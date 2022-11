Pourquoi une victoire en Coupe du monde serait différente pour Milos Degenek

Le défenseur australien Milos Degenek n’a pas apprécié ses débuts en Coupe du monde, ce qui ne devrait peut-être pas être si surprenant étant donné qu’il s’agit d’une défaite 4-1 contre la France, championne en titre, mardi soir. En effet, malgré un départ brillant qui a vu les Socceroos prendre une avance de 1-0, la lourde marge finale et le court délai jusqu’au prochain match signifiaient qu’il n’y avait pas grand-chose à savourer.

Le joueur de 28 ans, cependant, ne se serait probablement pas senti trop différent si les Socceroos avaient pu conserver leur improbable avance d’un but, étant donné qu’il dit qu’il ne s’arrête pour profiter d’aucun des jeux qu’il est joué dans leur suite immédiate, peu importe le sens de l’occasion. Il y a la joie immédiate de la victoire, bien sûr, mais une fois que l’adrénaline s’est dissipée, il faut un peu de temps pour que les émotions reviennent.

Degenek n’a pas savouré, par exemple, battre Liverpool 2-0 lors d’un match plein à craquer de la Ligue des champions au stade Rajko Mitic lorsqu’il était avec l’étoile rouge de Belgrade en 2018. Au lieu de cela, alors que le reste de l’équipe a frappé la ville pour marquer leur victoire mémorable, il est resté à la maison pour revoir le match avec son frère.

“Je n’ai pas aimé ce match”, a déclaré Degenek. “Après ça, je n’étais pas content.”





Ce n’est que lorsque Liverpool a remporté tout le tournoi que Degenek a commencé à se permettre de comprendre l’ampleur de l’accomplissement de lui et de ses coéquipiers.

Tout cela semble un peu spartiate; un déni du sentiment d’accomplissement, de contentement et de gratitude qui peut accompagner des périodes d’introspection et de réflexion.

Mais pour Degenek, qui espère être titulaire pour son pays lors de leur match à enjeux élevés avec la Tunisie samedi, cette anhédonie auto-imposée l’aide grandement à maintenir ce qu’il appelle sa “mentalité de lion”.

“La mentalité du lion est que vous mangez ou que vous êtes mangé”, a-t-il expliqué. “C’est la façon la plus simple de le dire … quand nous avons eu une réunion avec les garçons. J’ai dit:” Il y a du pain sur la table. Soit nous mangeons ce soir – mes enfants, ma femme et ma famille – soit ils mangent , et mes enfants et ma femme s’endorment affamés.

“Je ne veux pas que cela se produise et j’utilise ce terme – quand ce pain est sur la table – je veux le prendre, je veux que ma femme et mes enfants soient heureux.”

Né à Knin, la capitale d’un proto-État serbe non reconnu en Croatie, la famille de Degenek s’est enfuie à Belgrade alors qu’il était encore bébé pendant le conflit dans la région, avant de demander et d’obtenir l’asile en Australie à l’âge de six ans.

S’installant dans l’ouest de Sydney, il a ensuite obtenu une place dans les prestigieux programmes Westfields Sports High et Australian Institute of Sport à l’adolescence. Ses talents lui ont valu un déménagement en Europe et du côté allemand du VfB Stuttgart, où il a joué aux côtés de l’international allemand Joshua Kimmich.

Des séjours à travers l’Europe – plusieurs avec Red Star – en Asie de l’Est, au Moyen-Orient et, actuellement, aux États-Unis avec Columbus Crew de la Major League Soccer ont suivi, tout comme 39 apparitions pour l’équipe senior australienne après avoir précédemment représenté la jeunesse serbe.

En effet, la route a été longue et sinueuse pour Degenek, mais il dit que c’est pendant ces premiers jours en Allemagne, lorsque ses perspectives d’avenir étaient beaucoup moins prometteuses que ce qu’elles allaient devenir, que sa mentalité s’est forgée.

Concentré : Milos Degenek porte une « mentalité de lion » dans chaque match qu’il joue. Robert Cianflone/Getty Images

“J’avais 16 ans quand je suis allé en Allemagne et ma première expérience a été d’être abandonné au milieu de Stuttgart et de prendre une heure et demie pour me rendre à l’entraînement au milieu de l’hiver glacial”, a-t-il déclaré.

“Il fait -8 degrés et j’ai mis deux survêtements et quatre pulls parce que je n’avais pas d’argent pour acheter une veste d’hiver jusqu’à ce que mon agent m’en donne une.

“Les gens pensent que vous allez en Europe pour profiter du football, que vous allez être professionnel et que vous allez gagner beaucoup d’argent. Mon premier contrat professionnel était de 1 000 dollars par mois. Je ne gagnais pas beaucoup d’argent.

“C’est là que j’ai appris les difficultés et que j’ai eu cette mentalité où je me suis dit:” Je m’entraîne avec 20 autres gars, mais je veux être celui qui réussira.

“Je peux dire heureusement que je suis l’un de ceux qui l’ont fait.”

Groupe D généraliste O ré L GD STP 1 – France 1 1 0 0 3 3 2 – Danemark 1 0 1 0 0 1 3 – Tunisie 1 0 1 0 0 1 4 – Australie 1 0 0 1 -3 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

En rencontrant la Tunisie lors du coup d’envoi de l’action de samedi au Qatar, les enjeux associés à la rencontre seront très clairs pour chaque Socceroo qui prendra le terrain au stade Al Janoub.

Grâce à leur lourde défaite contre la France, l’équipe de Graham Arnold doit prendre au moins un point du match pour garder tout espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale pour la deuxième fois seulement de l’histoire de leur pays.

Même si un match nul les maintiendrait en vie, étant donné que la Tunisie doit affronter la France lors de son dernier match de phase de groupes, une victoire pourrait très bien placer l’Australie dans le box pour progresser avant la dernière journée.

Les enjeux, semble-t-il, sont assez élevés. Au moins, ils le seraient si l’on n’avait pas l’expérience vécue et la perspective durement acquise de Degenek.

“Vous dites match à gagner, vous pensez que c’est de la pression. J’ai dit aux garçons l’autre jour, ce n’est pas de la pression”, a-t-il déclaré. “La pression, c’est moi en tant que bébé de 18 mois fuyant une guerre. La pression, c’est moi en tant qu’enfant de six ans au milieu d’une guerre.

“La pression n’est pas un match de football incontournable. Parce que vous pouvez gagner ou perdre, mais je ne pense pas que quiconque va mourir. Ce n’est pas de la pression.

“C’est juste la joie de vouloir s’améliorer et d’avoir quelque chose à dire à vos petits-enfants et à vos fans à la maison quand vous pouvez dire que vous avez gagné un match lors d’une Coupe du monde, vous êtes sorti du groupe.”