Pourquoi vous devriez rétablir le réveil classique

J’ai rétabli le réveil. Un mécanisme négligé dans le monde technologiquement synchronisé d’aujourd’hui, votre téléphone fait tout, il indique l’heure, il vous réveille, il est décentralisé à partir d’un téléphone. C’est merveilleux.

Pourquoi? Parce qu’avant de ramener une horloge analogique dans ma chambre, je passais en moyenne deux heures et 56 minutes devant un écran par semaine, et mon téléphone me le disait tous les lundis, quelques instants après que mon alarme sonnait.

Et, chaque matin, alors que j’essayais seulement d’appuyer sur “snooze”, je serais confronté à une rafale de notifications s’empilant les unes derrière les autres comme un jeu de cartes de solitaire à l’écran. Mon téléphone me disait que mes amis se sentaient bavards la nuit dernière avec plus de 34 messages Whatsapp ; il y aurait des alertes Instagram et des dizaines d’e-mails provenant de plusieurs comptes. Les notifications me remplissaient d’effroi et de stress à propos de la journée à venir avant même que j’aie pris mon café du matin.

Je ne m’en étais pas rendu compte à l’époque, mais ma vieille horloge analogique – un modèle de voyage compact – était un luxe discret.

Son design aurait pâli par rapport aux derniers iPhones, mais il a très bien fait son travail ; son cri perçant et strident était efficace pour me réveiller tous les matins. De manière pertinente, cela ne remplissait pas mon esprit de bavardages, de mauvaises nouvelles et de délais avant le début de la journée.

Changer les habitudes

Je suis passé du réveil au téléphone il y a environ 10 ans après avoir raconté à quelqu’un ce que je pensais être une histoire amusante sur la façon dont mon réveil s’était une fois déclenché dans ma valise alors que j’étais dans le coffre d’un taxi, nous obligeant à nous arrêter si Je pourrais le récupérer. L’histoire provoqua la perplexité. « Tu utilises un vrai réveil ? » ont-ils demandé, comme s’il s’agissait d’un télécopieur. « Pourquoi n’utilises-tu pas ton téléphone ? » Ah, j’ai pensé. Pourquoi pas moi ? Je ne savais probablement même pas que je pouvais à l’époque. Mais j’ai succombé à la pression des pairs et j’ai supprimé ma vieille horloge. Et c’est alors que le luxe de se réveiller sans notifications a pris fin et que la misère de les regarder au milieu de la nuit lorsque j’ai vérifié l’heure sur mon téléphone a commencé.

“La réintroduction d’un réveil me donne le temps, l’espace et la séparation que mon téléphone n’avait pas.”

Alors que notre utilisation des téléphones portables continue de croître (un rapport de 2018 de Deloitte a révélé que les utilisateurs américains de smartphones vérifient leurs téléphones 14 milliards de fois par jour, contre 9 milliards dans le même rapport de 2016), les experts en bien-être disent que cela a un impact négatif nos routines matinales.

“Lorsque vous vous réveillez la première chose, l’idéal est de vous réveiller et de passer un peu de temps dans votre esprit avant d’être bombardé par tout ce qui se passe dans le monde. Donnez-vous une chance de vous adapter au monde éveillé. “, a déclaré Lily Silverton, coach en santé mentale et bien-être. “Historiquement, nous n’avons pas l’habitude d’être autant détournés de notre attention qu’aujourd’hui.”

Avant les alarmes, c’étaient des coqs, des cloches d’église, des heurtoirs (des gens qui étaient payés pour vous réveiller en tapant sur la porte ou la fenêtre avec un long bâton, ce qui arrivait jusque dans les années 1970 dans la Grande-Bretagne industrielle) et même nos propres vessies qui nous a fait sortir du lit. On pense généralement que l’horloger Levi Hutchins de Concord, New Hampshire, a inventé l’un des premiers réveils en 1787. Son design ne sonnait qu’une seule fois à 4 heures du matin, son heure de réveil préférée. On sait peu de choses sur les détails de la conception réelle, mais il a écrit: “C’était l’idée d’une horloge qui pourrait sonner une alarme qui était difficile, pas l’exécution de l’idée. C’était la simplicité même d’organiser la cloche retentir à l’heure prédéterminée.” Hutchins n’a jamais breveté ni fabriqué cette horloge.

C’est des années plus tard, en 1874, que l’inventeur français Antoine Redier est devenu le premier à breveter un réveil mécanique réglable. Et en 1876, une petite horloge à remontage mécanique a été brevetée aux États-Unis par Seth E. Thomas, ce qui a incité les grands horlogers américains à se lancer dans la fabrication de petits réveils. Les horlogers allemands auraient bientôt suivi et à la fin des années 1800, le réveil électrique avait été inventé.

Acheter des horloges

Aujourd’hui, les réveils sont disponibles dans un certain nombre de modèles. Des riffs sur le radio-réveil Panasonic RC-6025, immortalisés dans le film Groundhog Day de 1993, aux designs plus rétro de marques classiques comme Roberts. Une recherche rapide sur Etsy révèle de nouveaux designs en forme de robots, de hiboux ou même de lapins.

Ailleurs, des conceptions plus modernes incluent l’ajout de veilleuses colorées, de projecteurs (pour projeter l’heure sur votre plafond ou votre mur ! Non, merci), des haut-parleurs avec ports USB, un contrôle de la température et de l’humidité, et même des shakers de lit à l’épreuve des adolescents.

L’année dernière, le label Off-White de feu Virgil Abloh s’est associé à Braun pour sortir une paire de réveils élégants en édition limitée. En orange et bleu, le design est basé sur le réveil classique BC02 de la marque qui, d’une simplicité saisissante, avait été initialement conçu par Dieter Rams et Dietrich Lubs dans les années 1980. La marque de mode Paul Smith a également publié sa version de l’horloge en 2020.

Tout ce que je recherchais, cependant, était un réveil simple, un peu comme mon original. Et j’en ai eu un dans le magasin d’articles ménagers local à proximité pour 8,50 £ (un peu plus de 10 dollars). La première nuit où je l’ai utilisé, je me suis senti étrangement excité alors que je blessais physiquement le décor au lieu de glisser sur un écran. Le lendemain matin, dans une sorte d’anti-climax, je me suis réveillé avant le réveil. Mais j’avais déjà l’impression d’avoir vaincu la journée, au lieu de la poursuivre.

Selon Silverton, “La technologie exploite nos faiblesses psychologiques.” Et être connectée, a-t-elle noté, est incroyable mais terrible en même temps. “Il s’agit de gérer cela et de créer une routine qui fonctionne pour vous.”

Ce que je pense avoir maintenant. La réintroduction d’un réveil me donne le temps, l’espace et la séparation que mon téléphone n’avait pas. Même si mon téléphone se trouve toujours à côté du lit, la différence est que ce n’est plus la première chose que je recherche. Mon premier énoncé de la journée n’est plus de blasphémer à propos d’un e-mail et de sentir mon sang bouillir, je me surprends à réfléchir doucement à ce que je pourrais prendre au petit-déjeuner. Ce qui m’a donné un sentiment de contrôle et de calme. Bizarrement, cela m’a fait me sentir plus jeune – je suppose parce que l’expérience est nostalgique, ou peut-être parce que je dors mieux. Et quoi de plus luxueux que cela ?