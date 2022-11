Pourquoi voler ou nager quand on peut sauter ? Demandez au collembole.

Lorsqu’ils étaient renversés dans la soufflerie, les collemboles avec des gouttelettes d’eau sur leurs collophores étaient capables de se retourner en moins de 20 millisecondes, plus rapidement que n’importe quel animal précédemment enregistré. Poitrines sorties, les collemboles ont atterri et le collophore aqueux leur a donné une base plus stable et une adhérence collante à la surface.

“Ils faisaient du parachutisme et ils atterrissaient sur leurs pieds”, a déclaré le Dr Ortega Jiménez.

À l’aide de modèles mathématiques, les chercheurs ont découvert que les collemboles avec des gouttelettes d’eau sur leurs collophores s’effondraient beaucoup moins lorsqu’ils atterrissaient que les collemboles secs; ils pourraient finir sur leurs pieds dans la moitié du temps. Saad Bhamla, chercheur en biomécanique au Georgia Institute of Technology qui a également travaillé sur la recherche, a déclaré que, bien qu’il y ait probablement d’autres fonctions du collophore, son rôle dans le saut – pendant le décollage, le vol et l’atterrissage – semblait être crucial. “C’est, pour moi, la caractéristique fantastique ici”, a-t-il déclaré.

Le Dr Bhamla a aidé à faire venir des roboticiens, qui ont conçu un robot basé sur le collembole qui pouvait se redresser dans les airs et atterrir sur ses pieds 75% du temps. Ce type de contrôle, a-t-il dit, a été sous-étudié en robotique, qui se concentre souvent sur le décollage. Construire une machine qui peut constamment atterrir sur ses pieds signifie construire une machine qui peut être prête à sauter plus tôt. “Parce que s’ils peuvent contrôler le saut, ils peuvent continuer à le faire encore et encore”, a déclaré le Dr Bhamla. “Et c’est tellement plus intéressant.”