Pourquoi vous payez plus pour l’essence que vous ne devriez l’être

Des MILLIONS de familles conduisant à des vacances coûteuses cette semaine font face à un autre coup dans leur poche avec le prix du carburant.

En faisant le plein de la voiture ce week-end – le plus chargé de l’année – vous paierez les prix de l’essence et du diesel les plus élevés pendant huit ans.

Les prix du carburant ont augmenté pour le neuvième mois consécutif, selon de nouveaux chiffres du RAC Crédit : Alamy

De nouveaux chiffres du RAC révèlent que les prix du carburant ont augmenté pour le neuvième mois consécutif.

Le prix moyen du litre d’essence sans plomb est désormais de 135,13 pence, contre 131,76 début juillet, le plus élevé depuis 2013.

Cela signifie que remplir le réservoir de 55 litres d’une voiture de taille moyenne avec de l’essence coûte 3,08 £ de plus qu’au début du mois de juin et 11,47 £ de plus qu’il y a un an.

Alors que le diesel est à son prix le plus élevé depuis 2014.

Remplir un réservoir moyen de 55 litres avec du diesel coûte désormais 2,90 £ de plus qu’au début du mois de juin et vous devrez débourser 10,46 £ de plus qu’en juillet 2020.

Annonçant les résultats, l’expert en carburant de RAC, Simon Williams, a averti que les familles aux abois devront le prendre sur le menton.

Il a déclaré: «Les prix ne vont que dans un sens pour le moment – ​​et ce n’est pas la façon dont les conducteurs veulent les voir aller.

« Avec un deuxième séjour d’été qui bat son plein, cela s’avère particulièrement coûteux pour de nombreuses familles qui utilisent leur voiture pour passer leurs vacances ici au Royaume-Uni.

« Pour le moment, il est difficile de voir ce qu’il faudra pour que les prix recommencent à baisser. »

Mais Howard Cox du groupe de campagne Fair Fuel UK estime que les conducteurs paient quatre pence le litre de trop pour l’essence et encore plus pour le diesel – sur la base du prix de gros du carburant.

Il déclare : « Les prix de l’essence et du diesel sont connus pour monter comme une fusée et descendre comme une plume.

PILOTES arrachés

«Pendant des décennies, la chaîne d’approvisionnement en carburant, notamment quelques grossistes, a arnaqué les conducteurs à volonté en freinant des baisses de prix s’élevant à des milliards.

« Sur la base des prix de gros du carburant, nos calculs montrent que le prix moyen de l’essence devrait désormais être de 1,31 £ le litre et non de 1,35 £.

« Le prix de gros actuel du diesel est inférieur de 2 pence par litre à celui de l’essence. Pourtant, à la pompe, c’est un à deux centimes de plus que l’essence.

« Le diesel devrait maintenant être moins cher que l’essence. En fait, environ 7p à 8p moins cher que les prix actuels à la pompe.

« Il est grand temps que le Trésor et le gouvernement mettent un terme à ces profits opportunistes chroniques dans la chaîne d’approvisionnement en carburant. »

Mais avec les finances du pays encore sous le choc de la pandémie de Covid – qui a vu les prélèvements fiscaux des automobilistes baisser d’environ 30% – il est peu probable que le gouvernement intervienne pour lutter pour les automobilistes aux abois.

Les automobilistes paient déjà 50 milliards de livres sterling par an de taxes sur nos voitures, camionnettes, motos et camions, ce qui comprend les droits d’accise sur les véhicules, les taxes sur le carburant, la TVA sur le carburant, la taxe sur les assurances, la TVA sur les réparations, les pièces et les avantages en nature sur les voitures de société.

Pour chaque litre de carburant acheté dans les 8 500 parvis britanniques, 57,95 pence vont au gouvernement au titre des taxes sur le carburant, qui sont gelées depuis 2011 grâce à la campagne Keep it Down du Sun.

Le Trésor perçoit également 20 pour cent de TVA sur le prix total d’un litre, y compris la taxe sur le carburant.

Donc, si le prix augmente, le Trésor perçoit plus de TVA.

La différence des prix de l’essence

Howard Cox ajoute : « Pourquoi la double imposition est-elle autorisée ? La TVA en plus des taxes sur le carburant est un vol de grand chemin.

Désormais, Fair Fuel UK souhaite la mise en place d’un organisme indépendant de surveillance des prix à la pompe, comme les organismes de surveillance des consommateurs Ofgem, Ofcom et Ofwat, pour protéger les 37 millions de conducteurs britanniques lorsqu’ils font le plein.

Le député conservateur Robert Halfon a déclaré : « Juste au moment où les conducteurs ont besoin de toute l’aide qu’ils peuvent obtenir, les prix de l’essence sont maintenus artificiellement élevés.

« L’industrie du carburant a le devoir moral de répercuter ces économies sur les consommateurs.

« Un organisme indépendant comme PumpWatch ferait en sorte que cela se produise. »

En attendant, Simon Williams du RAC a peu d’espoir pour les 29 millions d’automobilistes en circulation cet été.

Il déclare : « Avec autant de personnes dépendant de leur véhicule, il n’y a vraiment rien que les conducteurs puissent faire pour échapper aux prix élevés.

VOUS POUVEZ ÉCONOMISER DE L’ARGENT

« Notre meilleur conseil est qu’ils conduisent le plus économiquement possible pour essayer de faire fructifier leur argent. »

Mais ne désespérez pas.

Vous pouvez économiser en faisant le plein dans les supermarchés qui, selon le RAC, coûtent 3 pence le litre moins cher à 1,32 £ en moyenne pour l’essence et 16 pence moins cher que les stations-service sur autoroute.

Ou, où que vous soyez en vacances au Royaume-Uni, consultez petrolprices.com qui indique le coût du carburant dans un rayon de huit kilomètres afin que vous puissiez économiser de l’argent.

Shell facture 1,42 £ sur un parvis près de Norwich pour l’essence, mais à seulement quatre miles de distance, un autre garage Shell coûte 6 pence de moins à 1,36 £.

Chez Asda à Plymouth, l’essence coûte 1,31 £, mais un garage Texaco à quelques kilomètres de là facture 1,37 £.

À Chester, Asda est également à 1,31 £, tandis qu’un garage BP à proximité coûte 11 pence le litre de plus, à 1,42 £.

Si cela peut vous consoler lorsque vous grimacez devant le total à la caisse, si le journal préféré de la Grande-Bretagne n’avait pas remporté notre campagne pour geler l’indexation des taxes sur les carburants pendant dix ans, vous paieriez maintenant 1,80 £ le litre.