Pourquoi utiliser le mot N était une tactique lors du débat à la direction du Québec

Avertissement : Cette histoire contient une référence à une œuvre littéraire de Pierre Vallières qui contient une insulte raciale dans le titre. CBC a décidé de publier le nom du livre sans le mot offensant dans son intégralité.

Lors du premier débat à la direction de la campagne électorale, deux hommes blancs aspirant à devenir premier ministre du Québec ont soudainement lâché le mot N.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a utilisé l’insulte jeudi dernier en faisant référence au livre d’un célèbre auteur québécois, puis il a osé Gabriel Nadeau-Dubois en faire autant.

Le co-porte-parole de Québec solidaire expliquait la nécessité de la liberté académique dans les écoles et les universités lorsque le présentateur de TVA et l’animateur de la soirée, Pierre Bruneau, sont intervenus. Il a demandé à Nadeau-Dubois si le titre du livre de Pierre Vallières de 1968, qui met en vedette le N- mot, peut être dit dans les salles de classe.

C’est alors que Plamondon bondit.

“N—– blancs d’Amériqueest-ce qu’on peut dire le titre de ce livre ?” dit Plamondon sans crier gare, avant de faire reculer Nadeau-Dubois dans un coin.

« C’est un livre sur l’histoire des Québécois. Êtes-vous capable de dire le titre de ce livre ? demanda Plamondon.

Cet échange s’est déroulé à la télévision en direct avec 1,5 million de Québécois qui auraient regardé et la chef libérale Dominique Anglade, la première femme noire à diriger un parti provincial au Québec et à prendre part à un tel débat, se tenant juste là.

Ce fut un putain de moment pour Nadeau-Dubois, l’un des rares candidats au poste de premier ministre à reconnaître l’existence d’un racisme systémique dans la province.

“Bien sûr, on peut dire le titre du livre de Pierre Vallières, N—– blancs d’Amériqueil n’y a pas de problème », a-t-il déclaré avant de critiquer son adversaire pour avoir utilisé le mot dans le cadre d’une croisade personnelle.

L’utilisation du mot N ce soir-là a été considérée par de nombreuses personnes comme négligente et gratuite.

“Ce qui s’est passé lors du débat sur la direction m’horrifie”, a écrit l’avocat et chroniqueur Fabrice Vil dans un post sur Facebook vendredi dernier.

“Sur une chaîne de télévision vue par tout le Québec, lors d’un débat à la direction avec les principaux partis, alors que nous avons des enjeux de société importants, des hommes insistent sur leur droit de citer un ouvrage contenant le mot N?”

REGARDER | Nadeau-Dubois dit que ce n’est pas lui qui devrait répondre aux questions sur N-word : Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire défend l’utilisation du mot N lors du débat Au milieu de la campagne électorale québécoise, Debra Arbec de CBC Montreal News au 6’s interroge Gabriel Nadeau-Dubois sur son utilisation du mot N lors d’un débat télévisé et sur certaines de ses promesses électorales.

Après le débat, Nadeau-Dubois a fait face à plusieurs questions de journalistes sur les raisons pour lesquelles il avait cédé à la pression de Plamondon. Selon un chroniqueur du Journal de Montréal, il s’agit d’un geste « astucieux » de Plamondon pour « mettre un mot interdit, le mot N, dans la bouche de Gabriel Nadeau-Dubois ».

Les allers-retours entre les deux candidats ont montré à quel point le mot N s’est politisé au Québec. Un candidat l’a exploité à des fins politiques et l’autre a semblé se sentir obligé de le dire, comme s’il risquait d’effrayer les électeurs potentiels s’il ne le faisait pas.

Au cours des deux dernières années, le mot N a été au cœur de plusieurs controverses, suscitant des débats sur les libertés académiques et journalistiques et le racisme, avec de nombreuses personnes, politiciens compris, choisissant un camp.

De nombreuses personnes liées à Radio-Canada se sont prononcées contre le CRTC après que celui-ci a ordonné au diffuseur public de présenter des excuses publiques pour l’utilisation du mot N dans une émission de radio française. (Charles Contant/Radio-Canada)

Politiser le mot N

L’une de ces controverses a retenti dans tout le Québec même si elle s’est déroulée en Ontario.

En 2020, un professeur de l’Université d’Ottawa a été suspendu pour avoir utilisé le mot N en classe en faisant référence aux travaux de Vallières. Les politiciens du Québec, dont Legault, ont sauté sur l’occasion de peser.

“C’est comme si nous avions une sorte de police de la censure”, a déclaré Legault à l’époque.

Conséquence directe, le parti de Legault, la Coalition Avenir Québec, a réussi à faire passer une projet de loi sur la liberté académique en loi en juin dernier.

Plus tard ce mois-là, le Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a rendu une décision majoritaire qui a instantanément attiré l’ire de journalistes, experts et politiciens.

Le CRTC a ordonné à Radio-Canada de s’excuser publiquement auprès de Ricardo Lamour, un Montréalais noir qui a déposé une plainte après que le mot N ait été utilisé à plusieurs reprises à l’antenne en français et en anglais en référence à l’œuvre de Vallières.

La décision reprochait à Radio-Canada de ne pas prévenir les auditeurs avant que le mot ne soit utilisé. Pour de nombreux commentateurs, cependant, la décision du CRTC était une atteinte à la liberté journalistique. Legault a déclaré que la commission, et non Radio-Canada, devrait être celle qui s’excuse.

Les références au mot N, censurées ou non, sont devenues monnaie courante dans les médias québécois et ailleurs.

Dans certains cas, l’utilisation du mot semblait être une démonstration de résistance : un moyen de ne pas céder à une culture du politiquement correct perçue comme étant allée trop loin.

Cet été, la pression sur CBC/Radio-Canada pour qu’elle ne s’excuse pas pour l’utilisation du mot N sur ses ondes s’est intensifiée.

De grands noms d’hier et d’aujourd’hui de Radio-Canada ont signé des lettres ouvertes. L’un d’eux, signé principalement par son ancien ombudsman qui a traité la plainte de Lamour avant qu’elle ne parvienne au CRTC, a décrit la décision comme une violation “indéfendable” de la liberté d’expression et de l’indépendance journalistique du radiodiffuseur public.

La lettre décrit la décision comme une décision qui « nie l’histoire du Québec » – un argument similaire à celui utilisé par le chef du PQ pour inciter Nadeau-Dubois à prononcer l’insulte lors du débat de jeudi dernier.

Le lendemain, dans une entrevue avec Debra Arbec de CBC Montréal, Nadeau-Dubois a déclaré qu’il ne voulait pas utiliser le mot et qu’il ne l’aurait pas fait “si les circonstances avaient été différentes”.

Fabrice Vil, avocat, chroniqueur et fondateur de l’asbl Pour 3 points, s’est exprimé sur les réseaux sociaux comme “horrifié” par l’utilisation du mot N lors du débat. (Alain Wang)

Le débat ne va pas plus loin

Les discussions récurrentes au Québec sur le mot N ont laissé de nombreux membres des communautés noires de la province perplexes, exaspérés ou blessés.

Vil, qui est également le fondateur de l’organisation à but non lucratif Pour 3 Points, affirme que le débat sur le mot a été simplifié à l’extrême et qu’il ne s’agit pas vraiment de savoir si le mot peut être prononcé dans un contexte académique ou journalistique.

« Il y a au Québec un certain nombre de Noirs qui espèrent simplement la sensibilité des gens qui ont le privilège de [access] aux médias, qui espèrent avoir l’impression, en regardant la télévision et la radio, qu’eux aussi pensent à leur dignité”, écrit-il.

L’été dernier, CBC/Radio-Canada a choisi d’en appeler de la décision du CRTC, mais a tout de même présenté des excuses publiques – un compromis qui aurait été mal accepté par les gens des deux côtés de la question.

Alors que l’affaire doit être entendue à la Cour d’appel fédérale, le débat sur les libertés académiques et journalistiques et le mot N ne va pas disparaître.

Attendez-vous à ce que les politiciens et les experts de la province soient impatients de vous faire savoir exactement où ils en sont.