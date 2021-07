Pourquoi vous devriez vous soucier de votre droit de réparer les gadgets

Lorsque votre voiture a des problèmes, votre instinct est probablement de l’emmener chez un mécanicien. Mais quand quelque chose ne va pas avec votre smartphone – disons un écran brisé ou une batterie épuisée – vous pouvez vous demander : « Est-il temps d’en acheter un nouveau ? » C’est parce que même si nos appareils électroniques grand public sont devenus aussi vitaux que nos voitures, l’idée de la réparation technologique n’a toujours pas été semée dans notre conscience collective. Des études ont montré que lorsque les produits technologiques commencent à échouer, la plupart des gens sont enclins à acheter de nouvelles choses plutôt que de réparer leurs anciennes. « La réparation est gênante et difficile, donc les gens ne la recherchent pas », a déclaré Nathan Proctor, directeur du US Public Interest Research Group, une organisation de défense des consommateurs, qui travaille sur une législation pour rendre la réparation technique plus accessible. « Parce que les gens ne s’attendent pas à réparer des choses, ils remplacent des choses alors que la chose la plus logique à faire est de les réparer. » Cela ne doit pas être de cette façon. Nous pourrions être plus nombreux à entretenir nos produits technologiques, comme nous le faisons avec les voitures, s’il était plus pratique de le faire. Si nous avions tous davantage accès aux pièces, aux instructions et aux outils pour faire revivre les produits, les réparations deviendraient plus simples et moins coûteuses.

Cette prémisse est au cœur de la loi sur le « droit à la réparation », un projet de loi pour lequel les militants et les entreprises technologiques se sont battus pendant près d’une décennie. Récemment, les partisans du droit à la réparation ont remporté deux victoires majeures. En mai, le La Commission fédérale du commerce a publié un rapport expliquant comment les entreprises technologiques nuisaient à la concurrence en limitant les réparations. Et vendredi dernier, le président Biden a publié un décret qui comprenait une directive pour que la FTC impose des limites à la façon dont les fabricants de technologies pourraient restreindre les réparations. La FTC doit se réunir la semaine prochaine pour discuter des nouvelles politiques sur la réparation des appareils électroniques. Voici ce que vous devez savoir sur la lutte pour votre droit de réparer des gadgets. Qu’est-ce que l’acte de droit à réparation ? La législation, qui avait déjà été proposée dans environ deux douzaines d’États et est maintenant en cours de discussion au niveau fédéral, exigerait des fabricants de technologies et d’appareils électroménagers qu’ils fournissent les outils, les instructions et les pièces nécessaires à quiconque pour réparer ses smartphones, tablettes, ordinateurs et réfrigérateurs, ainsi que d’autres produits. Ce serait un changement majeur. Les entreprises technologiques fournissent actuellement des outils de service et des pièces uniquement à un réseau de partenaires officiellement approuvés, y compris de grandes marques avec des centres de service comme Best Buy et certains ateliers de réparation indépendants. Ces partenaires officiels suivent généralement des règles strictes, qui incluent l’utilisation de pièces d’origine achetées directement auprès du fabricant, de sorte que les coûts pour le client peuvent être plus élevés que les réparations effectuées par des centres de réparation non autorisés. En rendant les ressources largement disponibles, les centres de réparation non officiels pourraient plus facilement rivaliser pour réduire les coûts. Et cela ferait de la réparation une option plus intéressante que l’achat d’un nouveau gadget.

Pourquoi devrais-je m’en soucier? Les produits technologiques font partie de nos achats ménagers les plus chers, et leurs prix ne cessent de grimper. Il n’y a pas si longtemps, le prix d’un smartphone haut de gamme était de 650 $. Aujourd’hui, les nouveaux téléphones Apple et Samsung commencent à 700 $ et 800 $. Le ménage moyen économiserait 330 $ par an s’il réparait les produits plutôt que de les remplacer, ce qui représente 40 milliards de dollars à l’échelle nationale, selon une étude du US Public Interest Group. En prolongeant la durée de vie de vos gadgets, vous utiliseriez également davantage l’énergie, les métaux, les plastiques et le travail humain investis dans la création du produit. Pourquoi plus de gens ne réparent pas leur technologie ? Il existe plusieurs obstacles à la réparation des appareils électroniques grand public qui peuvent les rendre intimidants. Les réparations de base, comme le remplacement d’un écran brisé ou d’une batterie épuisée, ne sont pas simples. Les gadgets modernes sont si minces et étroitement collés que des outils spéciaux sont généralement nécessaires pour les ouvrir. Il n’est pas non plus simple d’acheter des pièces d’origine – vous ne pouvez pas aller sur le site Web d’Apple ou de Samsung pour commander un écran ou une batterie de remplacement, par exemple.

La réparation des composants de base devient également de plus en plus peu pratique pour les ateliers de réparation non autorisés, en particulier avec les téléphones Apple. De nombreuses pièces importantes à l’intérieur des nouveaux iPhones, y compris les appareils photo, les batteries et les écrans, nécessitent des outils logiciels propriétaires pour terminer le travail, ont déclaré des réparateurs indépendants.

Se rendre dans les magasins de détail Apple et Microsoft et les ateliers de réparation agréés est une option simple, mais les coûts peuvent être si élevés que vous pourriez être persuadé d’acheter simplement un nouvel appareil. Lorsque j’ai emmené l’iPhone de ma femme dans un Apple Store cette année, on m’a cité 280 $ pour remplacer un écran tactile cassé, soit environ 40 % du prix d’un iPhone flambant neuf. Je me suis tourné vers un autre itinéraire à la place. Pourquoi les fixateurs non autorisés ne deviennent-ils pas autorisés ? Les réparateurs indépendants ont accès aux outils, aux pièces et aux instructions de réparation lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats avec des entreprises technologiques pour devenir des centres de service agréés. Mais Kyle Wiens, directeur général d’iFixit, qui publie des manuels d’instructions gratuits permettant aux utilisateurs de restaurer leurs gadgets, a déclaré que de nombreux réparateurs indépendants avaient été empêchés par les conditions contractuelles d’être autorisés. L’une des exigences pour être un centre de réparation Apple agréé consiste à collecter des dossiers de service détaillés, y compris les noms des clients, les numéros de série des produits et les adresses postales. Ces informations doivent être fournies à Apple en cas d’audit pour vérifier que les réparations sont effectuées correctement. Même si un réparateur résilie son accord avec Apple, il doit accepter de continuer à partager ces informations avec l’entreprise pendant deux ans. Il y a aussi la question du prix. Shakeel Taiyab, un réparateur indépendant du sud de San Francisco, a déclaré qu’il facturait des prix inférieurs aux clients parce qu’il obtenait des pièces authentiques de canaux tels que des rénovateurs électroniques qui extraient des composants fonctionnels de gadgets défectueux. (Il m’a facturé 180 $ pour réparer l’écran de l’iPhone de ma femme, ce qui a réduit de 100 $ l’Apple Store.) M. Taiyab a déclaré que s’il devenait un fournisseur autorisé, il suivrait les règles, ce qui pourrait entraîner une augmentation des prix pour ses clients – quelque chose qu’il a dit qu’il ne voulait pas faire.

Apple a refusé de commenter. Un porte-parole a fait référence à un communiqué de presse qui disait qu’il y avait 1 500 centres de réparation agréés et indépendants à travers les États-Unis, le Canada et l’Europe. Pourquoi les géants de la technologie s’opposent-ils au droit de réparer ? Apple, Microsoft, Amazon et Google ont contribué aux efforts de lobbying contre la loi sur le droit à réparation. L’argument le plus courant est la sécurité – l’idée que les personnes ayant accès aux outils de réparation et de diagnostic pourraient effectuer des réparations illégitimes et voler les données des personnes. TechNet, un groupe commercial qui représente Apple, Google, Amazon et d’autres, a déclaré que l’ouverture de la réparation pourrait mettre les consommateurs en danger. « Autoriser des tiers non contrôlés à accéder à des informations de diagnostic sensibles, des logiciels, des outils et des pièces mettrait en péril la sécurité des appareils des consommateurs et les exposerait à des risques de fraude », a déclaré Carl Holshouser, un cadre de TechNet, dans un communiqué. Mais dans son rapport, la FTC a conclu qu’il y avait « peu de preuves pour étayer les justifications des fabricants pour les restrictions de réparation ». Pourquoi est-il plus facile d’entretenir une voiture ? Lorsque votre voiture tombe en panne, vous pouvez l’apporter au centre de service d’un concessionnaire ou éventuellement obtenir un service plus abordable chez un mécanicien indépendant. D’une manière générale, les voitures sont plus personnalisables avec des pièces de rechange, et les travaux d’entretien et de réparation de base comme le changement d’huile ou le remplacement d’un pare-brise fissuré ne nécessitent pas de logiciel spécial. En 2012, le Massachusetts a promulgué une loi sur le droit à la réparation des automobiles et les constructeurs automobiles ont accepté d’adopter les exigences de la loi à l’échelle nationale. Après que les voitures aient évolué pour s’appuyer davantage sur les ordinateurs, la législation a contribué à rendre les outils spéciaux et les instructions largement accessibles aux mécaniciens indépendants pour les réparations.

« Lorsque votre voiture tombe en panne, vous savez exactement quoi faire », a déclaré M. Proctor. « Vous trouvez un mécanicien, vous payez et c’est reparti. Si vous n’aimez pas votre mécanicien, vous en trouvez un autre. Ou vous pouvez aller chez le concessionnaire si vous voulez. En d’autres termes, l’achat d’une nouvelle voiture est le dernier recours. Et acheter un nouveau téléphone pourrait le devenir aussi.