Un constructeur automobile a acheté un logiciel pour suivre toutes les pièces de ses voitures. Une compagnie d’assurance a acheté un logiciel pour produire des factures aux clients. Une fois le courrier électronique arrivé, votre employeur a peut-être acheté des comptes pour tout le monde. Personne n’a probablement demandé aux personnes utilisant cette technologie si elle était utile et bonne. Il importait surtout que l’employeur pense que cela en valait la peine.

Permettez-moi de vous ramener à l’époque où la technologie était principalement quelque chose que les entreprises utilisaient, pas le reste d’entre nous. Ensuite, les technologies vivaient ou mourraient selon que certains mecs en costume et cravate pouvaient être convaincus que cela valait la peine d’acheter pour son entreprise.

Laissez-moi vous expliquer pourquoi et comment cette fusion à grande échelle de deux entreprises dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler est liée à votre fureur. L’essentiel: la qualité la plus importante de la technologie pour les entreprises est de savoir si un patron peut être convaincu de l’acheter, pas si vous l’aimez. C’est triste mais vrai.

Mais. Cet idéal du travailleur autonome n’est pas exactement vrai. J’imagine que vos patrons ne vous ont pas demandé si vous aimiez le logiciel de facturation ou de dépenses d’entreprise que vous pourriez utiliser. Les cuisiniers de restaurant n’ont probablement pas leur mot à dire dans les systèmes de saisie des commandes qu’ils utilisent, et les travailleurs de la santé ne choisissent généralement pas le logiciel qui enregistre leurs heures ou tient les dossiers des patients.

Les codeurs de logiciels peuvent utiliser quelque chose appelé Airtable pour gérer un projet sans en parler à leurs patrons. Un conseiller financier peut choisir d’échanger des documents via DocuSign avec des clients. Quelques collègues pourraient décider d’utiliser Zoom Video pour les réunions d’équipe ou Slack pour communiquer par messages instantanés, et peut-être plus tard convaincre leur employeur de payer pour des versions avec plus de fonctionnalités.

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles Salesforce, une entreprise qui vend un million de types de logiciels principalement achetés par des patrons, a accepté de payer 27,7 milliards de dollars pour acheter Slack, l’une des jeunes entreprises fondée sur la demi-vérité du travailleur autonome. Les géants comme Salesforce peuvent plus facilement vendre des logiciels aux types de costume-cravate, en particulier aux plus grandes entreprises qui dépensent le plus en technologie.

D’une certaine manière, c’est une déception. Slack, DocuSign, Airtable et d’autres jeunes entreprises peuvent créer de bons logiciels que vous aimez, mais quelqu’un dans une entreprise paie toujours pour cela. Et il est plus facile pour Salesforce, Microsoft, Oracle, SAP, Workday ou d’autres supermarchés de logiciels d’entreprise de vendre aux employeurs un ensemble de technologies qui s’intègrent peut-être bien ou sont moins chères à acheter en bundle.

Slack s’est vendu en partie à cause de la perception qu’il ne pouvait pas résister à Microsoft, qui proposait des logiciels similaires sur le lieu de travail inclus dans un sac de technologies que de nombreuses entreprises achetaient déjà. (Mon collègue David Streitfeld a écrit sur Salesforce en face à face avec Microsoft.)

Les supermarchés comme Microsoft et Salesforce peuvent et font parfois de bons logiciels, mais les priorités des employeurs entrent souvent en conflit avec la création de technologies faciles à utiliser.

Les technologies que nous rencontrons au travail ont beaucoup changé. Mais la personne qui rédige les chèques est toujours le client le plus important, et cela signifie probablement que vous détesterez le logiciel que vous utilisez au travail.

