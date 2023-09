Pourquoi Volodymyr Zelenskyy a dû se rendre à la Maison Blanche et au Congrès

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est en visite à la Maison Blanche et au Congrès jeudi – mais dans des circonstances nettement différentes de celles de son arrivée il y a moins d’un an.

Zelensky cherche à renforcer son soutien alors que l’Ukraine peine à réaliser une percée dans sa contre-offensive. L’objectif visé par l’Ukraine – diviser essentiellement le territoire sous contrôle russe – allait toujours être extrêmement difficile. Et maintenant, le temps presse, alors que l’automne fait place à l’hiver, où les combats deviendront beaucoup plus difficiles. En même temps, La Russie a continué de bombarder l’Ukraine, lâchant du jour au lendemain des missiles sur de grandes villes comme Kiev et Kharkiv, et même Lviv, à l’ouest, loin des lignes de front. Ces attaques ont endommagé les infrastructures énergétiques, faisant écho à la campagne menée par Moscou l’année dernière pour tenter de saper l’économie ukrainienne et la détermination de sa population.

L’invasion russe se poursuit, tout comme les souffrances et les ravages qu’elle a provoqués. Cela n’a pas changé, mais la trajectoire future du conflit est beaucoup moins claire. C’est pourquoi Zelensky, après avoir tenté de rallier le monde à la cause de l’Ukraine aux Nations Unies à New York, rencontre face à face son bailleurs de fonds à Washington.

C’est peut-être là la plus grande différence par rapport à l’année dernière : le point d’interrogation quant au futur soutien occidental à l’Ukraine et à ce que cela pourrait signifier pour la capacité de l’Ukraine à maintenir sa défense contre la Russie. Dans l’ensemble, les États-Unis et l’Europe ont continué à fournir une aide financière et militaire à l’Ukraine. Pourtant, les divisions commencent à se manifester. On ne sait pas exactement quelle sera leur ampleur ou leur importance, mais Zelensky ne veut pas en arriver au point où l’Ukraine doit le découvrir.

La dynamique politique à l’étranger pourrait changer le cours de la guerre en Ukraine

Lorsque Zelensky s’est rendu à Washington en décembre dernier, le Congrès envisageait un autre programme d’aide d’un milliard de dollars à l’Ukraine. Cette fois, l’administration Biden pousse le Congrès à adopter une aide supplémentaire de 24 milliards de dollars à l’Ukraine. À l’époque comme aujourd’hui, le projet bénéficiait d’un soutien bipartisan, à l’exception d’un groupe de républicains qui critiquaient le « chèque en blanc » accordé à Kiev.

Ce programme d’aide a été adopté l’année dernière, mais le scepticisme à l’égard de l’aide à l’Ukraine s’est intensifié parmi ce groupe de républicains. Ils remettent en question les progrès de la contre-offensive de l’Ukraine contre la Russie et la destination de tout cet argent. Cela est également devenu un levier dans la querelle interne du Parti Républicain qui pourrait paralyser le gouvernement américain.

Certains républicains de la Chambre restent optimistes ; Michael McCaul (R-TX), président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, a déclaré jeudi que « nous y parviendrons ».

Mais même si ce programme d’aide à l’Ukraine se concrétise, il surviendra probablement après des drames à court terme, et peut-être même une fermeture du gouvernement, ce qui ne donnera probablement pas confiance aux partenaires qui comptent sur les États-Unis quant à sa fiabilité.

Et Zelensky n’a apparemment pas caché aux législateurs à quel point Kiev dépend de ce soutien. Comme l’a déclaré jeudi le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (Démocrate-NY) : « Pour citer le président Zelensky dans la salle, et ceci est une citation, il a dit : « Si nous n’obtenons pas l’aide, nous perdrons la guerre ». .’ C’est une citation du président Volodymyr Zelenskyy. C’est dire à quel point le problème est grave.

Cette demande de financement ne constitue probablement pas non plus le dernier obstacle politique américain pour l’Ukraine. Les débats des primaires républicaines ont mis en lumière les points de vue des sceptiques en Ukraine, notamment du favori Donald Trump, qui prétend avoir un plan pour mettre fin à la guerre. Cette tension au sein du Parti Républicain ne va donc probablement pas disparaître et pourrait se transformer, au-delà des batailles autour du financement de l’Ukraine, en une remise en question fondamentale de la position des États-Unis sur l’Ukraine. Comme Zelensky l’a dit dans une interview cette semaine, si Trump a un plan de paix, il devrait le partager. Mais Zelensky a ajouté : si « l’idée est de savoir comment prendre notre territoire et le donner à Poutine, ce n’est pas la formule de paix ».

Des signes inquiétants apparaissent également chez les autres partenaires de l’Ukraine. La solidarité occidentale n’a pas été parfaite tout au long de l’invasion russe, mais elle a été largement freinée par les luttes politiques intérieures, la crise énergétique et l’inflation. Mais rien de tout cela n’est permanent.

À l’heure actuelle, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont défié les règles de l’UE et interdit les exportations de céréales ukrainiennes, affirmant qu’elles inondaient le marché et portaient préjudice à leurs agriculteurs. L’Ukraine a déposé une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce contre cette décision, y compris contre la Pologne, peut-être jusqu’à présent le plus fervent partisan de Kiev au sein de l’alliance occidentale.

Jeudi, le Premier ministre polonais a déclaré qu’il avait mis fin à l’envoi d’armes en Ukraine dans le cadre de ce conflit céréalier. On ne sait pas exactement comment cette politique se déroulera ; Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré jeudi qu’il pensait que la Pologne continuait de soutenir l’Ukraine. Mais cela montre que le soutien à l’Ukraine n’est pas inconditionnel.

Au cœur de cette querelle se trouve également le retrait de la Russie de l’accord céréalier de la mer Noire et le maintien du blocus de la mer Noire. L’Ukraine essaie toujours d’acheminer ses céréales via ses ports maritimes, mais cela est risqué, d’autant plus que la région devient un front de guerre de plus en plus instable. Mais la Russie peut continuer à utiliser cela comme un point de pression, étranglant l’économie ukrainienne, sondant un point sensible dans les relations ukraino-polonaises et potentiellement perturbant les prix alimentaires mondiaux.

Et à l’heure actuelle, il semble que la Russie puisse continuer à dénoncer ces points de pression.

Le conflit semble enraciné à l’heure actuelle, mais les enjeux sont plus élevés que jamais.

Aux Nations Unies, Zelensky a appelé le monde à « agir de manière unie pour vaincre l’agresseur ». Peu de temps après, Moscou a lancé une campagne aérienne agressive contre les villes ukrainiennes. La Russie semblait presque envoyer un message : essayez-nous.

La Russie n’est pas vraiment gagnante, mais elle n’est pas non plus vaincue. Son offensive hivernale n’a en grande partie pas réussi à atteindre ses objectifs, et de nombreux doutes subsistent quant à la capacité de la Russie de tenter une autre offensive l’année prochaine. Mais les lignes défensives de Moscou se sont révélées redoutables face aux avancées ukrainiennes. Kiev dégrade peut-être les forces et la logistique russes, mais Moscou dispose également d’outils que l’Ukraine ne possède pas, comme la capacité de bombarder les forces ukrainiennes depuis les airs avec des drones d’attaque et des bombes guidées, mettant à rude épreuve les capacités de défense aérienne de l’Ukraine et exploitant le manque de supériorité aérienne de Kiev.

La Russie n’aurait probablement pas fait appel à la Corée du Nord si elle n’avait pas réellement besoin de davantage de munitions et d’armes, et les sanctions continueront à affaiblir sa capacité à mener une guerre à long terme. Mais la Russie continue de trouver des moyens de se battre, et cherche même à reprendre certains territoires alors que l’Ukraine se concentre sur sa contre-offensive. Le président Vladimir Poutine a jusqu’à présent survécu au plus grand défi lancé à son pouvoir jusqu’à présent, puis l’avion de ce challenger est tombé du ciel – un signe, du moins pour le moment, que Poutine est toujours aux commandes et qu’il continuera à mener sa guerre.

Pourtant, les forces ukrainiennes pourraient encore effectuer une avancée décisive sur le territoire russe dans les semaines à venir. En septembre dernier, l’Ukraine a libéré de vastes pans de Kharkiv et, plus tard, en novembre, elle a forcé la Russie à se retirer à Kherson. Cet élan a renforcé le soutien occidental et, peut-être, avec la visite de Zelensky, a contribué à convaincre l’Occident de fournir à Kiev des éléments tels que des systèmes de défense antimissile et des chars de combat.

Kiev s’est adaptée et a changé tout au long du conflit, car elle connaît les enjeux de cette guerre, qui sont existentiels. Kiev a changé de tactique lors de sa contre-offensive estivale lorsque son premier blitz a échoué, et les troupes ukrainiennes ont réussi – et pourraient même mieux – à dégrader les forces russes. L’Ukraine développe ses capacités pour mener le combat directement à Moscou, avec des drones et des opérations de sabotage. C’est l’argument avancé par Zelensky à Washington : l’Ukraine peut gagner, et elle gagnera. Mais Les partisans de Kiev doivent maintenir le cap.