Pourquoi vos lunettes deviennent embuées et comment l’arrêter

Les lunettes ont une tâche simple : vous aider à mieux voir. Lorsque le brouillard les gêne, ils font exactement le contraire. Pour plus de 166 millions d’Américains qui portent des lunettes de vue, les lunettes embuées sont une nuisance courante, parfois même un problème dangereux. Voici pourquoi cela se produit et ce que vous pouvez faire pour empêcher vos lunettes de s’embuer.

Pourquoi les lunettes s’embuent-elles ?

Les lunettes embuées sont le résultat de condensation, le processus chimique simple qui se produit lorsque la vapeur d’eau refroidit suffisamment pour passer de l’état gazeux à son état liquide. Cela peut se produire assez soudainement lorsqu’il y a une différence radicale entre la température d’une surface et celle de l’air humide ambiant.

Si vos lentilles sont froides et que vous entrez dans un endroit chaud, de la condensation se produira lorsque l’air chaud touche vos lunettes, car La clinique de Cleveland a signalé. Ainsi, si vous êtes dehors par une froide journée d’hiver et que vous entrez dans une pièce chauffée, vos lunettes risquent de s’embuer immédiatement. La même chose peut se produire lorsque vous sortez de la climatisation et que vous vous retrouvez dans l’air chaud et humide de l’été.

Pour beaucoup, le problème de la buée sur les lunettes est devenu particulièrement courant pendant la pandémie de COVID-19. Les masques dirigent votre souffle chaud et humide vers le haut sur vos lunettes, et lorsque ces lunettes sont froides, vous risquez de voir du brouillard.

6 façons d’éviter la buée sur vos lunettes

Les lunettes embuées peuvent être plus qu’une simple distraction irritante. S’ils surviennent au mauvais moment – ​​lorsque vous vous apprêtez à descendre un escalier dans une entrée, par exemple – ils peuvent constituer un danger pour la sécurité. Heureusement, vous pouvez prendre quelques mesures pour désembuer vos lunettes rapidement ou même les empêcher de s’embuer en premier lieu.

Obtenez un revêtement antibuée sur vos lentilles : La plupart des fabricants de lunettes offrent la possibilité d’ajouter des revêtements à vos verres qui réduisent la buée et l’accumulation d’eau. Si la buée sur vos lunettes est un problème courant pour vous, assurez-vous que votre prochaine paire dispose de cette fonctionnalité.

: La plupart des fabricants de lunettes offrent la possibilité d’ajouter des revêtements à vos verres qui réduisent la buée et l’accumulation d’eau. Si la buée sur vos lunettes est un problème courant pour vous, assurez-vous que votre prochaine paire dispose de cette fonctionnalité. Traitez vos verres avec des produits antibuée : Il existe de nombreux sprays anti-buée lingettes

: Il existe de nombreux Utilisez le astuce avec de l’eau et du savon : C’est une alternative simple à l’achat de produits antibuée. Lavez simplement vos lentilles avec de l’eau et du savon, puis secouez l’excès de liquide et laissez sécher les lentilles avec une fine pellicule de savon dessus. Cela ne gênera pas votre vision, mais empêchera la formation de brouillard. Assurez-vous de vérifier auprès de votre fabricant de lunettes pour vous assurer que le savon n’endommagera pas les revêtements de vos lentilles.

: C’est une alternative simple à l’achat de produits antibuée. Lavez simplement vos lentilles avec de l’eau et du savon, puis secouez l’excès de liquide et laissez sécher les lentilles avec une fine pellicule de savon dessus. Cela ne gênera pas votre vision, mais empêchera la formation de brouillard. Assurez-vous de vérifier auprès de votre fabricant de lunettes pour vous assurer que le savon n’endommagera pas les revêtements de vos lentilles. Assurez-vous que vos lunettes ne sont pas trop serrées lorsque vous portez un masque : Si vous portez un masque, vous ne voulez pas que votre haleine chaude reste coincée derrière vos lentilles. Pousser vos lunettes un peu plus bas sur votre nez et légèrement sur votre masque peut créer plus d’espace et permettre à l’air frais de circuler tout autour de vos lunettes, empêchant ainsi la formation de buée, par exemple. Warby Parker.

: Si vous portez un masque, vous ne voulez pas que votre haleine chaude reste coincée derrière vos lentilles. Pousser vos lunettes un peu plus bas sur votre nez et légèrement sur votre masque peut créer plus d’espace et permettre à l’air frais de circuler tout autour de vos lunettes, empêchant ainsi la formation de buée, par exemple. Warby Parker. Fermez bien votre masque autour de votre nez : La meilleure chose que vous puissiez faire lorsque vous portez un masque est d’éviter que votre souffle ne heurte vos lunettes. Utilisez le fil flexible intégré sur votre masque ou du ruban adhésif pour créer un joint bien ajusté autour de votre nez et empêcher l’air de s’échapper du haut de votre masque.

: La meilleure chose que vous puissiez faire lorsque vous portez un masque est d’éviter que votre souffle ne heurte vos lunettes. Utilisez le fil flexible intégré sur votre masque ou du ruban adhésif pour créer un joint bien ajusté autour de votre nez et empêcher l’air de s’échapper du haut de votre masque. Gardez un chiffon pour lentilles avec vous: Parfois, vous ne pouvez pas éviter la buée sur vos lunettes, il est donc toujours bon d’avoir un chiffon pour lentilles à portée de main pour les essuyer d’un seul coup de poing. Assurez-vous qu’il s’agit d’un chiffon en microfibre propre qui ne rayera pas vos lentilles.

Ce qu’il ne faut pas faire lorsque vos lunettes s’embuent

Comme pour toute autre nuisance quotidienne, les gens trouvent rapidement leurs propres solutions contre la buée sur leurs lunettes. Cependant, certaines de ces tactiques peuvent en réalité aggraver le problème, voire endommager vos lentilles. Évitez d’utiliser l’un des remèdes suivants pour éviter la buée sur les lunettes :

Dentifrice : De nombreux dentifrices contiennent du bicarbonate de soude ou d’autres ingrédients abrasifs qui peuvent rayer vos lentilles.

: De nombreux dentifrices contiennent du bicarbonate de soude ou d’autres ingrédients abrasifs qui peuvent rayer vos lentilles. Film de polyéthylène téréphtalate : Ces films antibuée ont été utilisés dans certains milieux de travail, mais des études ont montré qu’ils peuvent réellement augmenter l’humidité et la formation de gouttelettes.

: Ces films antibuée ont été utilisés dans certains milieux de travail, mais des études ont montré qu’ils peuvent réellement augmenter l’humidité et la formation de gouttelettes. Gel hydroalcoolique: Bien que certaines études aient montré que les désinfectants pour les mains peuvent empêcher la formation de buée sur les lunettes, l’alcool contenu dans ces produits peut endommager les revêtements protecteurs de nombreuses lunettes.

Ne laissez pas les lunettes embuées obscurcir votre vision

Des lunettes embuées peuvent vous arrêter net ou vous mettre en danger. Si vous utilisez habituellement des lunettes, il est important de savoir comment éviter la buée sur les verres ou résoudre rapidement le problème lorsqu’il survient. Avec quelques produits antibuée, un bon chiffon en microfibre et les bonnes techniques de port du masque avec des lunettes, vous éloignerez la buée et vous assurerez de toujours avoir une vue dégagée.