Pourquoi utiliser Ozempic pour perdre du poids est potentiellement dangereux entre de mauvaises mains – Shaw Local

Note de l’éditeur: Ceci est le deuxième d’une série en deux parties sur la pénurie du médicament populaire Ozempic, qui est destiné aux personnes souffrant de diabète.

Ce n’est pas parce que quelqu’un dit qu’un produit est approuvé par la FDA qu’il l’est.

Le Dr Nuzhat Chalisa, endocrinologue certifiée par le conseil d’administration des spécialistes en endocrinologie de l’hôpital Morris, a déclaré qu’elle recevait tout le temps des appels de patients confus quant à la pénurie d’Ozempic. Les patients diront que leurs amis utilisent Ozempic pour perdre du poids et ne paient que quelques centaines de dollars pour cela.

Mais la réponse est simple.

“Les gens ne comprennent pas que ce qu’ils obtiennent des spas médicaux ou des cliniques sont des produits composés qu’ils vendent en tant que produits approuvés par la FDA.” dit Chalisa.

Dr Nuzhat Chalisa (Photo fournie)

Pour une couverture d’assurance, les patients ont besoin du diagnostic de diabète de type 2, a déclaré Chalisa.

“Mais si un médecin prescrit Ozempic sans diagnostic de diabète de type 2, les gens paient de leur poche”, a déclaré Chalisa.

Parfois, dit Chalisa, un médecin peut prescrire une utilisation non indiquée sur l’étiquette d’un médicament approuvé par la FDA parce qu’il est médicalement nécessaire et « dans le meilleur intérêt du patient ». Dans le cas d’Ozempic, les médecins doivent faire une évaluation complète avec leurs patients pour s’assurer qu’Ozempic leur convient.

“Pour l’utilisation des médicaments GLP-1, si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de cancer médullaire de la thyroïde, c’est contre-indiqué”, a déclaré Chalisa.

Chalisa a déclaré que certaines cliniques qui proposent Ozempic pour la perte de poids ont simplement une conversation représentative avec un patient pendant cinq à 10 minutes.

“C’est vraiment effrayant”, a déclaré Chalisa. « Pour la plupart, les médicaments composés ne sont pas approuvés par la FDA. La FDA s’assure que le médicament est sûr et créé dans des conditions stériles. … Mais s’il contient trop de médicament, cela peut vraiment blesser le patient.

Chalisa a déclaré que certains spas médicaux proposent également Ozempic. Mais quelle quantité du produit original se trouve dans la version composée ? Quels ingrédients sont mélangés? Pourraient-ils endommager le foie ou les reins? Chalisa a déclaré que les consommateurs devraient poser ces questions.

De plus, Ozempic n’est pas sans risque d’effets secondaires, en particulier d’effets secondaires gastro-intestinaux, même lorsqu’il est correctement prescrit, a déclaré Chalisa. Ces effets secondaires peuvent inclure des nausées, de la diarrhée, des vomissements et même des calculs biliaires ou une pancréatite, a déclaré Chalisa.

“Tout médicament comporte des risques”, a déclaré Chalisa. «Mais lorsque nous prescrivons des médicaments, nous pesons les risques par rapport aux avantages. Pour la plupart de nos patients, les bénéfices sont bien plus importants que les risques ; c’est pourquoi nous le prescrivons. Si les gens l’utilisent hors AMM et qu’ils ne sont pas des familles avec les effets secondaires, ils peuvent en fait causer plus de dommages que d’avantages.

Raisons légitimes pour lesquelles les pharmaciens préparent des médicaments

Frank Butler, directeur de la pharmacie à l’hôpital Silver Cross de New Lenox, a déclaré que la préparation dans certaines circonstances est “quelque chose de normal pour les pharmacies” si le pharmacien a une ordonnance médicale pour cela.

Par exemple, un patient peut avoir besoin d’un médicament qu’il ne peut pas prendre de la manière approuvée par la FDA ou qu’il ne peut pas gérer une partie de la concentration ou un ingrédient inactif, a déclaré Butler.

“Mais avec certains de ces spas, ils commencent à mélanger d’autres choses, comme des vitamines, comme une sorte de stratagème marketing”, a déclaré Butler.

Frank Butler, directeur administratif de la pharmacie de l’hôpital Silver Cross attend de recevoir le vaccin Pfizer COVID-19 avec les infirmières de l’hôpital le mercredi 16 décembre 2020, à l’hôpital Silver Cross de New Lenox. (Le Messager)

Butler a déclaré que tous les médicaments et vitamines ne sont pas compatibles.

“Lorsqu’ils sont assemblés, ils perdent l’effet des deux”, a déclaré Butler. «Ou peut-être qu’ils créent quelque chose de dangereux pour vous. Ce n’est pas parce que ce sont des vitamines que [the product] est sans danger s’il n’est pas manipulé ou utilisé de manière appropriée.

Si un enfant a besoin d’un antibiotique qui n’est disponible que dans une capsule, un pharmacien pourrait préparer une suspension ou une solution buvable à une dose sans danger pour les enfants et contenant la quantité appropriée de médicament actif, a déclaré Butler.

Un pharmacien peut également composer un médicament si des doses plus faibles ou une concentration différente sont nécessaires, a déclaré Butler. Ce sont des exemples d’utilisations appropriées de la préparation par un pharmacien sur ordonnance d’un médecin, a déclaré Butler.

Ainsi, les pharmaciens utilisent un médicament approuvé par la FDA et le mélangent sous une forme ou une concentration qui n’est pas approuvée par la FDA, mais sous une forme dont un patient particulier a besoin pour prendre le médicament, a déclaré Butler.

« Ce que vous voulez, c’est un médicament actif sûr et efficace pour ce que vous essayez de faire. C’est la base de la composition », a déclaré Butler. “Il doit y avoir un besoin de le faire et cela doit être fait de manière sûre.”

Butler a déclaré que les patients ne peuvent pas obtenir d’Ozempic sans ordonnance “il doit donc y avoir un médecin impliqué dans cela”, a déclaré Butler.

“Un pharmacien ne peut tout simplement pas créer quelque chose avec des médicaments sur ordonnance et faire en sorte que ce soit une formulation approuvée”, a déclaré Butler. “Ce serait dangereux de faire ça.”

Et dans certains cas, cela pourrait aussi être illégal, a déclaré Butler.

Et les spas médicaux ?

Du point de vue du consommateur, un spa médical n’est pas légitime si un médecin ne le supervise pas, a déclaré Butler. Les consommateurs devraient poser des questions sur la façon dont tout médicament qui y est offert est composé.

« Sont-ils autorisés à faire de la préparation ? Sont-ils autorisés à faire de la composition ? Ce sont des questions qu’ils devraient se poser », a-t-il déclaré. “Surtout avec un médicament injectable, la stérilité est importante.”

Si des vitamines sont ajoutées, sont-elles compatibles avec le médicament ? Certains des ingrédients sont-ils périmés ? Quand le composé a-t-il été fabriqué – il y a une semaine ou peu de temps avant l’arrivée du consommateur à la clinique ?

“Ce sont des questions valables à poser”, a déclaré Butler. “Vous prenez un risque lorsque vous sortez de ces voies normales.”