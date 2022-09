Pourquoi vous devez passer à un nouveau navigateur Web aujourd’hui

Traditionnellement, les navigateurs Web n’avaient qu’un seul travail : afficher les pages Web. Mais le Web d’aujourd’hui est très différent de ce qu’il était il y a dix ans, et encore moins lorsque les sites Web sont apparus pour la première fois il y a environ 25 ans.

Pendant longtemps, Internet Explorer a été l’un des navigateurs Web les plus populaires. Cependant, les utilisateurs se sont tournés vers Chrome, Firefox, Safari et Microsoft Edge car ils vont au-delà de la simple possibilité d’accéder aux pages Web.

Cependant, les améliorations apportées à l’expérience de navigation ne s’arrêtent pas là. Nous entrons dans une nouvelle génération de navigateurs Web qui peuvent faciliter la vie des gens d’autres manières, que ce soit via des fonctionnalités de confidentialité dédiées ou des outils permettant d’économiser du temps et de l’argent.

Un tel exemple est Hola, qui a commencé comme un VPN avant de s’étendre aux navigateurs Web. Cette expertise est particulièrement utile dans le climat actuel, où l’accès à Internet reste sévèrement limité dans de nombreux pays. Les recherches menées par l’entreprise en Chine, en Arabie saoudite, au Vietnam et aux Émirats arabes unis (EAU) ont révélé que 43 % des personnes interrogées ont du mal à accéder au contenu éducatif vital, 82 % s’attendant à ce que le besoin d’outils d’accès Web augmente dans un avenir proche. .

En tant que seul navigateur avec un VPN peer-to-peer de partage de ressources intégré, Hola Browser est la solution parfaite. Il propose gratuitement 1 500 serveurs dans 180 pays, permettant aux utilisateurs de tirer parti du réseau peer-to-peer activement créé à partir d’utilisateurs réels et d’apparaître comme s’ils se trouvaient dans un pays avec beaucoup moins de restrictions Internet. Avoir une nouvelle adresse IP profite également à la confidentialité, ce qui signifie que votre activité ne peut pas être suivie par votre fournisseur d’accès Internet ni par le gouvernement. Peu importe où vous vivez, il s’agit d’une fonctionnalité utile.

Mais l’excellente fonctionnalité de Hola Browser ne s’arrête pas là. Le navigateur dispose également d’un outil de comparaison de prix intégré, ce qui signifie que vous pouvez être sûr d’obtenir le meilleur prix sur de nombreux achats clés. Hola Browser annonce spécifiquement sa pertinence pour les sites Web de voyage, tels que Skyscanner et Kayak. Impressionnant, tout cela est réalisé sans aucun impact notable sur les vitesses. Même avec un VPN connecté, Hola Browser est ultra-rapide, sans aucune limite imposée à votre connexion Internet ou à votre bande passante. Si les pages se chargent en quelques secondes sans qu’un VPN soit connecté, elles le feront toujours.

Il convient également de mentionner la gamme d’appareils sur lesquels Hola peut être utilisé. En plus des applications dédiées pour Windows et Mac, il est disponible sur les appareils mobiles d’Apple, Huawei et Samsung, ainsi que sur une variété de téléviseurs intelligents. Si vous n’êtes pas tout à fait prêt à vous engager dans le navigateur Hola, une extension VPN peut être ajoutée à Chrome, Opera ou Microsoft Edge.

Compte tenu de tout ce que vous obtenez, il est raisonnable de s’attendre à ce que Hola Browser ne soit disponible que pour les clients payants. Mais ce n’est pas le cas, avec tout ce qui est mentionné dans cet article disponible entièrement gratuitement – aucune inscription ou détails de carte de crédit nécessaires. Pour la version gratuite, comme Hola est un produit peer-to-peer, ils utiliseront une quantité minimale de vos ressources lorsque vous n’êtes pas en ligne. Cela permet à Hola d’étendre le nombre de pays dans lesquels le navigateur est disponible en augmentant le nombre d’adresses IP disponibles pour vous et tous les utilisateurs. Il existe un niveau premium facultatif, qui supprime la limite de navigation quotidienne d’une heure du VPN, ajoute plus de serveurs et vous permet de connecter jusqu’à 10 appareils. De plus, il ne vous sera pas demandé de fournir des ressources du tout. Un plan de trois ans ne coûte que 2,99 $ / 2,39 £, il représente donc toujours un très bon rapport qualité-prix. Cependant, la version gratuite de Hola Browser offre tout ce que la plupart des gens recherchent. Il est disponible en téléchargement dès maintenant sur le site Web de Hola.