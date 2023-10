Pourquoi Visible est le fournisseur de téléphonie mobile le plus avantageux aux États-Unis

Soyons réalistes : obtenir un contrat de téléphonie mobile coûte généralement très cher, même si vous possédez déjà le téléphone que vous souhaitez utiliser.

Les forfaits illimités sont particulièrement chers, mais Visible prouve que ce n’est pas nécessairement le cas. La marque appartenant à Verizon propose une carte SIM sans aucune limite sur les appels, les SMS, les données mobiles ou l’utilisation du hotspot, le tout pour seulement 25 $ par mois.

Ces appels et SMS peuvent également être utilisés pour contacter des personnes au Canada et au Mexique, et il existe même une protection anti-spam intégrée pour empêcher les appels à haut risque de vous parvenir. Les autres avantages incluent une assistance par chat en direct 24h/24 et 7j/7 (avec un humain) et une opportunité limitée dans le temps d’obtenir ce plan. encore moins cher pendant vos 3 premiers mois avec le code promo’5OFF3MO‘.

Obtenez un forfait illimité Visible pour 20 $ par mois

Mais si vous êtes prêt à dépenser un peu plus, le forfait Visible+ est réduit à seulement 35 $ par mois pendant six mois (généralement 45 $ par mois) lorsque vous entrez le code «35FOR6‘. Cela vous permet d’obtenir le réseau ultra-large bande 5G le plus rapide et des vitesses prioritaires lorsque le réseau connaît un trafic important (jusqu’à 50 Go).

D’autres raisons d’opter pour Visible+ incluent les appels, SMS et données en itinérance illimités lorsque vous êtes au Canada ou au Mexique. Vous pouvez également passer des appels internationaux depuis les États-Unis vers plus de 30 pays et envoyer des SMS vers plus de 200.

Obtenez Visible+ pour seulement 35 $ par mois pendant 6 mois

Mais il ne fait aucun doute que les deux offrent un excellent rapport qualité-prix. Il n’y a pas de frais cachés et vous pouvez annuler à tout moment – ​​pas besoin de vous engager sur un contrat annuel.

L’un ou l’autre de ces forfaits peut être utilisé avec votre téléphone actuel (à condition qu’il ne soit pas verrouillé sur un autre réseau), via une carte SIM physique ou eSIM. Mais ils peuvent aussi être combinés avec de nombreuses offres sur un nouveau téléphone.

Visible propose une gamme des derniers et meilleurs smartphones disponibles, y compris les quatre modèles de la gamme iPhone 15. Les prix commencent à seulement 23,03 $ par mois pendant 36 mois avec 0 % APY.

Obtenez l’iPhone 15 sur Visible

Si vous préférez un téléphone Android, différents modèles de Samsung, Google, Motorola, TCL et Orbic sont également disponibles, avec les pliables Pixel Fold (à partir de 49,97 $ par mois) et le Galaxy Z Flip5 (à partir de 27,75 $ par mois) parmi les points forts. .

Visible propose également un programme d’échange généreux : il vous suffit de répondre à quelques questions sur votre appareil et son état, puis de l’envoyer dans les 21 jours suivant votre commande. Une fois arrivé, vous recevrez un crédit qui pourra être utilisé pour réduire le prix de tout téléphone vendu par Visible.

Visible

Tous les forfaits Visible utilisent le réseau Verizon, qui couvre 99 % de la population américaine et a été décrit comme le réseau 5G le plus fiable par RootMetrics pendant cinq années consécutives.

Ainsi, comme vous pouvez le constater, Visible offre une large couverture, une utilisation illimitée et d’excellents avantages, le tout pour peu d’argent. Si vous souhaitez mettre à niveau votre téléphone actuel ou simplement changer de fournisseur actuel, c’est un excellent choix.