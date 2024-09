Pourquoi votre barbe devient inégale avec l’âge

Vous vous attendez probablement à ce que vos poils du visage deviennent gris à mesure que vous vieillissez, mais vous ne vous attendez peut-être pas à ce que votre barbe devienne plus fine et plus inégale.

Les médecins affirment que ces changements de poils du visage sont fréquents avec l’âge, mais ils peuvent également survenir à tout moment. Et il peut y avoir plusieurs raisons à cela.

« La barbe des hommes subit plusieurs changements au fil du temps en raison du vieillissement, des changements hormonaux et des facteurs environnementaux », a déclaré Dr Oma Agbaidirecteur de la dermatologie multiculturelle et des troubles capillaires à la faculté de médecine de l’Université de Californie à Davis.

Mais ne négligez pas la perte ou les changements de poils du visage comme étant simplement liés à l’âge, a-t-elle souligné. « Si la perte de poils du visage est soudaine, rapide, symptomatique ou se traduit par des zones complètement lisses, [you] « Il ne faut pas hésiter à consulter un dermatologue. »

Si vous remarquez que vous n’avez plus besoin de vous raser la barbe aussi souvent qu’avant, vous vous demandez peut-être pourquoi. Voici quelques raisons courantes pour lesquelles votre pilosité faciale peut changer et ce que vous pouvez faire pour y remédier.

Les causes des changements de la pilosité faciale

Les changements de couleur, d’épaisseur et de mode de croissance des cheveux sont des changements typiques de la pilosité faciale, a déclaré Agbai.

Comme les cheveux sur la tête, les poils de la barbe deviennent souvent gris ou blancs avec l’âge, a-t-elle déclaré. Cela est dû à l’épuisement des cellules souches mélanocytaires dans vos follicules pileux, ce qui diminue la pigmentation. La génétique, les facteurs environnementaux, les conditions médicales et les problèmes de santé mentale, comme stresserpeut accélérer le grisonnement.

Vous remarquerez peut-être également que votre barbe n’est plus aussi fournie qu’avant, ou qu’elle pousse plus lentement, explique-t-il. Dr Damon Tantonmédecin certifié en endocrinologie, diabète et métabolisme et directeur médical de l’AdventHealth Diabetes Institute.

« En général, la barbe (et la moustache) commence à perdre son épaisseur à mesure que les hommes approchent de la quarantaine, à peu près au même moment où les cheveux commencent à grisonner », a-t-il déclaré.

C’est également à cette période que les hommes commencent à ressentir une baisse des niveaux de l’hormone testostérone, ce qui contribue à la perte de cheveux. Dr Richard Bottiglioneun dermatologue certifié, a déclaré au HuffPost que lorsque les niveaux de testostérone sont faiblesLes follicules pileux ne reçoivent pas suffisamment d’hormones dont ils ont besoin pour pousser les cheveux, ce qui peut entraîner une diminution des poils du visage et du corps.

Selon Agbai, la génétique, la nutrition, le stress et les problèmes médicaux, comme le syndrome métabolique et l’obésité, pourraient également contribuer aux changements de la pilosité faciale. La résistance à l’insuline est une autre cause potentielle, a ajouté Tanton.

Les affections cutanées et capillaires, telles que l’alopécie areata, la pseudofolliculite de la barbe, le lichen plan pilaire et la dermatite séborrhéique sévère, pourraient également être à l’origine des changements de la pilosité faciale, a déclaré Agbai. Ces affections peuvent toucher n’importe qui, quel que soit son âge.

Juillet Alcantara via Getty Images La bonne nouvelle : il existe de nombreuses options de traitement que votre dermatologue peut essayer.

Quand consulter un médecin

Si votre barbe à croissance lente ou son aspect inégal vous dérangent, Bottiglione vous recommande de consulter un dermatologue.

Agbai vous encourage également à prendre rendez-vous, surtout si votre perte de poils au visage s’accompagne de démangeaisons, de rougeurs, de sensibilité, de desquamation ou de bosses. Les médecins évalueront vos symptômes et identifieront tout problème de santé sous-jacent qui doit être traité.

Votre médecin peut également vous recommander de faire vérifier votre taux de testostérone, a déclaré Tanton, surtout si vous avez d’autres problèmes de santé. symptômes comme une baisse de la libido, des troubles de l’érection, des problèmes de sommeil ou de la fatigue. Cela se fait par une simple prise de sang.

Des analyses de sang peuvent également être recommandées si les médecins soupçonnent que vous souffrez d’une résistance à l’insuline, de prédiabète ou de diabète, qui peuvent également contribuer aux changements de la pilosité faciale, a déclaré Tanton.

Comment traiter les changements de la pilosité faciale

Vous pouvez toujours teindre une barbe grisonnante. Mais pour d’autres changements, vous avez vraiment besoin de l’aide d’un médecin. Bottiglione a déclaré que les médecins recommanderont le meilleur traitement en fonction de la cause des problèmes, qu’il s’agisse d’une affection hormonale ou d’un problème médical sous-jacent. « Vous devez examiner ces choses et trouver le traitement qui fonctionne le mieux pour vous et vos objectifs », a-t-il déclaré.

Si votre taux de testostérone est faible, vous pourriez avoir besoin d’une thérapie de remplacement de la testostérone (TRT), qui, selon Agbai, peut améliorer la pilosité faciale. Cependant, le médicament peut provoquer certains effets secondaires, notamment diminution de la fertilitéil est donc important de travailler en étroite collaboration avec votre médecin.

Pour la résistance à l’insuline, les médecins peuvent recommander des changements de style de vie, comme une perte de poids, un programme d’exercice ou des changements alimentaires, ainsi que des médicaments, selon les Clinique de Cleveland.

En cas d’alopécie areata ou d’une autre affection des cheveux ou de la peau, les dermatologues prescrivent généralement des médicaments tels que la finastéride ou le minoxidil par voie orale, a déclaré Agbai. Le microneedling, la thérapie au plasma riche en plaquettes et les traitements aux stéroïdes injectables peuvent également aider à stimuler la croissance des cheveux.

« L’efficacité dépend de la cause sous-jacente », a noté Agbai.

En général, il est également important de prendre soin de sa peau pour une bonne croissance de la barbe, a déclaré Bottiglione. Il a recommandé d’utiliser régulièrement de l’acide glycolique pour éviter que vos pores ne se bouchent et pour prévenir les poils incarnés, surtout si vous vous rasez.

Le Académie américaine de dermatologie Il est également conseillé de se laver le visage et la barbe quotidiennement avec un nettoyant sans parfum et non comédogène, ce qui signifie qu’il n’obstruera pas vos pores. Hydratez également votre peau et vos poils du visage après le rasage et portez chaque jour une crème solaire d’au moins un FPS 30.