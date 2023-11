Pourquoi vous ne devriez plus jamais sauter une journée de jambe lors de vos entraînements

IL Y A CERTAINS jours sur le calendrier de la vie que tout le monde semble redouter. Lundi, jour des impôts, jour du loyer : toutes ces sombres occasions peuvent gâcher une semaine. Pour de nombreux sportifs, la journée des jambes n’est pas différente. Les séances d’entraînement dédiées au bas du corps sont remplies de certaines des levées de poids les plus importantes, les plus lourdes et les plus difficiles que vous effectuerez chaque semaine, et inspirent donc naturellement un certain degré d’appréhension.

Que vous l’aimiez, le détestiez ou tout simplement l’enduriez, il est important d’adopter la journée des jambes. L’inclusion d’exercices axés sur le bas du corps dans votre plan d’entraînement périodisé peut augmenter vos gains de force, stimuler votre croissance musculaire et augmenter votre consommation de calories, vous aidant ainsi à atteindre vos objectifs plus rapidement. De plus, qui veut des cuisses de poulet ?

Si vous êtes fan de l’entraînement fractionné, il est également impossible de contourner une séance d’entraînement axée sur le bas du corps à un moment donné de la semaine. Mais comprendre pourquoi la journée des jambes est si importante pour vos objectifs à long terme et comment l’intégrer efficacement dans votre programme est essentiel pour maximiser ses avantages. Vous devez également comprendre quand vous devez ignorer l’avertissement vieux de plusieurs décennies selon lequel il ne faut jamais sauter une journée de jambe et faire exactement cela pour votre bénéfice à long terme.

Pourquoi vous ne devriez pas sauter les entraînements du jour des jambes

La journée pour les jambes est un élément essentiel des programmes d’entraînement en force depuis que les bodybuilders ont réalisé pour la première fois que structurer leurs entraînements hebdomadaires par parties du corps (c’est-à-dire l’entraînement fractionné) pouvait accélérer la croissance musculaire. Mais il y a aussi une raison pour laquelle il continue d’être considéré avec plus de respect que n’importe quelle autre division d’entraînement : cela représente l’une des meilleures opportunités d’acquérir de la masse maigre.

La raison en est que certains de vos plus grands groupes musculaires sont situés sous votre taille, notamment les quadriceps, les fessiers et les ischio-jambiers. Et comme presque tous les entraîneurs vous le diront : « Plus vous travaillez de muscle, plus vous développerez de muscle. »

La science est d’accord. La recherche montre que marteler les gros muscles du bas du corps avec des poids lourds est l’un des meilleurs moyens de stimuler la production de testostérone et l’hormone de croissance, toutes deux essentielles pour maximiser les gains musculaires. Mais les avantages ne s’arrêtent pas là.

Comme les entraîneurs ont également coutume de le dire : « Plus vous travaillez de muscles, plus vous brûlerez de calories. » L’engagement répété des gros muscles du bas du corps lors d’exercices composés nécessite une énorme quantité d’énergie, obligeant votre corps à augmenter sa consommation de calories pour faire le travail. Cet avantage s’étend au-delà de votre entraînement, car vos muscles non seulement mâchent de l’énergie pour réparer les micro-dommages qui sont une conséquence naturelle de la levée de poids, mais s’adaptent également aux contraintes d’entraînement qui leur sont imposées, devenant plus grandes et plus fortes pour mieux gérer ces contraintes la prochaine fois. .

Comme si cela ne suffisait pas, marteler vos jambes lors d’entraînements ciblés rapportera des dividendes en termes de performance dans tous les autres entraînements que vous effectuez, y compris ceux qui se concentrent sur le haut du corps. En effet, développer la force à partir de la base contribue à augmenter la stabilité totale du corps. Plus vous êtes stable, plus vous pouvez générer et mettre de force dans chaque répétition, que vous soyez debout dans une cage de squat ou allongé sur un banc. De plus, une stabilité accrue se traduit par une plus grande résistance aux blessures, faisant de la journée de jambe une proposition gagnant-gagnant, quelle que soit la façon dont vous la découpez.

Comment faire vos séances d’entraînement pour les jambes

Peu importe que vous parliez de votre poitrine, de vos bras, de vos épaules, de votre dos, de votre tronc ou de vos jambes : pour optimiser la croissance musculaire et les gains de force dans un groupe musculaire particulier, vous devez le solliciter au moins deux fois par semaine. gardez cela à l’esprit lorsque vous planifiez votre entraînement fractionné.

Cela signifie-t-il que vous devez consacrer deux séances d’entraînement par semaine exclusivement au bas du corps ? Certainement pas. Il existe de nombreuses façons de structurer vos fractionnements d’entraînement, et frapper une à deux parties du corps par entraînement (par exemple, dos et bis, poitrine et tris, jambes et épaules, etc.) n’est que l’une d’entre elles. Vous pouvez également alterner des entraînements de poussée et de traction ou des entraînements du haut et du bas du corps, par exemple.

Et si vous commencez tout juste votre parcours d’entraînement en force, vous feriez bien de sauter complètement l’entraînement fractionné au profit d’entraînements pour tout le corps pendant quelques mois afin d’établir une base solide.

Quand devriez-vous sauter le jour des jambes

Une fois que vous commencez à intégrer un entraînement fractionné dans votre plan d’entraînement périodisé, il est important de réaliser qu’il existe des exceptions à la règle apparemment absolue de ne jamais sauter une journée de jambe.

Comme beaucoup de règles, celle-ci est un peu flexible, en particulier lorsque vous êtes malade, blessé ou que vous vous sentez trop fatigué. La clé est d’écouter votre corps, et si vous sentez qu’il vous dit qu’il n’est pas prêt pour un entraînement qui implique de lourdes charges et de grosses levées composées (comme c’est typique le jour des jambes), sautez-le et effectuez plutôt une récupération active. Non seulement votre corps vous remerciera, mais vos résultats à long terme refléteront la sagesse de prendre la bonne décision.