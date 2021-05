Pourquoi vous pouvez être aux prises avec le brouillard cérébral et comment le vaincre

La difficulté à penser clairement a également été notée comme l’un des symptômes débilitants du « long Covid ». Mais même si vous n’avez pas eu le coronavirus l’année dernière, Brennan a déclaré à CNBC que vous aviez peut-être encore un brouillard cérébral et a décrit quelques moyens de le surmonter.

Si vous avez eu du mal à penser clairement pendant la pandémie de coronavirus, vous pourriez rencontrer un « brouillard cérébral » – et un neuroscientifique a expliqué comment le vaincre.

C’est ainsi qu’il peut effectuer « un comportement automatisé en utilisant beaucoup moins de ressources », a-t-elle déclaré. La partie pensante du cerveau n’est réellement engagée qu’au début et à la fin d’une activité, « comme un serre-livres », la partie émotionnelle, ou limbique, du cerveau s’occupant du reste.

S’adressant à CNBC par appel vidéo, Brennan a expliqué que le cerveau est un organe à haute énergie, utilisant environ un quart des nutriments que nous consommons. Le cortex cérébral, connu sous le nom de « partie pensante du cerveau », est le plus gros consommateur d’énergie.

Une grande partie de notre routine matinale avant la pandémie était habituelle, a déclaré Brennan. Ainsi, vous n’aurez peut-être pas votre « premier stress d’engagement conscient sur votre cerveau avant 9 h 30 environ », lorsque vous arriverez au bureau.

La propagation de Covid et les blocages ultérieurs ont perturbé une grande partie de cette routine, a-t-elle déclaré, car la plupart des gens ont commencé à travailler à domicile. Cela présentait un certain nombre de défis, tels que trouver un endroit convenable pour travailler, se motiver à s’habiller et se coucher à une heure raisonnable.

En tant que tel, Brennan a déclaré qu’il était courant que le comportement devienne assez « erratique » pendant cette période, ce qui rendait difficile pour le cerveau d’identifier un modèle.

« Votre cerveau est vraiment submergé par cela, donc il reste très peu de choses pour faire les choses vraiment cognitives », a-t-elle déclaré.

Une première étape clé pour surmonter le brouillard cérébral est de réintroduire la routine, a déclaré Brennan, suggérant que les gens créent même un « faux trajet » comme une promenade autour du pâté de maisons pour « terminer la journée ».