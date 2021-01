Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine.

Nous travaillons, apprenons, restons en contact et nous divertissons à travers des écrans. Mais les entreprises qui fabriquent ces appareils n’ont pas la tâche facile. Et cela rend nos vies virtuelles plus effrayantes et moins épanouissantes qu’elles ne pourraient l’être.

Il est vrai depuis des années que pour de nombreuses entreprises, il est difficile de gagner de l’argent en vendant des smartphones, des ordinateurs personnels, des téléviseurs, des téléviseurs en streaming comme Roku et des consoles de jeux vidéo. Il faut beaucoup d’expertise et d’argent pour fabriquer efficacement des produits électroniques complexes, et c’est un combat constant pour battre les concurrents sur le prix et attirer l’attention des acheteurs.

La dynamique crée deux voies pour l’électronique grand public sur lesquelles beaucoup d’entre nous comptent. La première est que les entreprises gigantesques prennent le relais et évincent tout le monde. L’autre voie consiste pour les entreprises à devenir des monstres à la recherche de l’argent. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas génial pour nous.

C’était à peine un coup pour la plupart d’entre nous, mais la semaine dernière, le géant coréen de l’électronique LG a déclaré qu’il pourrait arrêter de fabriquer des smartphones. LG a longtemps été l’un des meilleurs vendeurs de téléphones au monde. Ce n’est plus le cas maintenant. LG a commis de nombreuses erreurs et des rivaux comme Apple, Samsung et Huawei l’ont dépassé.