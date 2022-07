Pourquoi une seconde critique peut faire des ravages sur Internet

Google, Microsoft, Meta et Amazon ont lancé lundi un effort public pour supprimer le seconde intercalaire, un tick supplémentaire occasionnel qui maintient les horloges en synchronisation avec la rotation réelle de la Terre. Les autorités de chronométrage américaines et françaises sont d’accord.

Depuis 1972, les autorités mondiales du chronométrage ont ajouté 27 fois une seconde intercalaire à l’horloge mondiale connue sous le nom de Temps atomique international (TAI). Au lieu de 23:59:59 passant à 0:0:0 à minuit, un 23:59:60 supplémentaire est intégré. Cela provoque beaucoup d’indigestion pour les ordinateurs, qui s’appuient sur un réseau de serveurs de chronométrage précis pour planifier des événements et pour enregistrer la séquence exacte d’activités telles que l’ajout de données à une base de données.

Le réglage temporel cause plus de problèmes – comme les pannes d’Internet – que d’avantages, disent-ils. Et gérer les secondes intercalaires est finalement futile, selon le groupe, puisque la vitesse de rotation de la Terre n’a pas vraiment beaucoup changé historiquement.

“Nous prédisons que si nous nous en tenons simplement à la TAI sans seconde intercalaire, nous devrions être bons pendant au moins 2 000 ans”, chercheur scientifique Ahmad Byagowi de la société mère de Facebook, Meta, a déclaré par e-mail. “Peut-être qu’à ce stade, nous devrons peut-être envisager une correction.*

Les géants de la technologie et deux agences clés conviennent que il est temps d’abandonner la seconde intercalaire. Il s’agit du National Institute of Standards and Technology des États-Unis (NIST) et son équivalent français, le Bureau International de Poids et Mesures (BIPM).

Ce soutien gouvernemental est essentiel, étant donné qu’en fin de compte, ce sont les gouvernements et les scientifiques – et non les entreprises technologiques – qui sont responsables du système d’horloge mondial.

Le changement de seconde intercalaire a déclenché un panne massive de Reddit en 2012aussi bien que problèmes liés à Mozilla, LinkedIn, Yelp et au service de réservation de compagnies aériennes Amadeus. En 2017, un seconde erreur intercalaire chez Cloudflare a mis hors ligne une fraction des serveurs des clients de la société d’infrastructure réseau. Le logiciel de Cloudflare, comparant deux horloges, a calculé que le temps avait reculé mais n’a pas pu gérer correctement ce résultat.

Les ordinateurs savent très bien compter. Mais les humains introduisent des irrégularités comme les secondes intercalaires qui peuvent jeter une clé dans les travaux. L’un des plus tristement célèbres était le bogue Y2K, lorsque les bases de données créées par des humains n’enregistraient que les deux derniers chiffres de l’année et perturbaient les calculs lorsque 1999 est devenu 2000. le problème arrive en 2038 lorsqu’un nombre 32 bits que certains ordinateurs utilisent pour compter les secondes à partir du 1er janvier 1970 n’est plus assez grand.

Et plus tôt cette année, certains sites Web se sont étouffés lorsque les navigateurs Web ont atteint la version 100, car ils étaient programmés pour ne traiter que des numéros de version à deux chiffres.

Pour atténuer les problèmes avec les horloges d’ordinateur qui n’aiment pas les minutes de 61 secondes, Google a lancé l’idée du “leap smear” qui effectue les changements de la seconde intercalaire en plusieurs petites étapes au cours d’une journée.

L’ajout d’une seconde intercalaire cause des problèmes avec les ordinateurs. Et à un moment donné, nous devrons en soustraire un aussi – quelque chose qui ne s’est jamais produit – et cela révélerait probablement de nouveaux problèmes.

“Cela pourrait avoir un effet dévastateur sur le logiciel qui s’appuie sur des minuteries ou des planificateurs”, a déclaré Byagowi et Méta-ingénieur Oleg Obleukhov dit dans un article de blog Lundi.