Pourquoi vos yeux sont la fenêtre de votre santé

Vos yeux font bien plus que contempler le monde. Ils reflètent également votre monde intérieur.

En fait, nos yeux ont la capacité de révéler des choses sur notre santé qui autrement pourraient passer inaperçues, notamment la tension artérielle, si vous souffrez de diabète ou si vous souffrez d’une maladie génétique. Il est donc d’autant plus important de rester au courant des examens de la vue réguliers, car votre ophtalmologiste aura une fenêtre sur les problèmes de santé qui pourraient vous échapper.

Tels des bijoux précieux, vos yeux sont délicats et ont besoin d’être protégés, surtout avec l’âge, où l’on peut s’attendre à quelques altérations de la vision. Voici un aperçu plus approfondi des problèmes de santé dont l’œil peut vous donner un aperçu, parfois avant même que vous ne remarquiez les symptômes.

Maladie cardiaque

Selon l’Académie américaine d’ophtalmologie, l’œil est le seul endroit où un médecin peut voir les vaisseaux sanguins en « live action » sans procédure invasive. Cela signifie que les signes d’hypertension artérielle (qui ne présentent souvent aucun symptôme), d’hypercholestérolémie, d’accident vasculaire cérébral et d’autres problèmes de santé liés à la santé cardiaque peuvent être constatés en premier par votre ophtalmologiste.

L’AAO pointe vers 2021 recherche publié dans The Lancet qui a révélé qu’une diminution du flux sanguin due à une maladie cardiaque (ischémie) peut causer des dommages à la rétine, visibles sur les scanners rétiniens. Les maladies cardiaques sont Tueur n°1 aux États-Unis, et plus tôt il est détecté, mieux c’est.

Si un scanner de la rétine ne vous a pas déjà été proposé dans le cadre de votre examen de la vue, demandez-en un à votre médecin.

Hypertension artérielle

L’hypertension artérielle entraîne non seulement des problèmes cardiaques ou des maladies cardiaques, mais elle peut également augmenter le risque de certaines affections oculaires, notamment le glaucome et la dégénérescence maculaire, selon l’AOA. Et c’est peut-être visible lors d’un examen de la vue en raison de la manière dont il affecte les vaisseaux sanguins.

Diabète

Le diabète est très courant (environ 1 Américain sur 10 vous en êtes atteint) et les symptômes sont souvent visibles dans les yeux. Le diabète peut entraîner à une perte partielle de la vision, double le risque de glaucome, augmente le risque de cataracte et conduit à une rétinopathie diabétique.

La rétinopathie diabétique survient lorsqu’un taux élevé de sucre dans le sang provoque un gonflement, une fuite ou une fermeture des vaisseaux sanguins de l’œil. Depuis 2017, la rétinopathie diabétique était la principale cause de cécité chez les adultes des pays développés, selon l’American Diabetes Association. Pour cette raison, il est généralement recommandé aux personnes atteintes de diabète de passer un scanner rétinien en raison de la manière dont cela provoque des dommages à la rétine.

Symptômes de la rétinopathie diabétique (et les signes que vous devriez consulter votre médecin dès que possible) comprennent une vision floue, une quantité soudaine et importante de « yeux flottants », une vision floue ou fluctuante et des zones de vision sombres ou vides. Si vous souffrez de diabète, on devrait vous proposer un examen de la vue dilatée examiner votre rétine et rechercher une rétinopathie.

FG Commerce/Getty Images

Taux de cholestérol élevé

Dépôts colorés autour de la cornée de l’œil peut signifier un taux de cholestérol élevé, surtout si la personne a moins de 40 ans, selon l’AOA. Il peut également apparaître dans la rétine sous forme de dépôts dans les vaisseaux sanguins et de bosses jaunes autour de l’œil.

Si vous présentez ces symptômes oculaires, vous devriez vous faire examiner immédiatement, car ils peuvent généralement entraîner des problèmes de santé plus graves ou un accident vasculaire cérébral.

En savoir plus: Meilleures gouttes pour les yeux en vente libre

Maladies auto-immunes et génétiques

La polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la sclérose en plaques et d’autres maladies auto-immunes peuvent affecter l’œil. Environ 30 % des personnes atteintes de lupus auront les yeux secs, selon l’AOA. De nombreuses personnes atteintes de SEP développer des problèmes de visionet cela pourrait être l’un des premiers symptômes de la maladie.

Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont souvent les tremblements oculaires comme l’un de leurs premiers symptômesselon l’AARP.

Les personnes atteintes de drépanocytose, un trouble sanguin, peuvent également développer des problèmes oculaires ou visuels, notamment des lésions rétiniennes. Selon l’American Society of Retina Specialists, des dépistages annuels de rétinopathie drépanocytaire sont recommandés aux personnes ayant reçu un diagnostic, à partir de 10 ans.

Bien que les problèmes oculaires ne soient pas toujours le premier symptôme d’une maladie génétique ou auto-immune, leur détection précoce peut contribuer à réduire le risque de lésions oculaires ou de conséquences plus graves.

Carence en vitamines

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la cécité nocturne (incapacité de voir dans des conditions de faible luminosité) est l’un des premiers signes d’une carence en vitamine A. Et même s’il existe de nombreuses raisons d’avoir les yeux secs, une vitamine A carence peut également causer des yeux très secs.

Au-delà de la vitamine A, votre corps a besoin d’une alimentation bien équilibrée, riche en vitamines et autres nutriments, pour prospérer, y compris vos yeux. Les aliments riches en zinc, en vitamine E et en vitamine C peuvent tous être bénéfiques pour la santé visuelle.

Comme le Clinique de Cleveland Comme le note le note, la carence en vitamine A est moins courante aux États-Unis, car nous avons tendance à en tirer suffisamment de notre alimentation, mais elle peut affecter les personnes souffrant de troubles hépatiques ou celles dont le corps a du mal à absorber les vitamines. Si vous souffrez d’une carence en vitamines ou en minéraux, vous devriez discuter avec votre médecin d’un supplément adapté à vos besoins.

En savoir plus: Les 12 meilleurs aliments pour des yeux sains

Trop de temps passé devant un écran

Même si vous ne le verrez pas sur un scanner de la rétine, regarder des écrans toute la journée ne fera pas de grandes choses pour vos yeux. Il n’existe aucune preuve reliant directement la lumière bleue des écrans aux lésions oculaires ou à la santé, mais il a été démontré qu’elle perturbe votre sommeil et provoque des symptômes de fatigue oculaire, notamment des yeux secs, des maux de tête et bien plus encore.

Si vous allez chez le médecin avec des symptômes de fatigue oculaire ou des yeux fatigués à force de regarder un ordinateur toute la journée, il pourra vous suggérer de prendre davantage de pauses loin de votre bureau ou de commencer à pratiquer le Règle du 20-20-20: toutes les 20 minutes, regardez quelque chose à environ 20 pieds de distance pendant 20 secondes. Cela aidera vos yeux à se concentrer et à leur donner une pause (et plus de clignements).

En savoir plus: Meilleurs endroits pour acheter des lunettes en ligne pour 2023

Autres problèmes de santé

Les virus et les infections bactériennes peuvent également apparaître dans les yeux, provoquant une conjonctivite (œil rose). L’œil rose peut être provoqué par un virus respiratoire qui provoque des symptômes de rhume, et il peut même être provoqué par un infection sexuellement transmissible comme la chlamydia ou la gonorrhée.

Parfois, des infections peuvent apparaître au niveau de la cornée. Le virus de l’herpès simplex 1, le virus qui provoque habituellement les boutons de fièvre dans la bouche, est le cause la plus fréquente d’infections cornéennes, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Étant donné que les infections oculaires peuvent être graves et même entraîner une perte de vision dans des cas extrêmes, il est important de se faire soigner, quelle qu’en soit la cause.

Il est possible qu’un ophtalmologiste soit également en mesure de voir des signes de problèmes de santé plus urgents et plus graves, notamment des tumeurs ou des anévrismes, selon l’AOA et Versant Santé. Une pression accrue près de l’arrière de l’œil peut provoquer des modifications du nerf optique, qui peuvent être constatées par un médecin, a indiqué l’agence. S’il y a des signes subtils de quelque chose détecté derrière l’œil (il n’y en aura pas toujours), votre ophtalmologiste vous orientera vers un autre spécialiste.

Gérez votre santé en gérant vos yeux

Bien que certains effets sur la santé qui apparaissent dans les yeux ne puissent pas être contrôlés, comme dans le cas de maladies auto-immunes et génétiques, vous ne pouvez pas vous tromper en modifiant simplement votre mode de vie, comme avoir une alimentation généralement saine – qui profite également à la vision –. et pratiquer une activité physique régulière. Il est particulièrement important de maintenir une activité physique régulière et de manger des aliments nutritifs presque tous les jours pour contrôler les problèmes de santé qui peuvent être évités ou gérés, comme l’hypertension artérielle, le diabète de type 2 et l’hypercholestérolémie.

Il est également important de rester au courant de vos examens de la vue annuels et des dépistages rétiniens recommandés, si vous présentez un risque plus élevé de lésions oculaires dues à une maladie chronique courante comme le diabète ou l’hypertension artérielle. Parce que vos yeux font partie de votre corps – et en plus c’est une partie cruciale – faites attention lorsqu’ils vous montrent quelque chose sur votre santé.