Pourquoi une société de casino vieillissante a adopté David Portnoy de Barstool

Les régulateurs de 13 États ont autorisé Penn à proposer des paris sportifs de marque Barstool, quatre États autorisant également les jeux de casino numériques. Penn a également introduit des bars Barstool et des sites de paris sportifs dans 12 endroits.

Les résultats pour Penn ont été mitigés. L’application de paris Barstool est la septième du pays en termes de revenus, selon le cabinet d’études Eilers & Krejcik Gaming. Il contrôle environ 3% du marché des paris sportifs, moins de la moitié de ce que les analystes avaient prévu.

Penn, qui a déclaré qu’il exercerait son option d’achat pure et simple en février, reste engagé. Les nouveaux Barstool Sportsbooks à l’intérieur des casinos de Penn ont attiré les jeunes joueurs à visiter. Une fois à l’intérieur, disent les dirigeants de Penn, ils dépensent de l’argent pour le jeu, la nourriture et les boissons – et reviennent souvent.

Grâce au moins en partie à l’accord Barstool, les clients âgés de 21 à 44 ans représentent désormais environ 20% des revenus de Penn – un chiffre qui a presque doublé au cours des dernières années, a déclaré M. Snowden aux analystes ce mois-ci. Il a déclaré que Barstool et M. Portnoy se sont révélés être “des partenaires incroyables pour nous”.

Ils se sont également parfois livrés à ce que les critiques décrivent comme un comportement problématique, notamment en ridiculisant le concept de jeu responsable et en claironnant ses paris à cinq et six chiffres.

Dans un Twitter de septembre 2021 Publier, par exemple, M. Portnoy a dit : « Premièrement. Pariez toujours de manière responsable. 2ème. Voici comment vous gagnez rapidement ¼ de million », à côté d’une photo d’un bulletin de pari montrant un pari de 19 000 $ qu’il a placé sur l’application Barstool.

Plus tard ce mois-là, Barstool et Penn ont accepté de payer un total de 17 500 $ aux régulateurs de l’Indiana après que Barstool ait publié une vidéo TikTok dans laquelle une jeune femme minimisait les conséquences de la perte d’argent. La vidéo a violé les lois de l’Indiana régissant le marketing trompeur des jeux d’argent. (Penn, réalisant que la vidéo était inappropriée, l’a signalée aux régulateurs de plusieurs États, mais seul l’Indiana semble avoir pris des mesures disciplinaires.)