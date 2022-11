Pourquoi votre prochaine livraison de pizza Domino’s pourrait arriver dans une Chevy Bolt EV de GM

Dominos Pizza déploiera une flotte de véhicules électriques Chevy Bolt 2023, 800 des GM Véhicules électriques au total à travers les États-Unis dans les mois à venir, car il cherche non seulement à réduire son impact environnemental, mais également à attirer de nouveaux chauffeurs-livreurs.

Le restaurant de la chaîne de pizzas s’est précédemment fixé un objectif de zéro émission nette de carbone d’ici 2050, et le PDG Russell Weiner a déclaré qu’il était essentiel d’optimiser la façon dont il livre la pizza.

“Domino’s a été fondée en 1960 en tant qu’entreprise de livraison, et nous nous couchons tous les soirs et nous nous réveillons tous les matins en disant” comment pouvons-nous aller mieux? “”, A déclaré Weiner à Jim Cramer de CNBC sur” Mad Money “la semaine dernière. “C’est une façon de nous améliorer ; un meilleur service pour nos clients et meilleur pour l’environnement.”

Selon Domino’s, la Chevy Bolt EV offrira à l’entreprise zéro émission d’échappement et des coûts d’entretien moyens inférieurs à ceux des véhicules non électriques, ainsi qu’une réduction des coûts de carburant. Les nouveaux véhicules, qui ont une autonomie de 259 miles, seront personnalisés avec les logos de Domino.

100 premiers véhicules sont arrivés dans certains magasins franchisés et corporatifs à travers les États-Unis en novembre, et les 700 autres arriveront au cours des prochains mois. Domino’s comptait 6 643 magasins aux États-Unis au 11 septembre, dont 402 étaient des sites d’entreprise.

L’adoption de cette flotte de véhicules électriques n’est pas la première fois que Domino’s cherche à optimiser la façon dont la pizza est livrée.

En 2014, la société a présenté le véhicule de livraison DXP, une Chevrolet Spark construite sur mesure qui comportait un four chauffant intégré et des compartiments spéciaux pour contenir des articles comme des sodas.

Domino’s a également piloté la livraison sans conducteur avec la société de robotique Nuro, livrant des pizzas avec un véhicule routier autonome sur le site Woodland Heights de la chaîne à Houston, au Texas. D’autres start-up, comme Refraction AI, ont testé des véhicules autonomes adaptés à la livraison de pizzas.

Domino’s a également cherché à aller au-delà de la livraison de voitures traditionnelles, en lançant un programme de livraison de vélos électriques en 2019 dans les magasins des grandes villes métropolitaines comme Baltimore et Miami. Elle livre désormais des pizzas en vélo électrique et en scooter sur 24 marchés internationaux.