Pourquoi vous ne devriez pas acheter l’Oura Ring 3 ce Prime Day

Luke Chamberlain est l’éditeur de commerce électronique pour Santé des hommes au Royaume-Uni où il compile des guides d’achat dirigés par des experts et des critiques approfondies de produits concernant les vêtements de sport, les technologies de fitness, les suppléments et les soins de santé. Responsable de tout tester, des derniers écouteurs de sport aux meilleurs outils de coiffure, Luke fait également appel à des experts de premier plan en matière de santé et de bien-être pour aider les lecteurs à faire des choix éclairés lors de leurs achats en ligne, qu’il s’agisse de démystifier la dernière tendance virale en matière de croissance des cheveux ou d’obtenir le aperçu d’un nouveau type de technologie de récupération. Il couvre également les grands événements commerciaux de Santé des hommescomme le Black Friday et Amazon Prime Day, recherchant et vérifiant des centaines de remises afin de recommander uniquement les offres les plus authentiques proposées. Diplômé en journalisme de magazine de l’Université de Sheffield en 2018, Luke a également travaillé comme rédacteur adjoint pour Nageur en plein air magazine et en tant que rédacteur de commerce électronique pour Le recommandé. Lorsqu’il ne teste pas les derniers produits de santé et de remise en forme, il est en train de tracer des itinéraires pour son prochain trail ou sa prochaine sortie sur gravier au départ de Londres. Suivez Luke sur Instagram à @lukeochamb