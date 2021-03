Mme Mosley, 34 ans, a déclaré que lors des séminaires sur les préjugés inconscients qu’elle dirige, elle demande aux gens de réfléchir à la manière dont la race, le sexe et d’autres traits influencent les récits sur les compétences professionnelles des gens et comment ils peuvent perpétuer les inégalités. «Quand les gens me voient comme une femme dirigeante noire», a-t-elle dit, «ils supposent que le fait que je suis noire et une femme influence mon style de leadership.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy