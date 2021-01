Getty Images

Oui, vos données sont utilisées pour vous vendre des chaussures. Mais il peut également être utilisé pour vous vendre une idéologie.





Quand je dis aux gens que j’écris sur la confidentialité des données, j’obtiens généralement quelque chose du genre de ces deux réponses:

«Est-ce que Facebook m’écoute? J’ai reçu une publicité pour de la nourriture pour perroquet, et la seule explication possible est que Facebook a entendu mon ami me parler de son nouveau perroquet, car il a mentionné cette marque exacte, dont je n’avais même jamais entendu parler auparavant.

(Non, Facebook ne l’est pas.)

Voici l’autre:

«Je suis sûr que c’est important pour quelqu’un, mais je n’ai rien à cacher. Pourquoi devrais-je me soucier de la confidentialité des données? »

Une tonne de données personnelles et granulaires sont collectées chaque jour sur nous via nos téléphones, ordinateurs, voitures, maisons, télévisions, haut-parleurs intelligents – tout ce qui est connecté à Internet, en gros, ainsi que des choses qui ne le sont pas, comme les achats par carte de crédit. et même les informations sur votre permis de conduire. Nous n’avons pas beaucoup de contrôle sur une grande partie de cette collecte de données et nous ne savons souvent pas quand ni comment elles sont utilisées. Cela inclut la manière dont il peut être utilisé pour nous influencer.

Peut-être que cela prend la forme d’une annonce pour acheter de la nourriture pour perroquet. Mais cela peut également prendre la forme d’une recommandation de regarder une vidéo YouTube sur la façon dont les dirigeants mondiaux mondialistes et les stars hollywoodiennes dirigent un réseau de pédophiles que seul le président Trump peut arrêter.

«Les plates-formes Internet comme YouTube utilisent l’intelligence artificielle qui fournissent des recommandations personnalisées basées sur des milliers de points de données qu’elles collectent à notre sujet», a déclaré à Recode Brandi Geurkink, un militant senior à la Fondation Mozilla qui recherche le moteur de recommandation de YouTube.

Parmi ces points de données, il y a votre comportement avec les autres produits de la société mère YouTube, comme vos habitudes de navigation sur Chrome. Et c’est votre comportement sur YouTube lui-même: où vous faites défiler une page, les vidéos sur lesquelles vous cliquez, ce qu’il y a dans ces vidéos, combien d’entre elles vous regardez. Tout cela est consigné et utilisé pour vous informer de recommandations de plus en plus personnalisées, qui peuvent être servies via la lecture automatique (activée par défaut) avant que vous ne puissiez cliquer.

Elle a ajouté: «Cette IA est optimisée pour vous garder sur la plate-forme afin que vous continuiez à regarder des publicités et que YouTube continue de gagner de l’argent. Il n’est pas conçu pour optimiser votre bien-être ou votre « satisfaction », malgré ce que prétend YouTube. En conséquence, la recherche a démontré comment ce système peut donner aux gens leur propre expérience privée et addictive qui peut facilement devenir remplie de théories du complot, de désinformation sur la santé et de désinformation politique.

Le tort que cela peut causer dans le monde réel est devenu assez clair le 6 janvier, lorsque des centaines de personnes ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole pour essayer d’annuler la certification d’une élection, elles étaient convaincues, sans fondement, que Trump avait gagné. Cette illusion de masse a été alimentée par des sites Web qui, selon la recherche, promeuvent et amplifient les théories du complot et la désinformation électorale.

«Si des données personnelles sont utilisées pour promouvoir la division, les consommateurs ont le droit de savoir.»

«Les systèmes d’amplification et de recommandation algorithmiques utilisés par les plates-formes diffusent un contenu évocateur de ce qui est vrai», a déclaré la représentante Anna Eshoo (D-CA) dans un récent communiqué. «Les terribles dommages causés à notre démocratie le 6 janvier ont montré comment ces plateformes de médias sociaux ont joué un rôle en radicalisant et en encourageant les terroristes à attaquer notre Capitole. Ces entreprises américaines doivent repenser fondamentalement les systèmes algorithmiques en contradiction avec la démocratie. »

Pendant des années, Facebook, Twitter, YouTube et d’autres plates-formes ont proposé à leurs utilisateurs du contenu que leurs algorithmes leur indiquent que ces utilisateurs voudront voir, en fonction des données qu’ils ont sur leurs utilisateurs. Les vidéos que vous regardez, les publications Facebook et les personnes avec lesquelles vous interagissez, le tweets auxquels vous répondez, votre emplacement – ceux-ci aident à créer un profil de vous, que les algorithmes de ces plates-formes utilisent ensuite pour diffuser encore plus de vidéos, de publications et de tweets avec lesquels interagir, de chaînes auxquelles s’abonner, de groupes à rejoindre et de sujets à suivre. Vous ne recherchez pas ce contenu; il te cherche.

C’est bon pour les utilisateurs quand cela les aide à trouver du contenu inoffensif qui les intéresse déjà, et pour les plates-formes, car ces utilisateurs passent ensuite plus de temps sur eux. Ce n’est pas bon pour les utilisateurs qui se radicalisent par un contenu préjudiciable, mais c’est toujours bon pour les plates-formes car ces utilisateurs passent plus de temps dessus. C’est leur modèle d’entreprise, il a été très rentable, et ils n’ont aucune envie de le changer – et ils ne sont pas obligés de le faire.

«Les plates-formes numériques ne devraient pas être des forums pour semer le chaos et répandre la désinformation», a déclaré à Recode la sénatrice Amy Klobuchar (D-MN), une critique fréquente de Big Tech. «Des études ont montré comment les algorithmes des réseaux sociaux poussent les utilisateurs vers un contenu polarisé, permettant aux entreprises de capitaliser sur les divisions. Si des données personnelles sont utilisées pour promouvoir la division, les consommateurs ont le droit de savoir. »

Mais ce droit n’est pas légal. Il n’y a pas de loi fédérale sur la confidentialité des données et les plateformes sont notoirement opaques sur le fonctionnement de leurs algorithmes de recommandation, même si elles sont devenues de plus en plus transparentes sur les données utilisateur qu’elles collectent et ont donné aux utilisateurs un certain contrôle sur celles-ci. Mais ces entreprises ont également combattu les tentatives d’arrêter le suivi lorsque ce n’est pas selon leurs propres conditions ou n’ont pas agi selon leurs propres politiques l’interdisant.

Au fil des ans, les législateurs ont présenté des projets de loi qui traitent des algorithmes de recommandation, dont aucun n’est allé nulle part. Le représentant Louis Gohmert (R-TX) a tenté de supprimer les protections de la section 230 des sociétés de médias sociaux qui utilisaient des algorithmes pour recommander (ou supprimer) du contenu avec sa «loi de dissuasion des algorithmes biaisés». Un groupe bipartite de sénateurs a proposé la «Filter Bubble Transparency Act», qui obligerait les plateformes à donner aux utilisateurs «la possibilité de s’engager avec une plateforme sans être manipulés par des algorithmes basés sur des données spécifiques à l’utilisateur». Pendant ce temps, les représentants Eshoo et Tom Malinowski (D-NJ) prévoient de réintroduire leur «Protecting Americans from Dangerous Algorithms Act», qui supprimerait les protections de la section 230 des plates-formes qui amplifient le contenu haineux ou extrémiste.

De leur côté, les plateformes avoir fait des efforts pour freiner certains contenus extrémistes et la désinformation. Mais ceux-ci ne sont venus qu’après des années de l’avoir largement laissé sans contrôle – et d’en tirer profit – et avec des résultats mitigés. Ces mesures sont également réactives et limitées; ils ne font rien pour arrêter ou freiner les théories du complot ou les campagnes de désinformation qui se développent. Les algorithmes ne sont apparemment pas aussi efficaces pour éliminer le contenu nuisible que pour le diffuser. (Facebook et YouTube n’ont pas répondu à la demande de commentaire.)

Il est pratiquement impossible d’empêcher les entreprises de collecter des données sur vous – même si vous n’utilisez pas leurs services, elles ont toujours leurs moyens. Mais vous pouvez au moins limiter la manière dont les algorithmes l’utilisent contre vous. Twitter et Facebook vous offrent des options chronologiques inversées, dans lesquelles les tweets et les messages des personnes que vous suivez s’affichent dans l’ordre dans lequel ils sont ajoutés, plutôt que de donner la priorité au contenu et aux personnes qui vous intéressent le plus. mode « qui dit n’utilisera pas votre historique de recherche et de visionnage pour recommander des vidéos. Il existe également plus de navigateurs privés pour limiter la collecte de données et empêcher les sites de vous relier à vos visites ou données passées. Ou vous pouvez simplement cesser d’utiliser complètement ces services.

Et, même dans les algorithmes, il y a l’agence. Ce n’est pas parce qu’une théorie du complot ou de la désinformation fait son chemin dans votre chronologie ou des vidéos suggérées que vous devez lire ou regarder, ou que vous les croirez automatiquement et immédiatement si vous le faites. Les complots pourraient être beaucoup plus faciles à trouver (même si vous ne les cherchiez pas); vous choisissez toujours de suivre ou non le chemin qu’ils vous montrent. Mais ce chemin n’est pas toujours évident. Vous pourriez penser que QAnon est stupide, mais vous partagerez le contenu #SaveTheChildren. Vous pourriez ne pas croire en QAnon, mais vous voterez pour un membre du Congrès qui le fait. Vous ne tomberez peut-être pas dans le terrier du lapin, mais vos amis et votre famille le feront.

Ou peut-être qu’un algorithme recommandera la mauvaise chose lorsque vous êtes le plus désespéré et le plus vulnérable. Ne serez-vous jamais, jamais aussi vulnérable? Facebook et YouTube connaissent la réponse à cette question mieux que vous, et ils sont prêts et capables de l’exploiter. Vous avez peut-être plus à cacher que vous ne le pensez.

Open Source est rendu possible par Omidyar Network. Tout le contenu Open Sourced est éditorialement indépendant et produit par nos journalistes.