations de la meilleure façon possible », a déclaré Ariely.

Après avoir fait face à une année remplie d’incertitude, l’expert en comportement humain affirme que ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour que les travailleurs prennent des décisions définitives concernant leur retour au bureau, mais, finalement, lorsque le moment sera venu de prendre des décisions sur le retour au travail, les travailleurs peuvent se surprendre.