Pourquoi vous avez peut-être reçu un dépôt direct inattendu du gouvernement fédéral aujourd’hui

Le premier versement du paiement de l’Incitatif à agir pour le climat du gouvernement fédéral a atterri sur les comptes bancaires canadiens aujourd’hui, mais uniquement pour les résidents de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de l’Ontario.

Le programme est conçu pour compenser certains coûts imposés par le système de taxe sur le carbone d’Ottawa, qui applique un prix sur les émissions, y compris celles générées par l’utilisation de l’essence et du gaz naturel.

Les paiements ne sont offerts qu’aux résidents des provinces sans système de tarification de la pollution qui respectent la nouvelle norme fédérale.

Dans toutes les autres provinces et territoires, les recettes générées par les taxes sur le carbone sont remises aux gouvernements provinciaux et territoriaux, plutôt qu’aux résidents directement.

Ottawa affirme qu’il « ne conserve aucun produit direct de la tarification de la pollution », ce qui est considéré comme une stratégie pour pénaliser les industries qui produisent des émissions de carbone et pour encourager les adaptations et les innovations qui réduisent la pollution.

Combien toucherez-vous cette année ?

Le paiement de l’incitatif à agir pour le climat sera versé par versements trimestriels pour la première fois cette année. Au cours des années précédentes, le paiement était versé dans le cadre des déclarations de revenus.

Voici combien une famille de quatre personnes recevra au total cette année :

1 079 $ en Alberta.

1 101 $ en Saskatchewan.

832 $ au Manitoba.

745 $ en Ontario.

Les résidents des petites collectivités et des collectivités rurales recevront 10 % de plus en plus de ces montants.

Vous pouvez voir une ventilation plus complète des paiements sur le site du gouvernement.

Le paiement d’aujourd’hui sera le versement le plus important car il couvre les deux premiers trimestres de l’exercice (avril-juin et juillet-septembre). Les dépôts ultérieurs en octobre et janvier seront la moitié de ce que vous avez reçu aujourd’hui.

Combien le plan coûte-t-il aux Canadiens?

Alors que le véritable coût financier de la taxe sur le carbone dépend de l’utilisation de combustibles fossiles par un individu, le gouvernement fédéral affirme que “la plupart des ménages recevront plus qu’ils ne paieront en raison du système fédéral de tarification de la pollution par le carbone”.

À un nouveau taux de 50 $ la tonne d’émissions, l’augmentation de la taxe sur le carbone de cette année équivaut à un pic de 2,21 cents par litre d’essence et de 2,68 cents par litre de diesel.

Ottawa prévoit d’augmenter la taxe sur le carbone à 170 $ la tonne d’ici 2030.

Cependant, un récent rapport du Bureau parlementaire du budget (DPB), l’organisme de surveillance budgétaire du Canada, a conclu que pour la plupart des ménages, en particulier ceux à revenu élevé, le prix fédéral du carbone représente « une perte nette ». Le directeur parlementaire du budget a tenu compte du coût de la redevance elle-même, de la TPS que les consommateurs doivent payer sur celle-ci et de ses répercussions sur l’emploi et les revenus de placement.

« Si l’on inclut également les impacts économiques », a déclaré le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, « la plupart sont moins bien lotis.

Le rapport du DPB n’a pas tenté de calculer les coûts à long terme de l’inaction face aux changements climatiques, comme la perspective d’épisodes météorologiques extrêmes plus fréquents, de tempêtes destructrices et de sécheresses.

L’Alberta, la Saskatchewan et l’Ontario ont contesté en justice le système de taxe sur le carbone d’Ottawa, que les provinces ont qualifié d’inconstitutionnel. La Cour suprême a finalement confirmé la taxe dans une décision l’année dernière.