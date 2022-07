Pourquoi vous devez arrêter d”utiliser ces phrases d”application de rencontre dès que possible

Il n’a fallu que trois balayages sur Bumble pour atterrir sur une biographie de profil avec la phrase “Je suis un livre ouvert, il suffit de demander”.

C’est peut-être la lede la moins surprenante que j’ai jamais écrite pour un article. Si vous avez passé du temps sur Les applications, vous avez probablement remarqué qu’il y a une similitude de langage qui imprègne de nombreux bios. Il y a des phrases qui reviennent encore et encore : “Dites simplement bonjour.” “Cit beaucoup trop de The Office.” “Couramment dans le sarcasme.”

Il y a un coin de mon cerveau qui garde les théories du complot sans importance stockées comme cette boîte de conserve de haricots verts coupés à la française dont vous n’êtes jamais d’humeur. Et c’est là que j’imagine une réunion mondiale de daters en ligne où il a été décidé que la seule façon de répondre sournoisement aux demandes liées à la taille était d’écrire : “[Height] parce qu’apparemment ça compte.”

Lors d’un dîner avec des amis il y a quelques semaines, j’ai abordé ce sujet, et l’un d’eux a admis qu’il avait eu cette phrase exacte sur la taille dans sa bio Tinder. Sentant que c’était peut-être la première étape pour résoudre un mystère, j’ai demandé où il l’avait eu. Il a dit qu’un ami lui avait dit de le mettre dans sa biographie. Et quand je lui ai demandé de demander à son ami où il aurait entendu, l’ami n’était pas sûr et pensait qu’il n’y avait peut-être pas de point d’origine, mais plutôt que tout cela était une évolution convergente.

Soupir.

L’examen des résultats de Google des années passées n’a pas non plus permis de trouver une première instance en or de la phrase.

Il n’y a donc probablement pas eu de réunion, ou du moins je n’ai pas été invité. Néanmoins, le même langage se retrouve à travers les genres et, selon mes collègues internationaux, à travers les masses d’eau qui constituaient autrefois des barrières beaucoup plus efficaces à la propagation des tendances.

Certes, les profils d’applications de rencontres peuvent être difficiles à écrire. Vous essayez de comprendre comment distiller votre personnalité – toutes ces qualités intangibles qui pourraient vous faire aimer quelqu’un – en quelques centaines de personnages. Pendant tout ce temps, vous essayez de trouver une certaine économie, en vous appuyant sur des détails qui signalent quelque chose de plus profond dans votre style de vie.

Donc, après avoir discuté avec des amis, des collègues et des inconnus sur Internet, je suis ici pour vous proposer le guide Love Syncs des phrases les plus ennuyeuses des rencontres en ligne.

Courant dans le sarcasme

Il est tout à fait possible que le “sarcasme” soit devenu un raccourci pour avoir le sens de l’humour. Posez-vous la question, cependant : qu’est-ce qui est exactement attrayant dans le fait de dire constamment des choses que vous ne pensez pas ? Et en cela Ton.

Je suis un livre ouvert, il suffit de demander

Bien qu’il soit positif de signaler une ouverture à partager sur vous-même avec une correspondance potentielle, cette phrase est le plus souvent un substitut paresseux pour écrire une biographie. N’oubliez pas que le but d’une biographie est d’aider les autres à savoir s’ils veulent vous parler. Ne les invitez pas à partir à la pêche en espérant que vous apprécierez tous les deux Norwegian Slow TV.

[Height] car apparemment c’est important

Vais-je aller de l’avant et blâmer les blocages sociétaux sur le sexe et la taille sur le patriarcat ? Bien sûr. En attendant, ajouter ceci à votre biographie, c’est comme faire un petit coup (inutile) lors de futurs matchs qui pourraient ne pas se soucier de votre taille.

Une chaîne d’emoji

Bien qu’il puisse sembler mignon de remplir votre bio d’emoji représentant les activités et les centres d’intérêt que vous aimez (un verre à bière, un chien, une personne faisant du yoga), vous feriez mieux de vous en tenir à des mots et des phrases qui illustrent réellement votre personnalité. Bien que beaucoup aient essayé, un ballon de football n’est pas une personnalité en soi. De plus, veuillez ne pas faire en sorte que vos correspondances potentielles décodent vos emoji comme des hiéroglyphes. Les mots sont pratiques. Utilise les.

j’ai du mal à répondre

Peut-être devriez-vous travailler sur cette compétence, étant donné que c’est ainsi que fonctionnent la plupart de ces sites.

S’il vous plaît soyez intéressant

L’implication ici est que tu sont fabuleusement intéressants. Ou, du moins assez intéressant pour porter un jugement sur les autres. Mais à moins que vous ne glissiez du haut du mont Everest avec votre meilleur ami, un ours dansant, vous êtes probablement comme la plupart des autres personnes sur Les applications – un être humain qui travaille, paie des factures et a un peu d’espoir que suffisamment de balayages donneront ce que vous recherchez.

À la recherche d’un partenaire dans le crime

Tu ferais mieux d’avoir un ’66 Thunderbird qu’on peut faire tomber d’une falaise.

Ne cherche pas de correspondant

Certes, si vous parlez à des dateurs en ligne, il y a un problème commun avec les chats qui durent trop longtemps sans qu’aucune des parties ne se déplace pour se rencontrer en personne. Mais réprimander de manière préventive les matchs potentiels est rebutant. Au lieu de cela, soyez peut-être plus intentionnel en orientant la conversation vers l’élaboration de plans, ou mieux encore, demandez simplement.

Ici pour un bon moment pas longtemps

Si rien d’autre, au moins vous êtes franc sur ce que vous recherchez. Et bon, si quelqu’un d’autre là-bas ne cherche pas non plus l’affaire de la clôture blanche, peu importe que vous ne soyez pas Shakespeare. Considérez encore une fois, cependant, que même si vous essayez de verrouiller un vendredi soir et rien de plus, il y a encore des tonnes de profils en concurrence avec le vôtre en utilisant le même verbiage.

Citations beaucoup trop de The Office

Il est tout à fait raisonnable de penser que des intérêts communs attireront une correspondance potentielle. Voici la chose, cependant : choisissez un intérêt qui vous est plus unique que, disons, aimer l’une des émissions de télévision les plus populaires de mémoire récente. (Neilsen a découvert que The Office était l’émission la plus regardée sur Netflix en 2018.) À un moment donné, aimer The Office signifiait peut-être être le genre de personne qui aime l’humour grinçant, les farces et les tensions romantiques déchirantes. Ces jours-ci, cela signifie simplement que vous aimez une émission populaire. Cela revient à espérer que quelqu’un vous aime parce que vous êtes un grand fan de frites. Tout comme les chiots et le soleil, ce ne sont pas des intérêts controversés.

Posez-vous également cette question : citez-vous vraiment beaucoup The Office ? Combien coûte “beaucoup trop?” Est-ce que ça frôle l’agacement ?

N’oubliez pas que citer The Office n’est pas une personnalité.

À la recherche du Jim pour ma Pam (ou vice versa)

D’une part, cela pourrait être une ligne superéconomique à avoir dans votre biographie – vous signalez que vous recherchez quelque chose de sérieux tout en faisant un signe de tête à un élément de la culture pop qui vous passionne. Mais pour se référer à l’entrée ci-dessus, C’EST LE BUREAU. Ce n’est pas unique. Vous feriez peut-être mieux de choisir des personnages d’une émission, d’un film ou d’un livre qui sont plus inhabituels (mais pas si obscurs que personne ne saura de quoi vous parlez). OU vous pouvez renoncer complètement au cliché et écrire autre chose.

Si mon chien ne t’aime pas, ça ne marchera pas

Les propriétaires d’animaux de compagnie peuvent être bien enveloppés dans leurs copains à fourrure. Pour ma part, j’ai essentiellement cédé toute la salle de bain d’invités de mon condo à mon chat, Salsa. Si vous parlez à des coachs de rencontres, cependant, ils vous conseillent généralement de rester à l’écart du langage négatif dans votre profil. Pensez simplement : vous ne vous êtes même pas rencontrés et vous posez déjà une condition pour que la relation échoue. Mais au moins vous aurez votre chien à câliner !

Je suis juste là pour les photos de chien

Sincèrement, je n’ai aucune idée de ce que cela essaie de communiquer à part peut-être un sens de l’humour ? Ou la possibilité de copier et coller sur un appareil mobile ?

Je viens d’emménager ici, faites-moi visiter !

Être nouveau en ville est certainement un détail pertinent à divulguer. Cela peut conduire à une conversation sur ce qui a motivé le déménagement, ou même à une discussion sur les endroits où vous avez vécu. La partie “montrez-moi autour” laisse l’autre personne avec ces vagues pensées de “pourquoi?” et “Thrillist a sûrement plusieurs articles à ce sujet.”

J’ai ma merde ensemble. Tu devrais aussi.

Devraient-ils? Bon pour vous de savoir ce que vous voulez, mais peut-être être moins abrasif à ce sujet ? YIKES.

Références générales pour s’amuser et rire

Encore une fois, classez cela sous “intérêts non controversés”. Vous savez ce qui serait intéressant ? La personne qui déteste rire. Montrez-moi cet humain. J’ai des questions.

Juste dit bonjour

Non.

Love Syncs de Crumpe est une colonne de conseils axée sur les rencontres en ligne. Si vous avez une question sur la façon de trouver l’amour via l’application, envoyez-la à [email protected] pour examen.