« Pourquoi voudrait-il jouer pour Arsenal? »: L’avenir de Declan Rice remis en question par l’ancien international anglais

Declan Rice semble destiné à quitter West Ham United cet été, avec des clubs d’élite à travers l’Europe tous liés à un transfert pour le capitaine des Hammers.

Arsenal semble actuellement en pole position pour obtenir sa signature, battant Manchester City, Manchester United et le Bayern Munich pour son transfert dans le processus. Alors que les Gunners ont déjà vu deux offres rejetées, ils sont la seule équipe à avoir fait des offres concrètes à West Ham pour Rice.

L’ancien gardien de but de West Ham et international anglais David James s’est demandé si Arsenal était le bon choix, arguant qu’une équipe garantie de gagner à Manchester City devrait être l’option la plus souhaitable. Lorsqu’on lui a demandé qui il devrait choisir, James a eu une réponse franche.

« Pourquoi voudrait-il jouer pour Arsenal? » Jacques a argumenté. « Une équipe est championne d’Europe, de la FA Cup et de la Premier League – l’autre n’en est aucune. »

En dépit d’être si sans équivoque, l’ancien tireur d’Angleterre préférerait que Rice protège son héritage à West Ham et s’éloigne de la Premier League.

« Je préférerais qu’il parte à l’étranger », a déclaré James. « Parce qu’alors il ne sera pas dans une équipe qui pourrait vouloir battre West Ham et ce serait quelque chose que je pense que beaucoup de fans de West Ham n’aimeraient pas.

« Declan est au top et Manchester City est la meilleure équipe d’Europe – et sera probablement la meilleure équipe du monde dans quelques mois s’ils remportent le championnat du monde des clubs.

« Si Declan Rice en fait partie, c’est parce qu’il le mérite – alors je lui souhaite le meilleur si cela se produit. »

Après avoir remporté le trophée de l’Europa Conference League début juin, le président de West Ham, David Sullivan, a confirmé que Rice quitterait le club après 245 apparitions, déclarant que les tentatives de West Ham de garder son skipper au stade de Londres avec un nouveau contrat avaient échoué.

« Je pense que ça doit l’être », a déclaré Sullivan parlerSPORT lorsqu’on lui a demandé si la finale était la dernière apparition de Rice pour les Hammers. « Nous lui avons promis qu’il pourrait y aller. Il a décidé d’y aller. »