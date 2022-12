Pourquoi Verizon est en difficulté

La course à la 5G se poursuit à ce jour, même après que ceux qui bénéficient le plus de la 5G « ici » nous ont dit il y a longtemps que l’attente était terminée. Si quoi que ce soit, au moins nous voyons des icônes 5G dans nos barres d’état la plupart des jours, bien que cette connexion varie de plus lente que LTE à plus rapide que notre Internet domestique à tout moment. Ce n’est pas la 5G qu’on nous avait promise, mais c’est techniquement ici.

J’évoque la 5G parce que l’ensemble de l’écosystème des opérateurs américains est désormais construit autour de qui a la meilleure 5G, grâce à une combinaison de qui peut prétendre couvrir le plus de personnes sur la 5G et à quelle vitesse cette 5G est. La 5G est fondamentalement la seule chose dont les opérateurs veulent parler, car ils ont réintroduit des forfaits illimités il y a quelques années et les ont ajustés de toutes les manières possibles afin de capter votre attention et de vous inciter à rester ou à changer. Ils sont à court d’idées là-bas. La 5G est la façon dont ils pensent pouvoir se démarquer de leurs concurrents.

Et dans cette course 5G, je pense qu’il est évident que T-Mobile a pris la tête il y a quelque temps et ne l’abandonnera probablement pas de si tôt. Ils se démarquent d’AT&T et de Verizon dans la 5G. Histoires comme celui-ci de Bloomberg capturez cela, car l’avance 5G de T-Mobile a conduit à une poignée d’années difficiles pour Verizon, où les chefs de leur unité grand public sont partis en raison d’une croissance lente. Il y a des citations dans cette histoire d’analystes qui pensent également que Verizon a foiré son pari initial sur la 5G et a peut-être perdu sa position de leader du réseau, une idée qui était impensable à un moment donné pour le plus grand opérateur américain.

Les lecteurs de ce site étaient à un moment donné presque tous des clients de Verizon. Nous avons commencé par couvrir un seul appareil, le Motorola Droid original, qui était exclusif à Verizon, donc c’était logique. Mais au fil des années (13 ans de DL !), il y a sans aucun doute eu un passage de beaucoup à T-Mobile – AT&T pas autant. Les sondages racontent l’histoire. Il y a aussi ceux qui continuent avec Verizon et peuvent ne jamais s’en éloigner et ils nous disent presque toujours que c’est à cause du réseau où ils vivent.

Aussi intéressant que l’histoire soit que Verizon a perdu une partie de sa réputation de réseau et que T-Mobile continue de briller, je ne peux pas m’empêcher de me demander s’il y a autre chose qui motive la lente croissance de Verizon au-delà du choix du mauvais réseau 5G parmi les portail. Les clients sont-ils tout simplement mécontents de tout ce qui vient de Verizon, pas seulement de la 5G ? Ou le réseau est-il globalement dans une situation suffisamment mauvaise pour que la recherche d’un autre opérateur soit une chose en cours ? Peut-être vous sentez-vous enfin à l’aise avec un autre opérateur pour la première fois ?

Parlons-en.