Pourquoi vous devez toujours négocier même si une offre d’emploi indique une fourchette de salaire

Les lois sur la transparence des salaires sont censées aider les travailleurs à comprendre le potentiel de gain minimum et maximum pour un nouvel emploi, qu’ils le voient sur une offre d’emploi ou qu’ils demandent à un responsable du recrutement des informations sur la fourchette lors des entretiens. Jusqu’à présent, certains cas n’ont fait que semer la confusion, comme à New York où des entreprises ont été appelées pour avoir affiché des emplois avec des tranches salariales supérieures à 100 000 $.

Et ces dernières semaines, les données montrent qu’il y a des raisons de croire que certains employeurs dégonflent même leurs échelles salariales et affichent des plafonds inférieurs à ce que le travail pourrait exiger – montrant que même avec la transparence des salaires, vous devriez toujours négocier votre offre finale.

Certains plafonds salariaux pourraient en fait être plus proches du milieu du potentiel de gain d’un emploi, selon les rapports de Bloomberg sur la base d’entretiens avec des responsables des ressources humaines et des experts en rémunération, qui affirment que la déflation des fourchettes est souvent apparue dans les webinaires de l’industrie concernant les nouvelles lois.

Lorsque des projets de loi sur la transparence ont été proposés et adoptés dans des régions importantes comme New York et la Californie, les entreprises se sont précipitées vers les spécialistes de la paie pour demander : quels types de fourchettes devrions-nous afficher ? Toute la gamme du minimum au maximum? La médiane au max ? Le minimum à la médiane ?

“Les employeurs viennent nous voir et pensent qu’ils peuvent publier une fourchette bon gré mal gré”, déclare Lulu Seikaly, avocate d’entreprise senior spécialisée dans le droit du travail chez Payscale, “et nous devons leur dire : ‘Ralentissez, vous ne pouvez pas simplement faire ça’. .'”

Quand cela vient à réglage des plages de compensation, les experts en rémunération disent que le maximum devrait être supérieur d’environ 40 % à 60 % au minimum. Par exemple, un emploi qui paie au moins 50 000 $ devrait avoir un plafond salarial d’environ 70 000 $ à 80 000 $.

Mais en ligne, la fourchette de salaire moyenne sur les offres d’emploi n’est que de 28%, d’après les données de CompTool et représentant plus de 12 millions d’offres d’emploi sur plus de 100 sites Web d’emplois, par Bloomberg. Cela signifierait que le travail avec un minimum de 50 000 $ pourrait être répertorié comme ayant un plafond de 64 000 $ – même si l’entreprise pourrait avoir un budget de 80 000 $ pour cela.

Seikaly pense que les employeurs affichent des fourchettes artificiellement basses afin de ne pas donner leur stratégie de rémunération aux concurrents, ou afin de se donner plus de marge si le candidat veut toujours négocier lorsqu’il reçoit une offre.

“Il y a une crainte que les candidats arrivent et veuillent le haut de gamme”, dit-elle, alors les employeurs espèrent que le plafonner plus bas que ce qui est réellement possible leur donne de la place si nécessaire – comme si le candidat finit par avoir plus de qualifications que prévu à l’origine , ou ils sont situés dans un marché plus cher que prévu, ou l’entreprise a du mal à embaucher pour le poste et veut être compétitive.

Comme écrit, bien que les lois obligent les employeurs à indiquer la fourchette de salaire minimum et maximum sur une offre d’emploi, beaucoup ne les obligent pas à faire une offre dans cette fourchette.

“Si en fait, en cours de route, il existe une raison commerciale légitime et non discriminatoire de modifier le salaire, l’employeur est libre de le faire en vertu de la loi”, a déclaré Domenique Camacho Moran, avocate basée à New York chez Farrell Fritz, précédemment a déclaré à CNBC Make It.

Mais les employeurs doivent s’assurer que ces cas sont aberrants et ne font pas partie d’un modèle, sinon ils pourraient faire l’objet d’une enquête et être poursuivis ou condamnés à une amende.

Tout cela pour dire qu’il est toujours important de négocier votre salaire, même si l’offre d’emploi indique la fourchette, dit Seikaly. Suivez les conseils standard de recherche de votre valeur marchande en ligne ou avec des pairs de l’industrie en fonction de votre titre de poste, de votre expérience, de vos compétences, de votre géographie et d’autres qualifications. Réfléchissez aux avantages sociaux auxquels vous vous attendez ou que vous pouvez négocier, tels que l’équité, un régime de travail plus flexible ou une allocation d’études.

“Bien que la transparence salariale n’élimine pas la négociation salariale, elle donnera aux candidats la confiance nécessaire pour parler plus ouvertement de leurs attentes en matière de rémunération”, a déclaré Seiklay. “Il incombe désormais à l’employeur de déterminer l’échelle salariale, plutôt qu’à l’employé d’exprimer initialement une attente, ce qui uniformise les règles du jeu des négociations.”

De plus, ajoute-t-elle, “si un candidat peut présenter un argument convaincant à un employeur pour un salaire en dehors de la fourchette affichée, cet employeur peut peut-être accepter ce que le candidat demande”.

