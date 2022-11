Pourquoi votre jean ne vous va pas ; Où finissent vos retours : Aide-mémoire Marketplace de CBC

Vous manquez quelque chose cette semaine ? Ne pas paniquer. Radio-Canada Marché rassemble les nouvelles sur les consommateurs et la santé dont vous avez besoin.

Vous voulez cela dans votre boîte de réception ? Obtenir le Marché newsletter tous les vendredis.

Ce n’est probablement pas ta faute si ton jean ne te va pas

Les mannequins montrent des jeans Abercrombie & Fitch mal ajustés (Stéphanie Matteis/CBC)

Si vous avez du mal à trouver un jean qui vous va, vous n’êtes pas seul. Et ce ne sont pas non plus tous ces restes de bonbons d’Halloween.

Un CBC Marché enquête a révélé que l’étiquetage de la taille sur les jeans est rarement précis.

L’émission a acheté des jeans de détaillants populaires pour s’adapter à la taille moyenne des Canadiens : une taille de 34 pouces pour les femmes et une taille de 38 pouces pour les hommes.

Une fois mesurés, la plupart des tailles de jeans étaient plus grandes d’au moins un pouce. La taille des jeans pour femmes d’Abercrombie & Fitch était un énorme six pouces plus large que ce qui était sur l’étiquette.

Marie-Eve Faust, professeure à l’Université du Québec à Montréal, dit que la taille de la vanité est à blâmer.

“Pour flatter votre consommateur, vous l’étiqueteriez comme une taille plus petite qu’elle ne l’est”, a-t-elle déclaré, ce qui rend difficile pour les gens de faire leurs achats en toute confiance et facilité.

“Il est très difficile pour les femmes de savoir quelle marque est OK”, a-t-elle déclaré, “Mais en même temps, cela vous flatte.” Elle a dit que lorsque les gens se sentent bien avec la taille, ils peuvent en acheter plus en conséquence.

Un porte-parole d’Abercrombie & Fitch a écrit que “dans le guide des tailles détaillé en ligne, les étiquettes de taille numériques de nos jeans ne seront pas toujours directement corrélées à la mesure de la taille en pouces, ce qui est de par leur conception. Conformément aux autres marques de vêtements, nous ne produisons pas bas par incréments de taille pouce par pouce. Au lieu de cela, sur la base de recherches approfondies et de séances d’ajustement, notre taille est destinée à s’adapter à une gamme de tailles. Lire la suite

Ce soir, Marché diffuse son spécial Black Friday, Retail Tricks. Regardez l’enquête complète sur les jeans, ainsi que les enquêtes sur la sécurité des casques de moto et l’impact environnemental du décor de fête vendredi à 20 h (20 h 30 à NL) sur Gemme de Radio-Canada ou la télévision de Radio-Canada.

Quelques semaines seulement après le lancement, la TD suspend son programme de prêts en partenariat avec Postes Canada

Une enseigne de la TD est vue à l’extérieur d’une succursale à Ottawa, Ontario, Canada, le 26 mai 2016. (Chris Wattie/Reuters)

Il n’a été lancé que le mois dernier, mais la Banque TD et Postes Canada ont déjà mis en pause un nouveau programme offrant des prêts aux clients des communautés éloignées, citant des “problèmes de traitement” non spécifiés.

Le facteur et prêteur a annoncé en octobre que 6 000 emplacements de Postes Canada à travers le pays offriraient bientôt aux particuliers de petits prêts allant de 1 000 $ à 30 000 $. Il était connu sous le nom de programme MyMoney.

Le programme visait à cibler les collectivités rurales qui n’ont peut-être pas accès à des succursales bancaires à service complet, mais qui ont des succursales de Postes Canada.

C’est un exemple de ce qu’on appelle la banque postale, un système que certains pays — comme l’Italie, le Brésil, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et d’autres — ont avec plus ou moins de succès, mais qui n’existe pas au Canada depuis plus de 50 ans.

CBC News a demandé à Postes Canada et à la Banque TD plus de détails sur le type de «problèmes de traitement» qui ont conduit à la décision – et sur l’état des demandes existantes.

Postes Canada a adressé toutes les demandes à la Banque TD, qui a jusqu’à présent refusé de donner des précisions sur la nature des problèmes de traitement. Lire la suite

Un aspirateur pour 7 $ ? Les maisons de vente aux enchères offrent un aperçu de l’endroit où certains retours en ligne se terminent

Wayne Ollive, propriétaire d’Ollive’s Auction, affirme que la demande de retours au détail est si forte qu’il espère ouvrir un deuxième magasin. (Paula Duhatschek/CBC)

Oubliez les offres du Black Friday, les articles vendus dans des endroits comme Ollive’s Auction à Calgary peuvent être trouvés à un prix très avantageux, car ils ont probablement déjà été achetés et retournés une fois.

Les offres incluent un aspirateur à 7 $, une brosse pour sèche-cheveux à 11 $ et deux tricycles à 13 $.

C’est un type d’entreprise qui se développe à mesure que les achats en ligne et les retours en ligne sont devenus de plus en plus populaires. Certaines recherches suggèrent que 30 % de ce qui est acheté en ligne finit par être renvoyé. Pour les détaillants, le prix de l’expédition, du traitement et du réapprovisionnement des retours peut être élevé, et la liquidation est un moyen d’y faire face.

À l’intérieur de l’extérieur en brique indéfinissable d’Ollive’s Auction se trouve un entrepôt d’environ 5 000 pieds carrés, rempli du sol au plafond avec tout, des couches aux planches à pagaie en passant par les chargeurs de véhicules électriques.

L’entreprise reçoit un camion toutes les deux semaines avec environ 24 palettes de produits : un mélange de retours en ligne et de marchandises invendues mais périmées qui sont éliminées pour faire place aux nouveautés.

Bien qu’il soit difficile de déterminer exactement quelle part des marchandises retournées et excédentaires se retrouve aux enchères. La consultante en vente au détail Sonia Lapinsky a déclaré que cela pourrait se produire plus souvent car les détaillants font face à une “surabondance” d’inventaire due aux perturbations précédentes de la chaîne d’approvisionnement et à la tendance croissante des clients à acheter des marchandises excédentaires puis à les renvoyer. Lire la suite

Au cas où vous l’auriez manqué, Marketplace a suivi où vos retours Amazon finissent vraiment, et ce n’est pas toujours une maison de vente aux enchères. Vous pouvez regarder cette enquête complète à tout moment sur Gemme de Radio-Canada.

Que se passe-t-il d’autre ?

Vous voyagez en Inde ? Obtenez votre demande de visa au plus vite

Les arriérés dans le système de demande laissent des centaines de voyageurs dans les limbes.

Vous pourriez obtenir jusqu’à 5 000 $ pour passer du mazout aux pompes à chaleur

Les ménages à revenu faible à moyen peuvent utiliser la subvention pour couvrir l’achat et l’installation de pompes à chaleur, les mises à niveau électriques nécessaires et le retrait en toute sécurité du réservoir de mazout.

Tesla a rappelé plus de 300 000 véhicules en raison d’un problème de feu arrière

Un problème dans le logiciel de certains véhicules Model 3 et Model Y peut faire s’éteindre les feux arrière par intermittence, ce qui augmente le risque de collision

Marché a besoin de votre aide

(David Abrahams/CBC)

Est-ce que vous ou votre famille essayez de trouver un logement abordable à louer, et vous êtes prêt à apparaître devant la caméra ? Nous voulons de vos nouvelles. Écrivez-nous à marketplace@cbc.ca.

(David Abrahams/CBC)

Avez-vous récemment embauché un réparateur ou un artisan via une plateforme ou une application en ligne ? Si oui, nous aimerions connaître votre expérience. Écrivez-nous à marketplace@cbc.ca.

(David Abrahams/CBC)

Vous souhaitez nous aider à améliorer les newsletters de CBC ? L’équipe de recherche de CBC est à la recherche de lecteurs de bulletins comme vous qui ont des opinions à partager. Cliquez ici pour participer à un court sondage.

Retrouvez les épisodes passés de Marché sur Gemme de Radio-Canada.