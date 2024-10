Pourquoi Victoria’s Secret a-t-elle organisé une fête à Penn Station ?

Fans prêts pour le défilé sur la froide Septième Avenue.

Photo : Chantal Fernández

Qu’est-ce qui dit plus « sexy » que Penn Station ? Mardi soir, je me suis retrouvé devant la gare la plus fréquentée des États-Unis, entouré de centaines de personnes, leurs téléphones au-dessus de leurs têtes, regardant deux écrans de télévision géants de la Septième Avenue diffuser le défilé de mode Victoria’s Secret 2024. Au loin se trouvait l’Empire State Building, illuminé de rose pour l’occasion.

La foule était un étrange mélange de voyageurs d’affaires, de touristes avec des bagages à roulettes, d’adolescents avec leur mère, d’adolescents sans leur mère, d’étudiants internationaux, d’hommes dans les produits dérivés des Knicks et d’un certain type de New-Yorkais doté d’un sixième sens pour les trucs gratuits, non. peu importe la longueur de la file d’attente. Et mon garçon, y avait-il des lignes. Une ligne pour poser sur un tapis rose devant les ailes. Une file d’attente pour poser sur un télésiège rose devant un décor de montagnes enneigées. Une ligne de sacs cadeaux contenant un petit spray corporel. Une file d’attente pour accéder à un salon intérieur équipé de téléviseurs et de nourriture gratuite réservée aux membres du programme de récompenses Victoria’s Secret. Et la plus longue file d’attente, serpentant le long de la Septième Avenue, pour un camion de marque Pink servant du chocolat chaud. J’ai demandé à quelques personnes quelle ligne était réservée au sac de cadeaux, et la réponse changeait toujours.

Un ami de la mode m’a envoyé un texto depuis Brooklyn, où le défilé était sur le point de commencer. « J’aimerais que tu sois ici! » Moi aussi, j’avais envie d’être là. Mais ma demande de participation avait été poliment refusée. La raison était claire : je viens de publier un livre sur l’histoire de Victoria’s Secret, une marque au passé fascinant et parfois sordide qui est en difficulté depuis 2018, date à laquelle elle a organisé pour la dernière fois son célèbre défilé. J’ai rencontré plus d’un journaliste ces dernières semaines qui s’est également vu refuser une invitation. Nous avions tous couvert les principaux scandales de la marque, des accusations de harcèlement de mannequins à une connexion déroutante avec Jeffrey Epstein. Pas de performance Cher pour nous.

Dans le sens des aiguilles d’une montre en partant de la gauche : Le défilé de mode était diffusé sur un grand panneau publicitaire, à peu près à l’intersection d’Old Navy et de McDonald’s. Photo : Chantal FernándezD’autres participants se sont réchauffés avec du chocolat chaud gratuit de marque Pink. Photo : Chantal FernándezLauren Marie, fan de longue date de Victoria’s Secret, habillée de rose pour l’occasion. Photo : Chantal Fernández

Mais ensuite, j’ai reçu une invitation différente sous la forme d’une publicité Instagram. Victoria’s Secret organisait une soirée de surveillance gratuite dans le « Penn District », aucun RSVP n’était requis. Quand je suis arrivé à 18 heures pour le spectacle de 19 heures, la musique était à fond et le pavillon était déjà rempli de gens essayant de comprendre ce qui était proposé. Jacob’s Pickles avait un stand, tout comme une Pastrami Queen. Quelques murs étaient recouverts de rose avec les logos et les ailes de la marque. En regardant la séance photo du télésiège, j’ai rencontré une mère et sa fille préadolescente du New Jersey qui partaient. Sa fille était fan de Lisa, la pop star coréenne qui se produisait au spectacle, et une fois qu’ils ont réalisé que Lisa n’allait pas physiquement être à Penn Station, ils ont renoncé. «Je peux diffuser ça n’importe où», m’a-t-elle dit en espagnol. Assez juste.

Je me suis promené et j’ai rencontré une autre adolescente, Nicole, avec sa mère et son amie Isabella, perchées au bord du pavillon avec une vue parfaite sur les grands écrans, attendant le début du spectacle. Isabella a acheté son premier spray corporel chez Victoria’s Secret quand elle avait environ 10 ans et a grandi en regardant la série. Nicole aussi. « Cela m’a en quelque sorte inspiré parce que j’adorais les tenues et les couleurs », a-t-elle déclaré, se souvenant de l’année où Gisele Bündchen est sortie sur scène d’un cadeau de Noël géant. Ils étaient tous les deux très excités de voir Adriana Lima et impressionnés par sa beauté sur les photos des coulisses sur les réseaux sociaux. « Elle a l’air jeune! » » dit Isabelle sans ironie. « J’espérais qu’ils ramèneraient Bella Hadid », a ajouté Nicole. Je lui ai dit que j’avais entendu dire que Bella serait là, et ils étaient tous les deux excités. Leur mère n’a rien dit mais nous a filmés pendant que je les interviewais. Isabella a déclaré que le spectacle était « emblématique ». J’ai dit au revoir et j’ai continué à faire ma tournée, rencontrant une autre mère et sa fille allemandes, des étudiants portugais et deux jolies Néerlandaises d’une vingtaine d’années qui se disaient « obsédées » par Victoria’s Secret.

Puis c’est l’heure du spectacle, et la musique est devenue plus forte alors que l’attention de presque tout le monde s’est tournée vers les écrans pour le spectacle de 40 minutes. Au début, je pensais que le public autour de moi applaudissait à chaque apparition de mannequin sur le podium. Mais les applaudissements étaient au rendez-vous avec la bande originale. Quelques personnes autour de moi ont acclamé les interprètes (Lisa, Tyla et surtout Cher) et les mannequins les plus célèbres : Adriana Lima, Gigi et Bella Hadid, Behati Prinsloo, Tyra Banks et Kate Moss, dont l’apparition n’était pas encore connue. annoncé. Personne n’a cillé lorsque Carla Bruni ou Eva Herzigová sont apparues. (Mauvaise foule, je suppose.) Tout le monde n’y prêtait pas attention : j’ai vu un groupe de jeunes frères de la finance réussir à infiltrer un groupe de jeunes filles d’affaires et discuter tout au long de l’émission. Mais la plupart du temps, les gens se contentaient de regarder les grands écrans avec une perplexité silencieuse et sortaient leur téléphone chaque fois qu’un mannequin célèbre apparaissait.

J’ai trouvé le nouveau défilé Victoria’s Secret plus sophistiqué qu’il ne l’était dans les années 2010 kitsch, super toniques et bronzées – moins de costumes campagnards, moins de décolletés et moins de montagnes d’extensions taquinées. Plus détendu, moins d’efforts. (Dans le ton, au moins. Pensez aux millions de dollars qu’il a fallu pour réunir tous ces anges !) Mais le format dans son ensemble me paraissait encore étrangement froid – ne parvenant inévitablement pas à égaler le frisson nostalgique de ces vieilles émissions qui menacent de plus en plus. que la vie pour les Nicole et Isabelle du monde. Pour moi, je ne me sentais pas aussi important que j’espérais voir Ashley Graham sur ce podium, même compte tenu du contexte dans lequel elle avait été rejetée il y a des années en raison de sa taille.

Après le spectacle, j’ai rencontré trois femmes au début de la vingtaine : Orla, Abby et Danae, toutes des collègues qui venaient de déménager à New York depuis l’Écosse, le Royaume-Uni et l’Irlande pour travailler dans la finance. Ils étaient tellement fans de Victoria’s Secret qu’ils se sont présentés trois heures avant le début du spectacle et ont fait la queue pendant une heure pour accéder au salon des membres. « Tout le monde criait dès que Kate Moss est sortie », a déclaré Orla. « Je suis tellement heureuse que ce soit de retour ; ça ne servait à rien de l’arrêter », a déclaré Danae, qui était la fan la plus impitoyable des trois. «Ils m’inspirent à rester en bonne santé, à faire de l’exercice, à rester en forme et à être jolie. Vous voulez être joli en les regardant », a-t-elle déclaré. Orla s’est félicitée du nouvel âge et de la diversité corporelle parmi les modèles, mais a apprécié que cela ne soit pas trop axé sur cela. «Je n’avais pas l’impression qu’ils faisaient preuve de vertu», a-t-elle déclaré. « C’était un peu plus authentique, toujours Victoria’s Secret, mais à la manière de 2024. » Abby ne voulait pas accorder trop de crédit à la marque. « Je pense qu’ils font le strict minimum en matière de diversité, avec les types de corps, sans vouloir vous offenser », a-t-elle déclaré. « Mais j’aime voir tous les anciens modèles ; Je pense que c’était très nostalgique.

