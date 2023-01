Pourquoi vous pourriez recycler une batterie et comment le faire

Les processus des entreprises de recyclage se ressemblent tous pour un observateur extérieur. Les batteries sont démontées et broyées, et la poudre obtenue est dissoute avant d’être soumise à diverses techniques chimiques. Mais les détails seront un facteur décisif pour déterminer la quantité de matériaux précieux que les recycleurs peuvent récupérer, et donc le montant d’argent qu’ils peuvent gagner.

Grâce aux progrès de ces procédés, les perspectives de création d’une entreprise autour du recyclage des batteries se sont améliorées. La même dynamique se poursuit dans le recyclage des panneaux solaires, où les entreprises s’efforcent de récupérer l’argent et d’autres matériaux coûteux des appareils.

Sur le plan personnel, je pense que trouver des moyens de recycler et de réutiliser les matériaux afin de réduire les déchets et l’exploitation minière destructrice est un objectif valable en soi. Mais la rentabilité est un moyen infaillible de rendre le recyclage des batteries plus probable.

Nous n’en sommes encore qu’aux débuts du recyclage des batteries. La Chine a financé et encouragé une industrie massive, et maintenant l’Europe et l’Amérique du Nord rattrapent leur retard, avec des entreprises qui lèvent des centaines de millions de dollars d’investissements et construisent des installations de plusieurs milliards de dollars.

Pour ma plongée en profondeur dans le recyclage des batteries, j’ai jeté un coup d’œil à l’une de ces entreprises, Redwood Materials. Si vous voulez en savoir plus sur ce que Redwood essaie de faire ou sur les défis auxquels l’entreprise est confrontée, consultez mon article de fond qui est sorti hier. J’ai également pu discuter avec JB Straubel, fondateur de Redwood Materials et ancien directeur de la technologie chez Tesla, de la direction qu’il prend pour l’industrie. Vous pouvez trouver une version modifiée de notre conversation ici.

Suivre le climat

Climeworks a annoncé qu’il est commencé à éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère dans son usine Orca en Islande. (Le journal Wall Street)

→ L’usine n’est peut-être pas grande, mais c’est une étape majeure pour l’élimination du carbone, qui était l’une de nos technologies de pointe en 2022. (MIT Technology Review)

L’ouest des États-Unis connaît des chutes de neige record. Ne vous attendez pas à ce qu’il fasse une brèche dans la sécheresse, cependant. (Nouvelles de la grille)