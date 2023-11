Pourquoi vous ne pouvez pas vous empêcher d’aimer votre « favori problématique »

Si vous refusez « d’annuler » votre « favori problématique », alors quoi ?

Apprécier l’art ou les artistes qui offensent peut compliquer l’idée d’annuler la culture, surtout lorsque d’autres l’utilisent comme une arme contre vos valeurs personnelles.

Par Ruth Etiesit Samuel | Publié le 7 novembre 2023

Cette histoire fait partie de notre série d’une semaine sur la culture de l’annulation.

« Attendez, ils ont été accusés de faire quoi ?

Peu de choses se comparent à la vive sensation de trahison après avoir appris des informations douteuses sur votre musicien, acteur ou athlète préféré. Le choc initial, le déni et la confusion envoient les fans dans un terrier de lapin, cherchant sur Google des sources crédibles pour confirmer les allégations.

Une fois les affirmations explosives fondées, des sentiments de déception et de blessure font rapidement surface, puis de la culpabilité pour votre propre naïveté. Et après? Jurez-vous solennellement de ne plus jamais soutenir leur art ? Supprimer leurs chansons de votre bibliothèque musicale ? Supprimer leurs films de votre compte Letterboxd ? Renoncer publiquement à votre soutien avec une dernière fan cam TikTok ?

Ou leur réservez-vous une place spéciale en tant que « favori problématique », rationalisant votre négligence de leur mauvais comportement ? Un favori problématique pourrait être n’importe quelle célébrité, personnalité publique ou personnage fictif qui vous tient toujours à cœur, malgré ses positions, actions ou accusations éthiquement ou moralement douteuses portées à son encontre.

Ariana Grande, Beyoncé, Taylor Swift, Gina Rodriguez, Kanye West et Columbus Short.

Qu’elles soient systémiques ou interpersonnelles, chacune de ces « frappes » contre des célébrités provoque des dommages à des degrés divers, mais aucun de ces artistes n’a été exclu du travail ou de la visibilité du public. Sous sa forme déformée, l’annulation de la culture n’entraîne pas vraiment existent pour les célébrités et les personnalités publiques. De plus, chaque célébrité, émission ou média a quelques tache ou impureté. À vrai dire, tous de nos favoris sont probablement problématiques, alors qu’est-ce que cela fait de nous ?

À première vue, la notion de « favori problématique » peut sembler une excuse pour ignorer les actions des célébrités ou les implications d’un média (c’est-à-dire un film, une émission de télévision, etc.) simplement pour des raisons personnelles : la nostalgie. , l’attraction ou la simple jouissance de leur produit. Dans les cas extrêmes de fandom, “stans” – un mot formé en combinant les mots « harceleurs » et « fans » – fera campagne avec acharnement pour l’innocence et la souveraineté de leur favori élu.

Mais sous la surface, le surnom de « favori problématique » peut être une tentative d’un fan de garder de la place pour la nuance, reconnaissant à la fois l’héritage de talent d’une personnalité publique et le potentiel de nuire. Reconnaître la faillibilité humaine et l’attente irréaliste de pureté morale de la part des célébrités pourrait être considérée comme une approche plus mature du divertissement. Personne n’est parfait et tout le monde fait des erreurs.

Cependant, les normes déterminant quelles infractions constituent des infractions trop graves pour être ignorées varient d’un individu à l’autre. Pour une personne, les allégations de violence domestique pourraient être considérées comme pires que les commentaires fatphobes ou coloristes ; d’un autre côté, ils perpétuent chacun la violence systémique de différentes manières.

Ces conversations soulèvent des questions sur la manière dont nous apprécions l’art : quand les médias que nous consommons sont-ils devenus emblématiques de qui nous sommes, ou l’ont-ils toujours été ? Est-il raisonnable de lier votre propre moralité au divertissement, et que cela suggère-t-il sur vos valeurs ? Comment le fait d’avoir un favori problématique complique-t-il le concept d’annulation de la culture ?

Samir Hussein/WireImage/Getty Images Chris Brown se produit à l’O2 Arena en février à Londres.

L’évolution d’un favori problématique

Le terme « favori problématique » vient de un blog Tumblr alors anonyme du même nom, « Votre favori est problématique ». Bénéficiant de plus de 50 000 abonnés à son apogée, le blog était créé en 2013 et « contenait de longues listes de déclarations et d’actions regrettables (racistes, sexistes, homophobes, transphobes, ethnophobes, capacitistes, etc.) de célébrités ».

Il existe un large éventail de griefs que certaines personnes sont prêtes à ignorer pour profiter de leur art ou de leur artiste préféré, qu’il s’agisse Des femmes noires soutiennent Chris Brownqui a été accusé d’avoir agressé plusieurs célébrités noires, ou le « cauchemar » qu’était «Le prochain top model américain», qui regorge de moments racistes, fatphobes et misogynes.

Selon Elizabeth Nordenholt, co-créatrice du podcast « Your Fave Is Problematic », aujourd’hui disparu, cette défense peut souvent être attribuée au lien émotionnel que l’on entretient avec le divertissement. (Le podcast n’est pas connecté au blog Tumblr du même nom.)

« Nous nous connectons tous aux médias parce qu’ils évoquent quelque chose en nous, n’est-ce pas ? Et il y a, finalement, une analyse des coûts que vous faites avec un favori problématique », a déclaré Nordenholt. « Les choses que cela évoque en moi sont-elles suffisamment importantes pour que je puisse regarder au-delà des problèmes ? Qu’est-ce que je gagne et qu’est-ce que je perds pour cela ? Et je pense que les gens vont avoir des lignes différentes.

Elle a poursuivi : « Je pense aux choses où il y a encore quelque chose d’important dans l’histoire, dans la musique ou quoi que ce soit. Je pense que cela témoigne d’un reflet très important de la condition humaine.

“Votre favori est problématique” a été créé par les anciennes colocataires Nordenholt, 34 ans, et Kristen Bennett, 40 ans, en 2016. “Elle disait : ‘Je veux juste avoir un podcast qui ressemble aux conversations que nous avons autour de la table de la cuisine'”, a déclaré Bennett. , rappelant le discours initial de Nordenholt pour le podcast.

Emilia Clarke dans la saison 7 de “Game of Thrones” en 2017.

Le slogan de YFIP est devenu « un podcast où nous prenons votre truc préféré et le ruinons ». En réalité, ce sont deux amis qui tentent de marcher sur la corde raide du fandom tout en étant des consommateurs socialement conscients. Celui du duo Premier épisode est sorti en juillet 2017; il a analysé les représentations d’agressions sexuelles à l’écran, les archétypes féminins et le sauveurisme blanc dans l’émission préférée des États-Unis à l’époque : « Game of Thrones ». Le podcast et la communauté Facebook correspondante ont servi de support à Nordenholt et Bennett pour faciliter des conversations nuancées et réfléchies pour lesquelles d’autres espaces en ligne ne laissaient pas de place.

Le lancement du podcast a coïncidé avec les affres du Trumpisme et l’impact de la Mouvement #MeToo; le dernier épisode a été diffusé en janvier 2021. À cette époque, il y a eu une vague de frustration qui a changé la façon dont nous interagissons avec les hommes au pouvoir, mais aussi avec la culture des célébrités en général. Les gens se sentaient habilités à dénoncer, identifier et nommer les abus qu’ils avaient subis de la part de personnalités puissantes. La liste des sujets à aborder devenait de plus en plus longue.

Bennett, qui vivait à Los Angeles à l’époque, a dénoté un changement historique dans le concept de favori problématique depuis le lancement de son podcast.

Aujourd’hui, toi peut être considéré comme une mauvaise personne™ pour avoir continué à s’intéresser à la musique, aux films, etc. d’une célébrité problématique. C’est une dynamique qui se joue souvent en ligne et dans la vraie vie. Bennett dit que cela reflète la manière dont la définition du terme « annulation » a été récupérée et séparée de son contexte d’origine. Au cours des dernières années, « annuler » quelqu’un signifiait toute une série de choses : un jugement personnel, ou des démonstrations publiques d’autosatisfaction ou même, une grille d’évaluation pour juger les valeurs des personnes autour de vous.

Wesley Snipes et Tracy Camilla Johns dans “New Jack City” en 1991.

« J’ai grandi à une époque où quelqu’un qui disait : « C’est annulé » était une chose noire, et cela ne mettait pas fin à la vie de quelqu’un. Ils disaient simplement : « Fille, c’est fini. Cela n’intéresse personne. Peu importe”, a déclaré Bennett. « Si vous alliez au restaurant pour un brunch et qu’ils arrêtaient de vous servir votre plat préféré, vous vous diriez : « Oh, nous ne pouvons pas y aller. C’est annulé. Cela peut aller de quelque chose d’aussi inoffensif que cela à avoir une fille au foyer qui ment à votre sujet. Du genre : « Elle a annulé. On ne baise même plus avec elle.’»

Notamment, le personnage de Wesley Snipes, Nino Brown, a utilisé l’expression « Annulez cette salope » en référence au licenciement de sa petite amie Selina (Michael Michele) dans le film « New Jack City » de 1991.

La théorie de Bennett derrière l’évolution du mot est que « principalement des Blancs conservateurs qui ne connaissent aucune personne de couleur » ont transformé des expressions telles que « réveillé » et « annulé » en un croque-mitaine proverbial et imminent.