Pourquoi votre pointage de crédit est si important alors que les taux d’intérêt augmentent

Le pointage de crédit moyen national se situe à un niveau record de 716, inchangé par rapport à il y a un an, selon un rapport de FICO, développeur de l’un des scores les plus largement utilisés par les prêteurs. Cependant, c’est la première fois depuis la Grande Récession que les scores ne se sont pas améliorés d’une année sur l’autre, selon le rapport. Cela s’explique en partie par une légère augmentation des paiements manqués, des niveaux élevés d’endettement des consommateurs et une augmentation du nombre de consommateurs ouvrant de nouvelles cartes de crédit ou de nouvelles marges de crédit. “Ces changements modérés vers des comportements plus risqués ont contribué à la stabilisation des scores FICO moyens plus élevés”, selon le rapport. Les scores FICO vont de 300 à 850. Un bon score est généralement supérieur à 670, un très bon score est supérieur à 740 et tout ce qui dépasse 800 est considéré comme exceptionnel.

Les cotes de crédit moyennes à l’échelle nationale ont atteint un creux de 686 pendant la crise du logement il y a plus de dix ans, lorsqu’il y a eu une forte augmentation des saisies. Ils ont régulièrement augmenté jusqu’à la pandémie, lorsque les programmes de relance du gouvernement et une augmentation de l’épargne des ménages ont aidé les scores à atteindre un sommet historique.

Où trouver les cotes de crédit les plus élevées et les plus basses

Lorsqu’ils sont ventilés par État, les résidents du Minnesota ont la cote de crédit moyenne la plus élevée à l’échelle nationale, à 724, suivi du New Hampshire, du Vermont et du Massachusetts, selon un rapport distinct de WalletHub basé sur les données de TransUnion. En moyenne, les résidents de ces États sont moins susceptibles d’ouvrir de nouveaux crédits, ont moins de paiements manqués et un ratio dette/crédit total inférieur, a également constaté FICO. Avec une cote de crédit moyenne de 662, les résidents du Mississippi avaient le classement le plus bas du pays, avec la Louisiane, l’Alabama et l’Arkansas.

Pourquoi votre pointage de crédit est important

De manière générale, plus votre pointage de crédit est élevé, mieux vous êtes quand il s’agit d’obtenir un prêt. Vous êtes plus susceptible d’être approuvé, et si vous êtes approuvé, vous pouvez bénéficier d’un taux inférieur, ce qui pourrait économiser des milliers de dollars en frais d’intérêts, selon FICO. Un score moyen de 716 selon les mesures FICO signifie que la plupart des prêteurs considéreront votre solvabilité comme “bonne” et sont plus susceptibles d’accorder des taux plus bas.