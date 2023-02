Pourquoi vous ne devriez pas faire confiance aux moteurs de recherche IA

Environ deux secondes après que Microsoft a laissé les gens fouiller avec son nouveau moteur de recherche Bing alimenté par ChatGPT, les gens ont commencé à découvrir qu’il répondait à certaines questions avec des réponses incorrectes ou absurdes, telles que les théories du complot. Google a eu un moment embarrassant lorsque les scientifiques ont repéré une erreur factuelle dans la propre publicité de l’entreprise pour son chatbot Bard, qui a ensuite effacé 100 milliards de dollars du cours de son action.

Ce qui rend tout cela d’autant plus choquant, c’est que cela n’a surpris personne, précisément, qui a prêté attention aux modèles de langage de l’IA.

Voici le problème : la technologie n’est tout simplement pas prête à être utilisée comme ça à cette échelle. Les modèles de langage d’IA sont des conneries notoires, présentant souvent des mensonges comme des faits. Ils sont excellents pour prédire le mot suivant dans une phrase, mais ils n’ont aucune connaissance de ce que signifie réellement la phrase. Cela rend extrêmement dangereux de les combiner avec la recherche, où il est crucial de clarifier les faits.

OpenAI, le créateur du chatbot IA à succès ChatGPT, a toujours souligné qu’il ne s’agissait encore que d’un projet de recherche et qu’il s’améliorait constamment au fur et à mesure qu’il recevait les commentaires des gens. Cela n’a pas empêché Microsoft de l’intégrer dans une nouvelle version de Bing, mais avec des mises en garde sur le fait que les résultats de la recherche pourraient ne pas être fiables.

Google utilise le traitement du langage naturel depuis des années pour aider les internautes à effectuer des recherches sur Internet en utilisant des phrases entières au lieu de mots clés. Cependant, jusqu’à présent, l’entreprise a été réticente à intégrer sa propre technologie de chatbot IA dans son moteur de recherche de signature, explique Chirag Shah, professeur à l’Université de Washington, spécialisé dans la recherche en ligne. La direction de Google s’est inquiétée du “risque de réputation” de se précipiter sur un outil de type ChatGPT. L’ironie!

Les récentes bévues de Big Tech ne signifient pas que la recherche alimentée par l’IA est une cause perdue. Google et Microsoft ont essayé de rendre plus précis leurs résumés de recherche générés par l’IA en proposant des citations. La liaison aux sources permet aux utilisateurs de mieux comprendre où le moteur de recherche obtient ses informations, explique Margaret Mitchell, chercheuse et éthicienne à la startup d’IA Hugging Face, qui dirigeait l’équipe d’éthique de l’IA de Google.

Cela pourrait même aider à donner aux gens une vision plus diversifiée des choses, dit-elle, en les incitant à considérer plus de sources qu’ils n’auraient pu le faire autrement.

Mais cela ne résout en rien le problème fondamental que ces modèles d’IA constituent des informations et présentent en toute confiance des mensonges comme des faits. Et lorsque le texte généré par l’IA semble faire autorité et cite des sources, cela pourrait ironiquement rendre les utilisateurs encore moins susceptibles de revérifier les informations qu’ils voient.