Pourquoi vous pouvez aimer un match nul 0-0

Le score le plus douteux du football, du moins lorsqu’il s’agit de plaire aux fans de sports américains traditionnels, est le match nul 0-0.

Aucun objectif ne doit signifier aucune action, n’est-ce pas ? Ce doit être un jeu ennuyeux, n’est-ce pas ?

Il n’est pas étonnant que les Américains n’aient pas pleinement adopté un sport où personne ne peut marquer et personne ne peut gagner.

Ce sont des points de discussion familiers de l’amateur de sport et de l’expert du football. Tous les quatre ans, quand la planète entière se fixe sur la Coupe du monde, elles sont souvent amplifiées. Et j’aurais moi-même pu être surpris en train de faire écho à ces sentiments il y a bien des lunes, avant de tomber amoureux du football (qui deviendrait rapidement mon sport préféré et allait changer ma vie – mais c’est une autre histoire).

Donc, moi – un fan de sport américain pur-sang, né et élevé – je suis ici pour vous dire comment et pourquoi vous pouvez toujours aimer un match nul 0-0 au football.

Tout est là ! Coup de pied rapide ! Faible score ! Et les cravates ? Tu paries!

Une culture habituée au scoring

Nous, les Américains, avons tendance à aimer l’action avec des scores élevés dans nos sports. Un match NFL 32-35 ou une éruption de football universitaire 52-14. Les Warriors ont devancé les Lakers 141-139. Ce genre de chose.

Le football, de par sa nature, est un animal différent. Les buts de football ne valent qu’un seul point. Le football américain offre des scores élevés, mais le nombre réel de * jeux marquants * dans un match n’est pas si différent. Le score final le plus courant dans l’histoire de la NFL est de 20-17. Si vous divisez ces scores par le nombre de points que vaut un touché (supposons qu’ils marquent le point supplémentaire), cela donne 2,8-2,4. Pas si différent du football, n’est-ce pas ?

Curieusement, la NFL est le seul sport professionnel américain où une égalité 0-0 est un résultat possible (depuis que la LNH s’est débarrassée des égalités au milieu des années 2000). Mais cela ne s’est pas réellement produit depuis 1943. Le baseball peut sembler être un jeu avec un score légèrement plus élevé, mais en 2022, la moyenne des points marqués par match variait d’environ 3,5, pour les pires équipes, à un peu plus de 5 pour les meilleures.

Le football est un sport qui exige à peu près que vous y prêtiez attention tout le temps. Un match dure 90 minutes.

Il peut facilement s’agir d’une proposition cligne des yeux et vous manquez.

Il n’y a pas d’interruptions publicitaires, pas de pauses entre chaque pitch, rien de tel. Il n’y a vraiment pas beaucoup d’occasions d’ignorer et de déconnecter ce que vous pourriez penser être un jeu “ennuyeux”. Une grande partie de la joie dans « le beau jeu » vient et se construit entre les buts.

Beaucoup de choses à aimer

Alors qu’un seul panier dans un match de la NBA est une routine et qu’un touché ou un coup de circuit est attendu, un but au football n’est pas acquis. Les quasi-accidents, les corners et les coups francs, les tirs frappant les boiseries – ils contribuent tous à l’expérience. Un jeu brillant avec sept passes qui s’enchaînent pour créer une chance de marquer – mais n’en offre pas une – peut être plus satisfaisant qu’un touché ordinaire dans la NFL.

La tension croissante, l’atmosphère, l’anxiété, la nervosité – ce sont les choses qui peuvent faire d’un match de football à faible score une expérience unique en son genre. Imaginez le drame d’un panier gagnant à la dernière minute ou d’un buzzer battant 3 points. Prolongez maintenant cette sensation de papillons dans les tripes sur tout un jeu. Voilà à quoi peut ressembler un match de football 0-0.

Ce sentiment est la raison pour laquelle même un but minable, qui tourne autour de la surface de réparation avant d’entrer dans le dos du gardien de but, peut être tout aussi excitant qu’un golazo parfaitement frappé à 35 mètres. Un seul moment d’éclat – ou de chance – peut entraîner une libération d’excitation et de passion inégalée dans le monde du sport.

Néant-néant

Mais parfois, cette libération ne vient jamais d’un côté ou de l’autre. Parfois, personne ne mérite vraiment de gagner un match. De la même manière, souvent personne ne mérite vraiment de perdre. Ainsi, un match nul et le partage des points est généralement un résultat équitable. Et cela ne signifie pas nécessairement que ce jeu particulier n’était pas passionnant.

Un match nul 0-0, disons un match de phase de groupes de la Coupe du monde où vous n’avez besoin que d’un point au classement pour avancer (comme le match Croatie-Belgique de la Coupe du monde 2022), peut être tout aussi satisfaisant qu’une victoire 5-0. Même dans un match de championnat banal en début de saison, ne pas concéder de but et s’échapper avec un match nul peut faire la différence entre la gloire et l’échec plus tard dans la saison lorsque le tableau est additionné.

Un match nul sans but peut faciliter l’appréciation des nuances du jeu. Des arrêts et des jeux défensifs formidables, des démonstrations de compétences en dribble et en passe, quelques centimètres qui décident du sort d’un match. Cela peut amplifier un mauvais (ou un bon) arbitrage.

Un résultat de 0-0 peut sembler être le pire du match à première vue. Mais il peut très facilement offrir le meilleur du football. Y a-t-il parfois des répétitions 0-0 ? Bien sûr. Mais le plus souvent, ces matchs sont pleins d’intrigues et de drames. Plutôt que d’être un aspect négatif du sport, le jeu à faible score ou sans but est l’une des choses qui donnent au football sa saveur unique.