Pourquoi vous avez de nouveau été bloqué sur Instagram

Vous, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a été banni d’Instagram pendant 30 jours, a annoncé lundi le rappeur et créateur de mode sur son compte sur la plateforme de médias sociaux Parler. La suspension de Ye d’Instagram marque la deuxième fois en moins d’un mois qu’il est exclu de son compte pour son activité là-bas.

Ce qui lui a causé des ennuis cette fois, a-t-il dit, c’est un message privé au fondateur de Def Jam Records, Russell Simmons, disant qu’il allait faire en sorte que “vous savez qui” ait de meilleurs contrats et pratiques commerciales. “Je dois amener les hommes d’affaires juifs à rendre les contrats équitables ou mourir en essayant”, a écrit Ye dans son message, selon une capture d’écran qu’il a publiée sur Parler, une plateforme de médias sociaux qu’il a accepté d’acheter le 17 octobre.

La représentation de Ye n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur sa suspension.

Meta, propriétaire d’Instagram, a confirmé Nouvelles de la BNC il a supprimé le contenu et restreint le compte de Ye pour violation des politiques de l’entreprise. Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire supplémentaire.

La suspension d’Instagram de lundi marque la dernière ramification des remarques antisémites de Ye. Depuis ses premiers messages sur les réseaux sociaux début octobre, plusieurs entreprises ont rompu les liens avec le rappeur ainsi qu’avec d’autres personnes qui travaillaient pour lui. Le 27 octobre, Ye a posté sur Instagram qu’il avait perdu 2 milliards de dollars en une journée.

Voici ce que vous devez savoir sur les messages controversés de Ye et leurs conséquences.

Pourquoi les comptes de médias sociaux de Ye ont-ils été restreints ?

En octobre, Ye s’est retrouvé exclu de Twitter pour avoir tweeté qu’il allait dormir mais que quand il se réveille, “Je vais mourir con 3 sur les JUIFS.” Il a ajouté que “vous avez joué avec moi et essayé de mettre à l’épreuve quiconque s’oppose à votre programme”.

Twitter n’a pas supprimé le compte du rappeur, mais il l’a verrouillé, avec les tweets antisémites supprimés. “Le compte a été verrouillé pour avoir enfreint les politiques de Twitter”, a déclaré un porte-parole de Twitter.

Avant le tweet incendiaire du 7 octobre, Ye n’était plus actif sur Twitter depuis novembre 2020, suite à l’échec de sa candidature à la présidence, et a semblé passer à la plate-forme au cours du week-end après avoir restreint son compte Instagram.

Ses propos ont été sévèrement condamnés. Dans un tweet, la Ligue anti-diffamation a déclaré qu’il n’y avait “aucune excuse pour sa propagation de slogans suprématistes blancs et d’#antisémitisme classique”.

Le comportement affiché cette semaine par @kanyewest est une période profondément troublante, dangereuse et antisémite. Il n’y a aucune excuse pour sa propagation de slogans suprématistes blancs et de classiques #antisémitisme sur le pouvoir juif, en particulier avec la plate-forme qu’il a. — ADL (@ADL) 7 octobre 2022

Alors que Meta confirmé à NBC lundi que le compte Instagram de West a été restreint, il n’a pas précisé quelle publication avait motivé l’action. Il semble que la cause soit une série de messages texte entre West et Sean “Diddy” Combs que West a publiés sur Instagram, et qui ont ensuite été supprimés de sa page. Dans leur conversation, tel que rapporté par HipHopDXWest a dit qu’il “vous utiliserait comme exemple pour montrer au peuple juif qui vous a dit de m’appeler que personne ne peut me menacer ou m’influencer”.

Diddy avait contacté West au sujet d’une chemise “White Lives Matter” que West portait au défilé de mode de Paris. West a suscité des critiques pour le maillot, y compris de la part de la Ligue anti-diffamation, qui classe “White Lives Matter” comme une phrase suprémaciste blanche. Dans une interview avec Tucker Carlson de Fox, West a déclaré qu’il portait la chemise parce que Il pensait que c’était drôle.”

“Kanye West a plus de followers sur Twitter qu’il n’y a de Juifs dans le monde”, a écrit sur Twitter Carly Pildis, directrice de l’engagement communautaire à l’Anti-Defamation League. “Il y a environ 14,8 millions de Juifs et il compte plus de 30 millions d’adeptes. Les Juifs américains connaissent une augmentation historique des incidents antisémites. Ses actions sont extrêmement dangereuses et doivent être dénoncées.”

Kanye West a plus de followers sur Twitter qu’il n’y a de juifs dans le monde. Il y a environ 14,8 millions de Juifs et il compte plus de 30 millions d’adeptes. Les Juifs américains connaissent une augmentation historique des incidents antisémites. Ses actions sont extrêmement dangereuses et doivent être dénoncées. – Carly Pildis (@CarlyPildis) 9 octobre 2022

À quel autre refoulement Ye a-t-il été confronté ?

Quelques semaines après les premiers messages de Ye, maison de couture Balenciaga a déclaré ne plus avoir de relation avec le rappeur. Les deux se sont associés pour créer une ligne de vêtements pour le détaillant de vêtements Gap, qui a également déclaré il supprimerait la ligne de ses magasins.

Adidas a déclaré le 25 octobre il a mis fin à son partenariat avec Ye. L’entreprise de chaussures a produit la ligne de chaussures Yeezy conçue par le rappeur. Adidas a déclaré qu’il cesserait toute vente de chaussures Yeezy, ce qui signifierait une perte pour l’entreprise de 250 millions de dollars.

Agence des artistes créatifs (CAA) abandonné Ye en tant que client. Le sien avocat divorce Samantha Spector a dit qu’elle ne travaillerait plus avec Ye. JP Morgan Chase a également déclaré il a mis fin à sa relation bancaire avec la société Ye’s Yeezy.

Un documentaire sur Ye de Divertissement MRC a été mis de côté par le studio de production en raison de ses propos antisémites. Ye et son label, GOOD Music, sont ne fait plus partie de Def Jam Recording. Apple Musique supprimé la liste de lecture Kanye West Essentials depuis la plateforme.

Les efforts non musicaux de Ye ont également ressenti les effets de ses publications sur les réseaux sociaux. Donda Sports, l’agence sportive du rappeur, a perdu deux athlètes après ses notes : Plaqueur défensif des LA Rams Aaron Donald et Jaylen Brown, joueur des Boston Celtics.

Académie Dondaune école privée Christan non créditée fondée par Ye et située à Simi Valley, en Californie, a fermé ses portes le 27 octobre pour le reste de l’année scolaire 2022-2023.